Southern Cross Gold bohrt 481 Meter Mineralisierung, die Christina mit dem Golden Dyke in der westlichsten Bohrung verbindet, Da

28. Juli 2026, Vancouver, Kanada, und Melbourne, Australien / IRW-Press / Southern Cross Gold Consolidated Ltd (SXGC, SX2 oder das Unternehmen) (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F) - www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/southern-cross-gold-co... - gibt die Ergebnisse von fünf Bohrlöchern im zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek in Victoria bekannt. Dabei handelt es sich um die bislang westlichste Bohrlochsequenz, die aus dem Hauptprospektionsgebiet gemeldet wurde und sich knapp 300 m westlich aller bisherigen Bohrungen befindet (Abbildungen 1 bis 5). Drei Definitionsbohrlöcher untersuchten den oberen Teil des Christina-Prospekts, und zwei tiefe Kontrollbohrlöcher definierten die Abwärtsneigung durch den Golden Dyke und Rising Sun.

SDDSC235 ist das westlichste Bohrloch, das aus dem Christina-Prospekt veröffentlicht wurde. Das Bohrloch verlief über eine Gesamtlänge von 800 m seiner 1.405,7 m innerhalb vielversprechender Gänge und alterierter Sedimente, einschließlich einer Mineralisierungszone ab 282,1 m, die 481 m mit 0,9 g/t Au (ungeschnitten) ergab und Christina in den Golden-Dyke-Korridor führte, bevor der vielversprechende Korridor innerhalb von Rising Sun in 1.010 m Tiefe definiert wurde. Die Bohrung lieferte sieben einzelne Untersuchungsergebnisse über 50 g/t Au, bis zu 496,0 g/t Au, was belegt, dass Christina ein Mineralisierungssystem von gleichem Ausmaß beherbergt wie Golden Dyke und Rising Sun. Zu den besten Ergebnissen gehört ein breiter Abschnitt von 8,3 m mit 4,8 g/t AuEq (4,8 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 708,7 m sowie ein hochgradiger Abschnitt von 0,8 m mit 141,0 g/t AuEq (141,0 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 568,9 m, beide in SDDSC235. Alle drei Definitionsbohrungen vom neuen westlichen Bohrplatz durchteuften Gold in einer Tiefe von 15 m bis 60 m unter der Oberfläche und definierten bis zu drei zuvor nicht identifizierte flache Adersätze, darunter 2,6 m mit 7,5 g/t AuEq ab 40,0 m in SDDSC220. Über die fünf Bohrlöcher hinweg lagen acht einzelne Au-Analysewerte über 50 g/t Au und vier einzelne Sb-Analysewerte über 10 % Sb, bis zu 39,50 % Sb auf 0,10 m ab 91,79 m in SDDSC235. Die tatsächliche Mächtigkeit der mineralisierten Abschnitte wird für alle gemeldeten Bohrlöcher auf etwa 40 % bis 90 % der beprobten Mächtigkeit geschätzt.

Vier wichtige Erkenntnisse:

1. Westlichster Step-out. Die Bohrungen SDDSC220, SDDSC232 und SDDSC235 wurden von einer neuen Bohrplattform aus durchgeführt, die etwa 300 m westlich aller zuvor veröffentlichten Bohrlochköpfe liegt, und alle drei ergaben eine Mineralisierung, was bestätigt, dass sich das System in bisher nicht untersuchtes Gebiet fortsetzt, wobei flach liegendes Gold in einer Tiefe von 15 m bis 60 m unter der Oberfläche durchschnitten wurde.

2. SDDSC235 verbindet Christina und Golden Dyke in einem einzigen Bohrloch. Das bislang westlichste und tiefste Bohrloch, über das aus Christina berichtet wurde, durchteufte 15 Adersätze, darunter 481 m mit 0,9 g/t Au (ungeschnitten) und einen hochgradigen Abschnitt von 0,8 m mit 141,0 g/t Au ab 568,9 m, bevor der vielversprechende Korridor innerhalb von Rising Sun in 1.010 m Tiefe unter der Oberfläche abgegrenzt wurde. Es ist nun nachgewiesen, dass Christina dasselbe mineralisierte System beherbergt wie Golden Dyke und Rising Sun.

3. Der Bestand an hochgradigen Abschnitten wächst mit fortschreitenden Bohrungen weiter. Fünf neue zusammengesetzte Abschnitte mit über 100 g/t Au erhöhen die Gesamtzahl des Projekts von 88 auf 93 und untermauern die Konsistenz der hochgradigen Mineralisierung über ein sich ausweitendes Gebiet hinweg. Alle Abschnitte aus Christina befinden sich außerhalb des Explorationsziels für März 2025.

4. Antimon-Gehalte in geringer Tiefe bestätigen die epizonale Zonierung bei Christina. SDDSC235 lieferte 39,5 % Sb auf 0,1 m ab 91,8 m und SDDSC220 lieferte 12,4 % Sb auf 0,2 m ab 205,4 m, wodurch sich die Vorkommen dieses wichtigen Minerals nach Westen ausdehnen

Michael Hudson, Präsident und CEO, erklärt: SDDSC235 ist eine der wichtigsten Bohrungen, die wir bei Sunday Creek durchgeführt haben. Als westlichste Bohrung, über die aus dem Christina-Gebiet berichtet wurde, durchquerte sie über 481 m eine nahezu durchgehende Mineralisierung mit 0,9 g/t Gold (ungeschnitten) und lieferte unterhalb des gesamten Christina-Prospekts Einzelanalysen von bis zu 496 g/t Gold.

Für alle, die es genau wissen wollen - Highlights:

· SDDSC207 - als Kontrollbohrung subperpendular zum Hauptgangtrend gebohrt, die in der Tiefe den Hauptgangkomplex Christina durchschneidet und eine hochgradige Goldmineralisierung in einer Bohrung bestätigt, die ausschließlich zur Überprüfung der strukturellen Lage vorgesehen war.

· 0,2 m mit 41,7 g/t AuEq (41,6 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 490,2 m

· 2,5 m mit 2,7 g/t Au-Äquivalent (1,3 g/t Au, 0,6 % Sb) ab 501,5 m

· SDDSC213 - als tiefes Kontrollbohrloch gebohrt, bestätigte einen vertikalen Absprung von 260 m in der Gangposition zwischen 660 m und 740 m unter der Oberfläche und lieferte wichtige Erkenntnisse für die Planung der nachfolgenden Definitionsbohrphase.

