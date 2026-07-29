Quartals-Aktivitäts-Bericht Juni 2026: Rekordzahlungseingänge und positiver Operativer Cashflow

29. Juli 2026: Das Industrieunternehmen für Wasser- und Abwasseraufbereitung De.mem Limited (ASX: DEM) (De.mem oder das Unternehmen) freut sich, Rekordergebnisse für das Juni-Quartal 2026 bekannt zu geben. Damit verlängert das Unternehmen seine ununterbrochene Serie eines vierteljährlichen Wachstums der Zahlungseingänge auf 29 aufeinanderfolgende Quartale.

WICHTIGE HIGHLIGHTS

- Zahlungseingänge von ~$ 9,6 Mio., ein Wachstum von 24 % gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum (pcp) - die zweithöchsten vierteljährlichen Zahlungseingänge in der Unternehmensgeschichte.

- Rekordzahlungseingänge im H1 des Kalenderjahres 2026 von ~$20,0 Mio., rund 28 % über dem entsprechenden Vorjahreszeitraum (pcp) - das stärkste Halbjahresergebnis in der Unternehmensgeschichte.

- Rekordwachstumsdynamik: 29 aufeinanderfolgende Quartale mit einem Wachstum der Zahlungseingänge gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

- Durchschnittliche jährliche Rekordwachstumsrate (CAGR) der Zahlungseingänge von ~24 % über sieben Jahre.

- Positiver operativer Cashflow von $424k im Quartal, nach $504k im vorangegangenen März-Quartal 2026; zusammen ergab sich im H1 des Kalenderjahres 2026 ein positiver operativer Rekord-Cashflow von $928k.

- Erhöhter Barmittelbestand von ~$4,3 Mio. zum 30. Juni 2026, gegenüber $4,2 Mio. zum 31. März 2026.

- Neuer Auftrag für Filterkartuschen zur häuslichen Wasseraufbereitung in Singapur mit einem Umsatzvolumen von ~$100k.

- Starker Ausblick für das Kalenderjahr 2026: Weiteres Wachstum der Zahlungseingänge und Erhalt der WaterMark-Zertifizierung vor dem Jahresende erwartet.

REKORDERGEBNISSE

De.mem freut sich, Rekordergebnisse bei den Zahlungseingängen und Wachstumsraten sowie eine anhaltende Wachstumsdynamik bekannt zu geben und gleichzeitig einen positiven operativen Cashflow im Quartal aufrechtzuerhalten.

Das Unternehmen verfolgt die Vision, der führende internationale Anbieter dezentraler Lösungen zur Wasseraufbereitung für Industrie- und Privatkunden zu werden und das Umsatzwachstum durch margenstarke wiederkehrende Verkäufe voranzutreiben. Für Industriekunden mit mehreren Standorten bietet De.mem als One-Stop-Shop hochwertige Lösungen zur Wasser- und Abwasseraufbereitung an und erzielt margenstarke wiederkehrende Umsätze mit seinen Geschäftsbereichen Dienstleistungen und Spezialchemikalien.

Privatkunden bietet De.mem seine Membranprodukte für Anwendungen in der häuslichen Wasseraufbereitung an - einem großen und wachsenden Segment des weltweiten Wasseraufbereitungsmarktes. Siehe hierzu die nachfolgenden Erläuterungen unter Markteintritt in den Markt für häusliche Wasserfiltration schreitet voran.

Rekordzahlungseingänge

De.mem freut sich, für das Juni-Quartal 2026 Rekordzahlungseingänge von ~$9,6 Mio. bekannt zu geben. Dies entspricht den zweithöchsten vierteljährlichen Zahlungseingängen in der Unternehmensgeschichte. Das Ergebnis liegt rund 24 % über dem entsprechenden Vorjahreszeitraum (pcp) im Juni 2025. Es beinhaltet ein zweistelliges organisches Wachstum im operativen Kerngeschäft des Unternehmens.

Die gesamten Zahlungseingänge im H1 des Kalenderjahres 2026 belaufen sich auf ~$20,0 Mio. und liegen damit rund 28 % über dem Vorjahresvergleichszeitraum.

Wachstumsrate

De.mem erzielte bei den Zahlungseingängen über einen Zeitraum von 7,25 Jahren eine langfristige durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von ~24 %.

