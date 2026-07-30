SNP setzt sein starkes Wachstum fort und verzeichnet das beste zweite Quartal seiner Unternehmensgeschichte

-- Auftragseingang stieg um 11 % auf 88,8 Mio. EUR (Q2 2025: 79,8 Mio. EUR)

-- Konzernumsatz legte um 14 % auf 82,8 Mio. EUR zu (Q2 2025: 72,3 Mio. EUR)

-- Signifikante Steigerung des EBIT um 128 % auf 15,8 Mio. EUR (Q2 2025: 6,9 Mio. EUR)

-- Prognose für das Gesamtjahr bestätigt

Heidelberg, 30. Juli 2026 - SNP, ein führender Anbieter von Software für KI-gestützte digitale Transformation, automatisierte Datenmigration und Datenmanagement im SAP-Umfeld, hat heute den Halbjahresfinanzbericht 2026 veröffentlicht. Das Unternehmen konnte seinen starken Jahresauftakt fortsetzen und verzeichnete das beste zweite Quartal seiner Unternehmensgeschichte, begleitet von einem Wachstum über alle zentralen Kennzahlen hinweg.

Wesentlicher Treiber der positiven Geschäftsentwicklung war erneut das dynamische Wachstum im Softwaregeschäft. Im zweiten Quartal stieg der Konzernumsatz um 14 % auf 82,8 Mio. EUR und das EBIT verbesserte sich deutlich von 6,9 Mio. EUR auf 15,8 Mio. EUR. Unterstützt durch eine anhaltend gute Nachfrage nach SAP-Transformationsprojekten erreichte der Auftragseingang 88,8 Mio. EUR (Q2 2025: 79,8 Mio. EUR).

Jens Amail, CEO von SNP, kommentiert: "Die Ergebnisse des zweiten Quartals bestätigen, dass SNP seine Strategie weiter erfolgreich umsetzt. Gleichzeitig haben wir wichtige Schritte unternommen, um unsere langfristige Positionierung weiter auszubauen. Mit Kyano Lorna haben wir einen Agentic AI Layer in die gesamte Kyano-Plattform integriert. Auf Basis von mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Datentransformation hilft Kyano Lorna Kunden und Partnern, Transformationen erheblich schneller umzusetzen - mit höchster Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Compliance. Gemeinsam mit unserem strategischen Partner Palantir unterstützen wir Kunden dabei, geschäftskritische Herausforderungen in SAP-Projekten zu bewältigen, Geschwindigkeit, Effizienz und Qualität zu steigern sowie große SAP Cloud ERP-Migrationen umzusetzen. Kyano Oros erweitert unsere Plattform um Funktionen zur Verarbeitung unstrukturierter Daten, die rund 80 Prozent des Datenvolumens in Unternehmen ausmachen. Diese Innovationen und strategischen Partnerschaften helfen unseren Kunden dabei, ihre Daten optimal für Business AI zu nutzen."

Ausblick 2026

SNP bestätigt den im März 2026 kommunizierten Ausblick für das Gesamtjahr 2026, wonach unter der Annahme einer unverändert positiven Branchenentwicklung und der starken Marktposition von einer positiven Geschäftsentwicklung ausgegangen wird. Für das Gesamtjahr wird ein Umsatzwachstum im mittleren bis oberen einstelligen Prozentbereich erwartet, während das operative Ergebnis (EBIT) voraussichtlich um einen niedrigen zweistelligen Prozentsatz steigen wird. SNP rechnet zudem weiterhin mit einem Book-to-Bill-Ratio (Auftragseingang / Umsatz) von über eins für das Gesamtjahr.

Der vollständige Halbjahresbericht 2026 kann auf der SNP-Website unter https://investor-relations.snpgroup.com/de/publikationen/ abgerufen werden.

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