· Bisherige Gesamtzahlen des Projekts

· Seit Ende 2020 wurden von Sunday Creek 273 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 130,6 km gemeldet

· 93 zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 100 g/t Au bei Anwendung eines unteren Grenzwerts von 1 m (Bohrlochlänge) bei 5 g/t AuEq

· 110 zusammengesetzte Durchschneidungen mit mehr als 10 % Sb bei Anwendung eines unteren Grenzwerts von 1 m (Bohrlochlänge) bei 5 g/t AuEq

· 68 Bohrlöcher, deren Ergebnisse noch ausstehen und die derzeit ausgewertet und analysiert werden, darunter elf Bohrlöcher, die aktiv gebohrt werden, und drei aufgegebene Bohrlöcher; derzeit sind elf Bohrgeräte im Projekt im Einsatz

· Das 200.000 m umfassende Bohrprogramm wird bis zum 1. Quartal 2027 fortgesetzt

Für alle, die es genau wissen wollen - Highlights:

· SDDSC235 - das bislang tiefste von West nach Ost verlaufende Bohrloch aus dem Christina-Prospekt, das sich durch den Golden Dyke bis in den Rising Sun-Korridor in der Tiefe erstreckt. Die Bohrung lieferte ab 282,1 m 481 m mit 0,92 g/t AuEq (ungeschnitten) (0,87 g/t Au, 0,02 % Sb), wobei sieben einzelne Untersuchungsergebnisse 50 g/t Au und eines 35 % Sb überstiegen.

· 1,6 m mit 21,4 g/t AuEq (21,3 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 246,5 m,

o darunter 0,2 m mit 156,5 g/t AuEq (156,0 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 246,5 m

· 0,8 m mit 141,0 g/t AuEq (141,0 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 568,9 m

· 8,3 m mit 4,8 g/t AuEq (4,8 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 708,7 m (Golden Dyke),

o darunter 0,4 m mit 43,2 g/t AuEq (43,2 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 716,7 m

· 1,8 m mit 37,2 g/t AuEq (37,2 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 729,5 m (Golden Dyke),

o darunter 0,2 m mit 337,0 g/t AuEq (337,0 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 731,1 m

· Zu den einzelnen Untersuchungsergebnissen gehörten 496 g/t Au, 337 g/t Au, 192,0 g/t Au, 156 g/t Au, 71,5 g/t Au, 51,4 g/t Au, 51,1 g/t Au sowie 2,9 g/t Au und 39,5 % Sb.

· SDDSC220 - die erste Bohrung, die von einer neuen westlichen Bohrplattform aus durchgeführt wurde; sie bestätigte eine flache hochgradige Mineralisierung im bisher nicht untersuchten westlichsten Bereich des Geländes, wobei eine einzelne Analyse einen Wert von über 10 % Sb ergab.

· 2,6 m mit 7,5 g/t AuEq (7,5 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 40,0 m, einschließlich 1,3 m mit 13,1 g/t AuEq (13,1 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 40,0 m

· 0,7 m mit 23,5 g/t AuEq (13,9 g/t Au, 4,0 % Sb) ab 205,2 m, einschließlich 0,2 m mit 72,4 g/t AuEq (42,8 g/t Au, 12,4 % Sb) ab 205,4 m

· Einzelanalysen ergaben 42,8 g/t Au und 12,40 % Sb.

· SDDSC232 - knüpfte an die hochgradigen Ergebnisse von SDDSC137W2 an und durchteufte die oberflächennahe Christina-Mineralisierung, bevor die Bohrung vom Ziel abwich und bei 516,5 m endete, kurz vor dem geplanten Durchteufpunkt des Golden Dyke, wobei eine Einzelanalyse 50 g/t Au überstieg.

· 1,3 m mit 4,1 g/t AuEq (1,9 g/t Au, 0,9 % Sb) ab 81,4 m

· 0,1 m mit 172,2 g/t AuEq (172,0 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 286,1 m

Diese Bohrung zeigt, dass Christina das gleiche Ausmaß und den gleichen Gehalt wie Golden Dyke und Rising Sun liefern kann, und das in einem Gebiet, das wir gerade erst zu erkunden begonnen haben. In der Umgebung traf jede Definitionsbohrung vom neuen westlichen Bohrplatz aus auf Gold in einer Tiefe von 15 bis 60 m unter der Oberfläche, knapp 300 m westlich aller bisherigen Bohrungen, während unsere Kontrollbohrungen die Struktur bestätigten, die als Leitfaden für die nächste Phase der Definitionsbohrungen dienen wird.

Mit elf laufenden Bohrgeräten, 68 Bohrlöchern im Labor und unserem 200.000-Meter-Programm, das bis ins erste Quartal 2027 läuft, gewinnt Sunday Creek mit jeder neuen Ergebnisreihe weiter an Umfang und Zuversicht.

Erörterung der Bohrlöcher

Hier werden fünf Bohrlöcher aus dem Prospektionsgebiet Christina vorgestellt. SDDSC220, SDDSC232 und SDDSC235 wurden in west-östlicher Ausrichtung gebohrt, um die Schnittwinkel quer zur Aderarchitektur zu optimieren, während SDDSC207 und SDDSC213 als Kontrollbohrlöcher subperpendular zum Gangtrend gebohrt wurden, um die Abwärtsneigung der Christina-Prospektionsfläche im Vorfeld der nachfolgenden Definitionsbohrungen entlang des vielversprechenden mineralisierten Korridors zu ermitteln. Zusammen sollten diese Bohrungen die Explorationsmöglichkeiten im gesamten Christina-Prospekt erweitern, der sich von der Oberfläche durch den Golden-Dyke-Korridor und - im Falle von SDDSC235 - in die Tiefe bis nach Rising Sun erstreckt.

Die fünf Bohrlöcher umfassen drei von West nach Ost verlaufende Definitionsbohrungen und zwei tiefe Kontrollbohrungen, die gebohrt wurden, um die neigungsabwärts verlaufende Architektur von Christina im Vorfeld einer bedeutenden, ganz im Westen gelegenen Erweiterung der bekannten Mineralisierung zu bestätigen. Die Bohrlöcher SDDSC220, SDDSC232 und SDDSC235 lieferten hochgradige Abschnitte in geringer Tiefe und lieferten damit die erste bestätigte Mineralisierung in den westlichsten, bisher nicht untersuchten Teilen des Prospektionsgebiets. Sie bestätigten zudem, dass sich die Mineralisierung von der Oberfläche durch den Golden-Dyke-Korridor und - im Fall von SDDSC235 - in der Tiefe bis in den Rising-Sun-Korridor fortsetzt.