Rekordwachstumsdynamik

De.mem erzielte einen Rekord von 29 aufeinanderfolgenden Quartalen mit einem Wachstum der Zahlungseingänge gegenüber dem Vorjahreszeitraum (Grafik 1). Dies unterstreicht die Stärke des Geschäftsmodells des Unternehmens mit wiederkehrenden Cashflows.

GRAFIK 1: REKORD VON 29 QUARTALEN MIT WACHSTUM DER ZAHLUNGSEINGÄNGE GEGENÜBER DEM VORJAHRESZEITRAUM

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85283/2026_07_29_De.mem2026....

(VIERTELJÄHRLICHE ZAHLUNGSEINGÄNGE IN $M)

Positive operative Cashflows im Quartal

De.mem freut sich, für das Juni-Quartal 2026 einen positiven operativen Cashflow von $424k bekannt zu geben, nachdem bereits für das März-Quartal 2026 ein positiver operativer Cashflow von $504k gemeldet worden war. Der gesamte operative Cashflow für das H1 des Kalenderjahres 2026 beläuft sich auf $928k.

Das starke Ergebnis spiegelt die Kombination aus einem anhaltenden Wachstum der Zahlungseingänge, steigenden Margen durch die Konzentration auf margenstarke wiederkehrende Umsatzsegmente und einem disziplinierten Kostenmanagement wider. Besonders hervorzuheben ist, dass das positive Ergebnis nach fortgesetzten Investitionen in die Entwicklung von Membranprodukten, organisches Wachstum und Integrationsmaßnahmen erzielt wurde.

Die deutsche Tochtergesellschaft von De.mem, die De.mem-Geutec GmbH, trug rund $350k an positivem operativem Cashflow zum starken Ergebnis des Juni-Quartals 2026 bei. Ausschlaggebend waren die Auslieferung eines zuvor vergebenen Projekts für eine Abwasseraufbereitungsanlage - weitere Einzelheiten hierzu finden Sie nachfolgend - sowie ein robustes Dienstleistungs- und Chemikaliengeschäft.

Bei dieser Übersetzung handelt es sich um einen Auszug eines insg. 7-seitigen Quartals-Activity-Reports. Sie können den gesamten englischen Originalreport hier einsehen: cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03115253-6A1335949&v=undefined

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Andreas Kroell

CEO, De.mem Limited

investor@demem.com.sg

+61 (0) 75428 3265

George Gabriel, CFA

BLETCHLEY Park Capital

gg@bletchleyparkcapital.com.au

De.mem Limited (ASX) ist ein australisches, international tätiges, dezentral ausgerichtetes Unternehmen im Bereich der Wasser- und Abwasseraufbereitung mit Hauptsitz in Australien. Das Unternehmen entwickelt, baut, besitzt und betreibt schlüsselfertige Wasser- und Abwasseraufbereitungssysteme für einige der weltweit größten Unternehmen der Bergbau-, Elektronik-, Chemie-, Öl- und Gas- sowie Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Seine Systeme versorgen zudem Kommunen, Wohnbauprojekte sowie Hotels und Resorts im asiatisch-pazifischen Raum zuverlässig mit sauberem Trinkwasser. De.mem bietet seinen Kunden eine One-Stop-Shop-Lösung für Ausrüstung, Dienstleistungen, Chemikalien und Verbrauchsmaterialien für den laufenden Betrieb ihrer Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen. Die Technologien von De.mem zur Wasser- und Abwasseraufbereitung gehören weltweit zu den fortschrittlichsten. Das Unternehmen vermarktet eine Reihe innovativer proprietärer Hohlfasermembran-Technologien. De.mem arbeitet mit der Nanyang Technological University (NTU) in Singapur zusammen, einem weltweit führenden Institut für Membran- und Wasserforschung.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.demembranes.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen, insbesondere jene hinsichtlich einer möglichen oder angenommenen zukünftigen Entwicklung der Geschäftstätigkeit, der Umsätze, Kosten, Dividenden, Produktionsmengen oder -raten, Preise oder des potenziellen Wachstums der De.mem Limited, sind oder können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Solche Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Erwartungen und unterliegen daher bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können aufgrund einer Vielzahl von Faktoren erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit dargestellten Ergebnissen und Entwicklungen abweichen.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Es handelt sich hierbei um einen Auszug aus einem 7-seitigen Dokument. Sie können das Original unter dem folgenden Link aufrufen: cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03115253-6A1335949&v=undefined

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