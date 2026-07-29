werob öffnet Klinik und Labor für Servicerobotik und macht die Aufzugsfrage zum Thema

Der Hamburger Systemintegrator adressiert mit einem neuen Branchenschwerpunkt 1.841 deutsche Krankenhäuser und benennt offen, woran Roboterprojekte im Krankenhaus bislang scheitern.

Hamburg, 21. Juli 2026 – werob erweitert sein Lösungsportfolio um den Bereich Klinik und Labor. Im Fokus stehen Transportroboter für Versorgungsfahrten zwischen Zentralküche, Station, ZSVA, Apotheke und Labor, Kurierroboter für die letzte Meile auf Station sowie autonome Flächenreinigung.

Der adressierbare Markt ist klar umrissen: In Deutschland gab es im Berichtsjahr 2024 nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 1.841 Krankenhäuser mit 472.900 aufgestellten Betten und rund 17,5 Millionen stationären Behandlungsfällen. Der Engpass ist dabei fast überall das Personal. Ein erheblicher Teil der Arbeit, die eine Schicht füllt, ist nicht klinisch, sondern logistisch.

Ungewöhnlich für eine Produktankündigung ist, worauf werob den Schwerpunkt legt: auf das, was nicht funktioniert. „Kein Hersteller im Markt veröffentlicht ein konkretes Aufzugsprotokoll oder eine benannte Partnerschaft mit einem Aufzugshersteller“, heißt es auf der neuen Branchenseite. Die Anbindung von Aufzügen, Automatik- und Brandschutztüren sei in jedem Klinikprojekt ein Integrationsposten und keine Funktion, die man kaufen könne. Ein Roboter, der die Etage nicht zuverlässig wechsele, sei ein Roboter für eine Etage.

Ebenso deutlich fällt die Aussage zur Desinfektion aus. UV-C-Robotik wirke ausschließlich auf direkt bestrahlte Flächen, die Dosis nehme mit dem Abstand ab, und der Raum müsse menschenleer sein. werob spezifiziert UV-C daher als dokumentierte Ergänzung nach der manuellen Wischdesinfektion gemäß den KRINKO-Empfehlungen, ausdrücklich nicht als deren Ersatz.

„Wir hätten auch eine Seite bauen können, auf der ein Roboter alles kann“, sagt Sebastian Johnston, Gründer von werob. „Nur kauft ein Klinikbetreiber das genau einmal, und danach nie wieder. Die ehrliche Antwort ist: Die Hardware ist längst da, das Schwierige ist der Aufzug, die Brandschutztür und der Nachweis. Genau dafür gibt es uns.“

werob ist herstellerunabhängig und wählt die Plattform aus Weg und Last. Als Marktbeispiele nennt das Unternehmen unter anderem MLR aus Ludwigsburg, DS Automotion aus Linz und Robotise aus München.

Weitere Informationen zur Servicerobotik für Kliniken und Labore sind auf der neuen Branchenseite verfügbar.

Über werob

werob ist ein herstellerunabhängiger Systemintegrator für Servicerobotik mit Sitz in Hamburg. Das Unternehmen spezifiziert, beschafft, integriert und betreibt Robotiklösungen verschiedener Hersteller für operative Anwendungen.

Für Kliniken und Labore entwickelt werob Lösungen für interne Transportwege, Stationslogistik, Flächenreinigung und die Integration in bestehende Gebäudeinfrastruktur, darunter Aufzüge, automatische Türen und Brandschutztüren.

Kontakt: info@werob.de