Acht (8) einzelne Au-Analysen mit Werten über 50 g/t Au und vier (4) einzelne Sb-Analysen mit Werten über 10 % Sb wurden in den fünf gemeldeten Bohrlöchern durchschnitten, was das anhaltende hochgradige Wachstum im oberen Teil von Christina untermauert, während die Exploration fortgesetzt wird, um die Grenzen der Mineralisierung abzugrenzen.

Diese Bohrungen bilden die bislang westlichste Bohrsequenz, die im Hauptprospektionsgebiet von Sunday Creek veröffentlicht wurde, und stellen einen westlichen Step-out von fast 300 m gegenüber zuvor veröffentlichten Bohrpositionen dar.

In den Bohrlöchern SDDSC220, SDDSC232 und SDDSC235 wurde eine neue, flache Mineralisierung durchteufte, die zuvor in dieser Bohrsequenz noch nicht identifiziert worden war; damit konnten erfolgreich bis zu drei neue flache Adernsysteme in einer Tiefe von 15 m bis 60 m unter der Oberfläche abgegrenzt werden.

SDDSC207

SDDSC207 wurde als Kontrollbohrung subperpendular zum Hauptgangtrend gebohrt und durchteufte erfolgreich ein fast 40 m breites, vielversprechendes Gebiet (Gang und alterierte Sedimente) in 350 m Tiefe (geschätzte tatsächliche Mächtigkeit 21 m). Ausgewählte zusammengesetzte Abschnitte aus diesem Bohrloch, das den Hauptgangzug streifte, belegen das Vorkommen hochgradiger Golddurchschneidungen im Prospektionsgebiet Christina.

Zu den ausgewählten Composite-Highlights gehören:

· 0,2 m mit 41,7 g/t AuEq (41,6 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 490,2 m

· 2,5 m mit 2,7 g/t AuEq (1,3 g/t Au, 0,6 % Sb) ab 501,5 m

SDDSC213

SDDSC213 wurde ebenfalls als Kontrollbohrung durchgeführt und durchteufte 108 m vielversprechendes Gebirge (geschätzte tatsächliche Mächtigkeit 42 m). Dies ist von besonderer Bedeutung für die Bestimmung der Lage der Gangstruktur in der Tiefe, wo zwischen 660 m und 740 m unter der Oberfläche ein vertikaler Absprung der Ganglage um 260 m identifiziert wurde - in einem Gebiet mit bisher sehr wenigen Bohrungen, das an die östliche Grenze zwischen den Prospektionsgebieten Christina und Golden Dyke angrenzt. Dies bestätigte die Gangarchitektur, die als Grundlage für die nachfolgende Phase der Definitionsbohrungen erforderlich ist.

SDDSC220

SDDSC220 ist das flachste der drei in dieser Pressemitteilung genannten Definitionsbohrlöcher und das erste Bohrloch, das von diesem westlichen Bohrplatz aus gebohrt wurde; es liefert die erste Bestätigung einer Mineralisierung in den oberen, westlichsten Teilen des Prospektionsgebiets Christina.

SDDSC220 lieferte ein einzelnes Untersuchungsergebnis mit einem Antimongehalt von über 10 %:

· 12,40 % Sb und 42,8 g/t Au auf 0,20 m ab 205,39 m

Zu den ausgewählten Highlights der Mischproben zählen:

o 2,6 m mit 7,5 g/t AuEq (7,5 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 40,0 m, einschließlich:

- 1,3 m mit 13,1 g/t AuEq (13,1 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 40,0 m

o 0,7 m mit 23,5 g/t AuEq (13,9 g/t Au, 4,0 % Sb) ab 205,2 m, einschließlich

- 0,2 m mit 72,4 g/t AuEq (42,8 g/t Au, 12,4 % Sb) ab 205,4 m

o 3,6 m mit 6,2 g/t AuEq (5,4 g/t Au, 0,4 % Sb) ab 244,1 m, einschließlich:

- 1,0 m mit 16,1 g/t AuEq (15,9 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 244,1 m

SDDSC232

SDDSC232 wurde konzipiert, um die hochgradigen Ergebnisse von SDDSC137W2 weiter zu untersuchen (siehe ASX-Mitteilung mit dem Titel SXG bohrt 1,7 m mit 250,8 g/t Au, 260 m Stepout bei Christina vom 28. Oktober 2024) und die Erkundung in Richtung des Golden-Dyke-Korridors in der Tiefe auszuweiten. Aufgrund einer Abweichung im unteren Teil des Bohrlochs wich die Bohrung vom Zielkorridor ab, und die Bohrung wurde bei 516,5 m beendet - noch vor Erreichen des Golden Dyke und vor Erreichen der geplanten Tiefe von 1.000 m.

SDDSC232 durchteufte einen einzelnen Abschnitt mit einem Gehalt von über 50 g/t Au:

· 172,0 g/t Au und 0,07 % Sb auf 0,13 m ab 286,06 m

Die ausgewählten zusammengesetzten Ergebnisse von SDDSC232 beziehen sich ausschließlich auf das Prospektionsgebiet Christina, da die Bohrungen vor der Untersuchung des Golden-Dyke-Korridors abgeschlossen wurden:

· 1,3 m mit 4,1 g/t AuEq (1,9 g/t Au, 0,9 % Sb) ab 81,4 m

· 4,3 m mit 1,7 g/t AuEq (1,3 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 121,6 m

· 0,1 m mit 172,2 g/t AuEq (172,0 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 286,1 m

SDDSC235

SDDSC235 ist eine wegweisende Bohrung für Sunday Creek: Es handelt sich um die bislang westlichste und tiefste Bohrung, deren Ergebnisse aus dem Prospektionsgebiet Christina veröffentlicht wurden. SDDSC235 wurde innerhalb des Prospektionsgebiets Christina angelegt, durch den Golden Dyke gebohrt, wobei 15 Adernsysteme in diesen Prospektionsgebieten durchschnitten wurden, und wurde fortgesetzt, um die Lage des vielversprechenden Korridors innerhalb von Rising Sun in einer Tiefe von 1.010 m unter der Oberfläche abzugrenzen. Die Bohrung verlief über eine Gesamtlänge von 1.405,7 m kumulativ 800 m innerhalb des vielversprechenden Dykes und des alterierten Sedimentpakets, einschließlich einer einzigen 481 m langen Zone mit nahezu durchgehendem mineralisiertem Prospektionsgebiet von 282,1 m bis 763 m, in der 0,87 g/t Au und 0,02 % Sb (0,92 g/t AuEq) (ungeschnitten). Diese Kontinuität der Mineralisierung zeigt, dass Christina ein Mineralisierungssystem von gleichem Ausmaß beherbergt wie Golden Dyke und Rising Sun. Der Erfolg von SDDSC235 ist auf das Verständnis der Architektur des vielversprechenden Gebiets zurückzuführen, das durch die Bohrungen SDDSC207 und SDDSC213 sowie die zuvor veröffentlichte tiefe Kontrollbohrung SDDSC194W1 definiert wurde (siehe ASX-Mitteilung Southern Cross Gold bohrt tiefste Bohrung, Goldfund 460 m unterhalb von Golden Dyke vom 9. April 2026).

SDDSC235 durchteufte sieben einzelne Abschnitte mit Gehalten von über 50 g/t Au, was die hochgradige Beschaffenheit der entlang des Bohrlochs angetroffenen Mineralisierung unterstreicht:

· 156,0 g/t Au und 0,19 % Sb auf 0,21 m ab 246,50 m

· 192,0 g/t Au und 0,00 % Sb auf 0,29 m ab 552,49 m

· 496,0 g/t Au und 0,01 % Sb auf 0,20 m ab 569,32 m

· 71,5 g/t Au und 0,00 % Sb auf 0,16 m ab 569,52 m

· 51,4 g/t Au und 0,02 % Sb auf 0,10 m ab 684,81 m

· 51,1 g/t Au und 0,01 % Sb auf einer Mächtigkeit von 0,20 m ab 714,80 m

· 337,0 g/t Au und 0,01 % Sb auf 0,20 m ab 731,10 m

SDDSC235 lieferte ein einzelnes Untersuchungsergebnis von über 35 % Antimon, was erneut den hohen Antimongehalt im flachen Teil des Systems unterstreicht:

- 39,50 % Sb und 2,9 g/t Au auf 0,10 m ab 91,79 m

Ausgewählte Highlights der Mischproben aus Christina umfassen:

· 4,7 m mit 4,9 g/t AuEq (1,2 g/t Au, 1,5 % Sb) ab 90,4 m

o 2,9 m mit 6,1 g/t AuEq (2,4 g/t Au, 1,5 % Sb) ab 108,8 m, einschließlich

- 0,9 m mit 16,7 g/t AuEq (6,0 g/t Au, 4,5 % Sb) ab 110,8 m

o 1,6 m mit 21,4 g/t AuEq (21,3 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 246,5 m, einschließlich:

- 0,2 m mit 156,5 g/t AuEq (156,0 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 246,5 m

· 2,8 m mit 4,3 g/t AuEq (2,3 g/t Au, 0,8 % Sb) ab 286,2 m

· 2,1 m mit 28,2 g/t AuEq (28,2 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 550,7 m, darunter

o 0,3 m mit 192,0 g/t AuEq (192,0 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 552,5 m

· 0,8 m mit 141,0 g/t AuEq (141,0 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 568,9 m

Mit ausgewählten Composite-Highlights, die sich in den Golden-Dyke-Korridor erstrecken:

· 0,4 m mit 36,3 g/t AuEq (36,3 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 604,8 m

o 8,3 m mit 4,8 g/t AuEq (4,8 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 708,7 m, einschließlich

- 0,4 m mit 43,2 g/t AuEq (43,2 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 716,7 m

o 1,8 m mit 37,2 g/t Au-Äquivalent (37,2 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 729,5 m, einschließlich

- 0,2 m mit 337,0 g/t AuEq (337,0 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 731,1 m

Ausstehende Ergebnisse und aktueller Stand

Im Rahmen des Sunday-Creek-Projekts sind derzeit elf Bohranlagen im Einsatz. Die Ergebnisse von 68 Bohrlöchern, die derzeit ausgewertet und analysiert werden, stehen noch aus; darunter befinden sich elf Bohrlöcher, an denen aktiv gebohrt wird, sowie drei aufgegebene Bohrlöcher (Abbildung 2). Das 200.000 m umfassende Bohrprogramm des Unternehmens läuft bis zum ersten Quartal 2027 weiter.

Über Sunday Creek

Das epizonale Goldprojekt Sunday Creek befindet sich 60 km nördlich von Melbourne auf einer Fläche von 16.900 Hektar (ha) an erteilten Explorationskonzessionen. SXGC ist zudem Eigentümer von 1.392 ha Grundbesitz, der den wesentlichen Teil innerhalb und um das Hauptbohrgebiet des Sunday-Creek-Projekts bildet.

Gold und Antimon lagern in einer Abfolge von Adersätzen, die eine steil einfallende Zone stark alterierter Gesteine (das Muttergestein) durchschneiden. Diese Adersätze ähneln einer goldenen Leiter-Struktur, bei der sich das Hauptmuttergestein zwischen den Seitenschienen tief in die Erde erstreckt, während mehrere quer verlaufende Adersätze, die das Gold enthalten, die Sprossen bilden. Bei Apollo, Golden Dyke und Rising Sun wurden diese einzelnen Sprossen über eine Tiefe von 600 m von der Oberfläche bis auf über 1.200 m unter der Oberfläche abgegrenzt; sie sind 2,5 m bis 3,5 m breit (Medianbreiten) (und bis zu 10 m) und haben eine Streichlänge von 20 m bis 100 m.

Insgesamt wurden seit Ende 2020 von Sunday Creek 273 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 130.610,13 m gemeldet. Diese Zahl umfasst fünf Bohrlöcher mit einer Länge von 929 m, die zu geotechnischen Zwecken gebohrt wurden, sowie 22 Bohrlöcher mit einer Länge von 2.972,92 m, die aufgrund von Abweichungen oder den Bohrlochbedingungen aufgegeben wurden. Außerhalb des Hauptbohrgebiets von Sunday Creek wurden regional vierzehn Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 2.382,74 m gemeldet; siebzehn (17) weitere regionale Bohrlöcher werden derzeit ausgewertet. Insgesamt wurden von Ende der 1960er Jahre bis 2008 64 historische Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 5.599 m fertiggestellt. Das Projekt umfasst nun insgesamt dreiundneunzig (93) zusammengesetzte Durchschneidungen mit Werten über 100 g/t Au und neunundsiebzig (79) zusammengesetzte Durchschneidungen zwischen 50 g/t und 100 g/t Au sowie einhundertzehn (110) zusammengesetzte Durchschneidungen mit Werten über 10 % Sb bei Anwendung eines unteren Grenzwerts von 1 m (Bohrlochlänge) bei 5 g/t AuEq.

Das systematische Bohrprogramm von Southern Cross Gold zielt strategisch auf diese bedeutenden Aderformationen ab, die derzeit über eine Streichlänge von 1.550 m entlang des Wirtsganges/Sediments (Sprossen der Leiter) von den Prospektionsgebieten Christina bis Apollo durch Bohrungen definiert sind, wovon etwa 650 m intensiver durch Bohrungen untersucht wurden (Golden Dyke bis Apollo). Bislang wurden mindestens 124 Sprossen identifiziert, die durch hochgradige Abschnitte (20 g/t Au bis >7.330 g/t Au) sowie niedriggradige Randbereiche definiert sind. Die laufenden Step-out-Bohrungen zielen darauf ab, die potenzielle Ausdehnung dieses mineralisierten Systems aufzudecken (Abbildung 2).

Geologisch gesehen befindet sich das Projekt innerhalb der Melbourne-Strukturzone im Lachlan-Faltengürtel. Das regionale Muttergestein der Sunday-Creek-Mineralisierung ist eine interbeddete Turbiditsequenz aus Schluffsteinen und geringfügigen Sandsteinanteilen, die bis zur Sub-Grünschiefer-Fazies metamorphosiert und zu einer Reihe offener, nach Nordwesten verlaufender Falten gefaltet wurde.

Weitere Informationen

Weitere Erläuterungen und Analysen zum Sunday-Creek-Projekt sind über die interaktiven Vrify-3D-Animationen, Präsentationen und Videos verfügbar, die alle auf der SXGC-Website zu finden sind. Diese Daten sowie ein Interview mit dem Präsidenten und CEO/Geschäftsführer Michael Hudson zu diesen Ergebnissen können unter www.southerncrossgold.com eingesehen werden.

Bei der Mittelwertbildung wird kein oberer Goldgehaltsgrenzwert angewendet, und die Abschnitte werden als Bohrdicke angegeben. Im Rahmen künftiger Mineralressourcenstudien wird jedoch die Notwendigkeit einer Begrenzung der obersten Analysewerte geprüft werden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass es aufgrund der Rundung der Analyseergebnisse auf eine signifikante Stelle zu geringfügigen Abweichungen bei den berechneten Gesamtgehalten kommen kann.

Die Abbildungen 1 bis 5 zeigen den Projektstandort sowie Grundriss- und Längsschnitte der hier berichteten Bohrergebnisse, und die Tabellen 1 bis 3 enthalten Daten zu Bohrlochköpfen und Untersuchungsergebnissen. Die tatsächliche Mächtigkeit der mineralisierten Abschnitte wird einzeln als geschätzte tatsächliche Mächtigkeit (ETW) angegeben; bei den übrigen berichteten Bohrlöchern wird sie auf etwa 40 % bis 90 % der beprobten Mächtigkeit geschätzt. Niedrigere Gehalte wurden bei einem unteren Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t AuEq über eine maximale Mächtigkeit von 2 m ausgeschnitten, während höhere Gehalte bei einem unteren Cutoff-Gehalt von 5,0 g/t AuEq über eine maximale Mächtigkeit von 1 m ausgeschnitten wurden.

Epizonale Gold-Antimon-Lagerstätten mit kritischen Metallen

Sunday Creek (Abbildung 5) ist eine epizonale Gold-Antimon-Lagerstätte, die im späten Devon entstanden ist (wie Fosterville, Costerfield und Redcastle) - 60 Millionen Jahre später als die in Victoria entstandenen mesozonalen Goldsysteme (zum Beispiel Ballarat und Bendigo). Epizonale Lagerstätten sind eine Form orogener Goldlagerstätten, die nach ihrer Entstehungs Tiefe klassifiziert werden: epizonal ( 12 km).

Epizonale Lagerstätten in Victoria weisen häufig hohe Gehalte des kritischen Metalls Antimon auf, und Sunday Creek bildet da keine Ausnahme. Laut einer Studie der Europäischen Union aus dem Jahr 2023 entfallen 56 Prozent der weltweit geförderten Antimonvorräte auf China. Antimon nimmt auf den Listen kritischer Mineralien vieler Länder, darunter Australien, die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und die Europäische Union, einen hohen Stellenwert ein. Australien rangiert bei der Antimonproduktion auf Platz sieben, obwohl die gesamte Produktion aus einer einzigen Mine in Costerfield in Victoria stammt, die sich in der Nähe aller SXGC-Projekte befindet. Antimon bildet Legierungen mit Blei und Zinn, was zu verbesserten Eigenschaften bei Lötmitteln, Munition, Lagern und Batterien führt. Antimon ist ein wichtiger Zusatzstoff für halogenhaltige Flammschutzmittel. Eine ausreichende Versorgung mit Antimon ist entscheidend für die weltweite Energiewende sowie für die Hightech-Industrie, insbesondere für den Halbleiter- und den Verteidigungssektor, wo es ein wichtiger Zusatzstoff für Zündkapseln in Munition ist.

Antimon macht etwa 21 % bis 24 % des vor Ort gewinnbaren Wertes von Sunday Creek bei einem AuEq-Verhältnis von 2,39 aus.

Über Southern Cross Gold Consolidated Limited (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F)

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (TSX: SXGC, ASX: SX2, OTCQX: SXGCF) erschließt derzeit ein führendes Gold-Antimon-Projekt am Sunday Creek Gold-Antimon-Projekt, das sich 60 km nördlich von Melbourne befindet. Sunday Creek ist eine bedeutende Gold- und Antimon-Bohrentdeckung an einem Tier-1-Standort mit hochgradigen Bohrergebnissen, darunter 93 zusammengesetzte Durchschneidungen mit mehr als 100 g/t Au aus 136,2 km Bohrungen (einschließlich historischer Bohrungen). Die Mineralisierung folgt einer Golden Ladder-Struktur über eine interpretierte Streichlänge von 12 km, wobei die Strukturen von der Oberfläche bis in eine Tiefe von 1.200 m durch Bohrungen erprobt wurden.

Der strategische Wert von Sunday Creek wird durch sein Zwei-Metalle-Profil noch gesteigert. Das Unternehmen verfügt über ein kritisches Mineral, das die westliche Welt benötigt. Dies hat nach Chinas Exportbeschränkungen für Antimon - ein kritisches Metall für Verteidigungs- und Halbleiteranwendungen - an Bedeutung gewonnen. Die Aufnahme von Southern Cross in das US-amerikanische Defense Industrial Base Consortium (DIBC) sowie die AUKUS-bezogenen Gesetzesänderungen in Australien positionieren das Unternehmen als potenziellen Schlüssel-Antimonlieferanten für den Westen.

Technische Fundamentaldaten untermauern das Investitionspotenzial zusätzlich: Vorläufige metallurgische Untersuchungen zeigen eine nicht-feuerfeste Mineralisierung, die für die konventionelle Aufbereitung geeignet ist, sowie Goldausbeuten von 93 % bis 98 % durch Schwerkraftabscheidung und Flotation.

Mit einer starken Liquiditätslage, 1.392 Hektar strategischem Grundbesitz in Eigenhand und einem umfangreichen, bis zum ersten Quartal 2027 geplanten 200-km-Bohrprogramm ist SXGC gut positioniert, um diese global bedeutende Gold-Antimon-Entdeckung in einer erstklassigen Jurisdiktion voranzutreiben und Meilenstein für Meilenstein zu erreichen.

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Zur Einhaltung der ASX-Vorschriften: Diese Mitteilung wurde vom Vorstand von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mariana Bermudez - Unternehmenssekretärin

mb@southerncrossgold.com oder +1 604 685 9316

Geschäftsstelle

1305 - 1090 West Georgia Street Vancouver, BC, V6E 3V7, Kanada

Nicholas Mead - Unternehmensentwicklung

info@southerncrossgold.com.au oder +61 415 153 122

Justin Mouchacca, stellvertretender Unternehmenssekretär,

jm@southerncrossgold.com.au oder +61 3 8630 3321

Niederlassung

Level 21, 459 Collins Street, Melbourne, VIC, 3000, Australien

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

NI 43-101 Technischer Hintergrund und qualifizierte Person

Kenneth Bush, Leiter der Exploration bei SXGC, Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und registrierter professioneller Geologe in den Bereichen Bergbau und Exploration (Nr. 10315), ist die qualifizierte Person im Sinne der NI 43-101. Er hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt, überprüft, verifiziert und genehmigt.

Die Analyseproben werden an die Anlage von On Site Laboratory Services (On Site) in Bendigo transportiert, die sowohl nach dem ISO 9001- als auch nach dem NATA-Qualitätssystem arbeitet. Die Proben wurden aufbereitet und mittels Feuerprobe (PE01S-Methode; 25-Gramm-Charge) auf Gold analysiert, woraufhin der Goldgehalt in der Lösung mit einem Flammen-AAS-Gerät gemessen wurde. Proben für die Multielementanalyse (BM011 und bei Bedarf Over-Range-Methoden) werden mittels Königswasseraufschluss und ICP-MS-Analyse untersucht. Das QA/QC-Programm von Southern Cross Gold umfasst die systematische Einbeziehung zertifizierter Standards mit bekanntem Goldgehalt, Blindproben innerhalb des als mineralisiert interpretierten Gesteins sowie Viertelkern-Duplikate. Darüber hinaus fügt On Site Blindproben und Standards in den Analyseprozess ein.

SXGC ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Antimon, die in die Goldäquivalentberechnung (AuEq) einfließen, angesichts des aktuellen geochemischen Verständnisses, historischer Produktionsstatistiken und geologisch vergleichbarer Bergbaubetriebe ein angemessenes Potenzial aufweisen, bei Sunday Creek gewonnen und verkauft zu werden. In der Vergangenheit wurde Erz aus Sunday Creek vor Ort aufbereitet oder während des Ersten Weltkriegs zur Verarbeitung in die 54 km nordwestlich des Projekts gelegene Costerfield-Mine transportiert. Der Costerfield-Bergbaukorridor, der sich mittlerweile im Besitz von Alkane Resources (ehemals Mandalay Resources) befindet, enthält zwei Millionen Unzen Goldäquivalent (Ergebnisse von Mandalay Resources für das 3. Quartal 2021) und war im Jahr 2020 der sechsthöchstgradigste Untertagebau weltweit sowie einer der fünf weltweit führenden Antimonproduzenten.

SXGC hält es für angemessen, dieselben Goldäquivalent-Variablen zu übernehmen, die Mandalay Resources Ltd. in ihrer Pressemitteilung zu den Mineralreserven und -ressourcen zum Jahresende 2024 vom 20. Februar 2025 verwendet hat. Die von Mandalay Resources verwendete Goldäquivalenzformel wurde unter Zugrundelegung der Produktionskosten von Costerfield für das Jahr 2024, eines Goldpreises von 2.500 US-Dollar pro Unze, eines Antimonpreises von 19.000 US-Dollar pro Tonne sowie einer Gesamtmetallausbeute für das Jahr 2024 von 91 % für Gold und 92 % für Antimon berechnet und lautet wie folgt:

AuEq = Au (g /t ) + 2,39 x Sb (%)

Auf der Grundlage der jüngsten Berechnungen für Costerfield und angesichts der ähnlichen geologischen Gegebenheiten sowie der historischen Lohnveredelung der Sunday-Creek-Mineralisierung bei Costerfield hält SXGC die Formel AuEq = Au (g /t ) + 2,39 x Sb (%) für geeignet, um die erste Explorationsausrichtung auf die Gold-Antimon-Mineralisierung bei Sunday Creek festzulegen.

Erklärung einer nach JORC kompetenten Person

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen zu den neuen Explorationsergebnissen basieren auf Angaben, die von Herrn Kenneth Bush, Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und registrierter professioneller Geologe in den Bereichen Bergbau und Exploration (Nr. 10315), zusammengestellt wurden. Herr Bush verfügt über ausreichende Erfahrung in Bezug auf den Stil der Mineralisierung und die Art der betreffenden Lagerstätte sowie auf die durchgeführten Aktivitäten, um als Competent Person im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves des Joint Ore Reserves Committee (JORC) zu gelten. Herr Bush ist Leiter der Exploration bei Southern Cross Gold Consolidated Limited und stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Angaben in den Bericht in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext zu.

Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf frühere Explorationsergebnisse beziehen, stammen aus dem Bericht des unabhängigen Geologen vom 11. Dezember 2024, der mit Zustimmung der kompetenten Person, Herrn Steven Tambanis, veröffentlicht wurde. Der Bericht ist im Prospekt des Unternehmens vom 11. Dezember 2024 enthalten und steht unter dem Code SX2 auf www.asx.com.au zur Verfügung. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Marktmitteilung enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen wesentlich beeinflussen. Das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext der Feststellungen der Sachverständigen in Bezug auf den Bericht gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich geändert wurden.

Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung beziehen sich zudem auf frühere Explorationsergebnisse aus Bohrlöchern, die den folgenden Mitteilungen entnommen wurden, welche unter www.southerncrossgold.com eingesehen werden können:

· 4. Oktober 2022 SDDSC046, 20. Oktober 2022 SDDSC049, 5. September 2023 SDDSC077B, 12. Oktober 2023 SDDLV003 & 4, 23. Oktober 2023 SDDSC082, 9. November 2023 SDDSC091, 14. Dezember 2023 SDDSC092, 5. März 2024 SDDSC107, 30. Mai 2024 SDDSC117, 13. Juni 2024 SDDSC118, 5. September 2024 SDDSC130, 28. Oktober 2024 SDDSC137W2, 28. November 2024 SDDSC141, 9. Dezember 2024 SDDSC145, 18. Dezember 2024 SDDSC129 & 144, 28. Mai 2025 SDDSC161, 16. Juni 2025 SDDSC162, 26. August 2025 SDDSC171, 8. September 2025 SDDSC170A, 9. April 2026 SDDSC194W1

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die im ursprünglichen Dokument/in der ursprünglichen Mitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext, in denen die Ergebnisse der kompetenten Person dargestellt werden, gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich geändert wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Annahmen; dementsprechend können die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Sie werden daher darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Alle Aussagen, die keine gegenwärtigen oder historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Wörter oder Ausdrücke wie geplant, wird, vorbehaltlich, in naher Zukunft, im Falle, würde, erwarten, bereit sein und andere ähnliche Wörter oder Ausdrücke. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, gehören allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten; die Lage an den Kapitalmärkten; unvorhergesehene Ereignisse, Entwicklungen oder Faktoren, die dazu führen, dass Erwartungen, Annahmen und andere Faktoren letztlich unzutreffend oder irrelevant sind; sowie weitere Risiken, die in den Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die bei den kanadischen oder australischen (unter dem Code SX2) Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie in den Unterlagen, die das Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada oder Australien (unter dem Code SX2) eingereicht hat und die für das Unternehmen in Kanada unter www.sedarplus.ca bzw. in Australien unter www.asx.com.au (unter dem Code SX2) verfügbar sind. Die Dokumente sind außerdem unter www.southerncrossgold.com verfügbar. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab, sofern dies nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben ist.

Abbildung 1: Draufsicht auf Sunday Creek mit ausgewählten Ergebnissen der hier berichteten Bohrlöcher SDDSC207, SDDSC213, SDDSC220, SDDSC232 und SDDSC235 (dunkelblau hervorgehobener Bereich, schwarze Linie) sowie ausgewählten zuvor berichteten Bohrlöchern.

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Abbildung 2: Draufsicht auf Sunday Creek mit ausgewählten Bohrlochverläufen der hier berichteten Bohrlöcher SDDSC207, SDDSC213, SDDSC220, SDDSC232 und SDDSC235 (schwarze Linie) sowie zuvor gemeldeten Bohrlöchern (graue Linie) und derzeit im Bohrvorgang befindlichen Bohrlöchern, deren Untersuchungsergebnisse noch ausstehen (dunkelblau).

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Abbildung 3: Längsschnitt durch Sunday Creek entlang der Linie A-B in der Ebene der Gangbrekzie bzw. des alterierten Sedimentgesteins in Richtung Nordwesten (Streichung 56 Grad), der mineralisierte Adernsysteme zeigt. Dargestellt sind die hier berichteten Bohrlöcher SDDSC207, SDDSC213, SDDSC220, SDDSC232 und SDDSC235 (dunkelblau hervorgehobener Kasten, schwarze Linie) sowie ausgewählte Durchschneidungen und zuvor gemeldete Bohrlöcher. Die vertikale Ausdehnung der Adernsysteme ist durch die Nähe zu den Bohrlochdurchstichpunkten begrenzt.

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Abbildung 4: Regionale Draufsicht auf Sunday Creek mit Bodenprobenahmen, strukturellem Rahmen, historischen epizonalen Goldabbaugebieten der Region und weitläufigen regionalen Gebieten. Die wichtigsten regionalen Bohrgebiete befinden sich bei Tonstal, Consols und Leviathan, die 4.000 m bis 7.500 m entlang des Streichs vom Hauptbohrgebiet bei Golden Dyke-Apollo entfernt liegen. Karte im Maßstab GDA94/MGA Zone 55.

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Abbildung 5: Lage des Sunday-Creek-Projekts zusammen mit dem zu 100 % im Besitz befindlichen Redcastle-Gold-Antimon-Projekt

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Tabelle 1: Übersichtstabelle der Bohrkragen für die derzeit laufenden Bohrungen.

Diese Pressemitteilung

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Nord Höhe Neigung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDSC207 584,25 Christina 330094,8 5867459,3 278,3 -48,8 20,7

SDDSC213 941,44 Golden Dyke 330094,2 5867458,6 278,3 -62,6 14,6

SDDSC220 716,7 Christina 329779,1 5.867.552,6 286,59 -26,5 70,5

SDDSC232 516,5 Christina 329777,6 5.867.552,2 286,76 -34,1 65,7

SDDSC235 1405,7 Christina 329776,6 5.867.552 286,8 -44,7 63,2

Wird derzeit verarbeitet und analysiert

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Nord Höhe Nei-gung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDSC201 321,4 Rising Sun 330948,3 5868003,4 313,3 -28,9 231,3

SDDSC205 1211,4 Rising Sun 330339,8 5867858,5 276,8 -64,6 75,8

SDDSC215 476,39 Regional 331.603,6 5.867.183,7 304,9 -38,2 15,4

SDDSC218 796,99 Golden Dyke 330813,6 5867847,5 301,1 -47,6 265,5

SDDSC221 926,54 Golden Dyke 330754,1 5867733 307 -50,6 285,3

SDDSC222 792,29 Apollo 331.596,1 5867936,9 345,43 -51,5 267,7

SDDSC222W1 1065,5 Apollo 331.596,1 5.867.936,9 345,43 -51,5 267,7

SDDSC223 435,25 Apollo East 331483 5867839,8 335,72 -33,9 262,2

SDDSC225 992,82 Christina 330754,5 5867733 306,93 -52,9 284,8

SDDSC226 826,1 Rising Sun 331.276,9 5.867.121,1 289,09 -56,4 336,5

SDDSC226A In Bearbeitung, Plan 1900 m Rising Sun 331278,1 5.867.112,6 289,16 -56,8 330,4

SDDSC226W1 603,9 Rising Sun 331276,9 5.867.121,1 289,09 -56,4 336,5

SDDSC227 412 Apollo East 331.483,8 5867840,3 335,83 -36,6 266,5

SDDSC229 541,8 Golden Dyke 330813,6 5867847,5 301,1 -48,5 266,9

SDDSC230 1129,3 Rising Sun 330.353,9 5.867.861,1 277,2 -65,1 77

SDDSC230W1 861,8 Rising Sun 330353,9 5867861,1 277,2 -65,1 77

SDDSC231 1196,4 Rising Sun 330339,6 5867858,6 277 -70,3 71,1

SDDSC234 449 Apollo East 331.484,5 5867840,3 335,75 -46,1 266,1

SDDSC236 650,1 Golden Dyke 330813,6 5867847,5 301,1 -49,4 263,6

SDDSC237 359 Golden Dyke 330.700,4 5867880,1 299,67 -43,2 245,7

SDDSC237W1 510,47 Golden Dyke 330.700,4 5867880,1 299,67 -43,2 299,7

SDDSC238 In Bearbeitung, Plan 750 m Christina 329780,9 5867551,9 286,5 -32 69,2

SDDSC239 915,63 Golden Dyke 330753,1 5867731,5 306,9 -31 270,2

SDDSC240 In Bearbeitung, Plan 1250 m Rising Sun 330354,1 5.867.861,2 277,24 -58,7 73,9

SDDSC241 418,6 Golden Dyke 330700,9 5.867.879,7 299,8 -39,1 243,5

SDDSC242A 370,67 Golden Dyke 330814 5867848 301 -45,7 255,1

SDDSC242AW1 601,73 Golden Dyke 330814 5867848 301 0 0

SDDSC243 1038 Apollo 331615,8 5867951,1 346,99 -59,5 269

SDDSC245 548,8 Regional 331533,7 5.867.845,3 341,2 -40,7 156,1

SDDSC246 760,2 Golden Dyke 330753,7 5867731,8 306,73 -39,5 274,6

SDDSC247 193,6 Golden Dyke 330772,2 5867889,6 295,73 -32,3 248,5

SDDSC248 572,5 Apollo 331291,3 5.867.825,7 316,38 -40,9 269,8

SDDSC249 191,09 Golden Dyke 330.772,7 5867889,6 295,74 -36,7 245,9

SDDSC250 199,81 Rising Sun 330.772,4 5.867.889,9 295,7 -36,9 252,3

SDDSC251 120,4 Apollo 331532,6 5867847,5 340,85 -31,9 270,4

SDDSC251A 306,7 Apollo 331532,8 5867847,9 340,89 -31,7 273,7

SDDSC252 200 Golden Dyke 330772,7 5867889,9 295,68 -40 249,9

SDDSC253 349,4 Apollo 331595,8 5.867.936,9 345,63 -53,8 267,8

SDDSC253W1 1042,7 Apollo 331.595,8 5.867.936,9 345,63 -53,8 267,8

SDDSC255 540 Golden Dyke 330773 5867890 295,56 -41,4 251,2

SDDSC256 445,5 Golden Dyke 330772,2 5867889,4 295,71 -31 245,3

SDDSC257 304,74 Golden Dyke 330813,6 5867847,5 301,1 -43 263,8

SDDSC257W1 634,5 Golden Dyke 330813,6 5867847,5 301,1 -43 263,8

SDDSC258 In Bearbeitung, Plan 1000 m Golden Dyke 330973,3 5867847,7 296,73 -32,5 265

SDDSC259 830 Golden Dyke 330754 5867731,7 306,66 -43,6 274

SDDSC259W1 In Bearbeitung, Plan 1000 m Golden Dyke 330754 5867731,7 306,66 -43,6 274

SDDSC260 In Bearbeitung, Plan 1230 m Rising Sun 330339,6 5.867.859,2 276,89 -69,6 64,3

SDDSC261 In Bearbeitung, Plan 1015 m Apollo 331615 5.867.950,8 346,91 -45,5 266,3

SDDSC262 In Bearbeitung, Plan 1150 m Apollo 331596 5867937 345 -55,5 266,5

SDDSC264 In Bearbeitung, Plan 710 m Golden Dyke 330813,6 5867847,5 301,1 -50,8 267,8

Derzeit werden regionale Bohrlöcher aufbereitet und analysiert

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Nord Höhe Nei-gung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDTS009 506 Tonstall 336984,3 5870557,1 524,7 -28,3 285

SDDTS008 511,37 Tonstall 336.992,9 5870558,4 524 -35 29

SDDTS010 535,79 Tonstall 336.993,7 5.870.557,9 524,1 -37 44,4

SDDTS011 401,32 Tonstall 336992,1 5.870.557,3 524,1 -43 18

SDDCN002 259,88 Consols 336041 5870691 484 -37 241

SDDLV005A 419,1 Leviathan 334580 5870167 555,4 -31 206

SDDLV006 752,8 Leviathan 334580 5870167 555,4 -47 152

SDDCN003 323,06 Consols 336.043,51 5.870.690,2 484,11933 -36 130

SDDCN005A 280 Consols 336041 5870691 484 0 0

SDDCN004 271,3 Consols 336041 5870691 484 -49 258

SDDLV007 395,1 Leviathan 334580 5870167 554,8 -29 110

SDDCN006 180 Consols 336043 5870690,2 484,1 -78 180

SDDLV008 In Bearbeitung, Plan 350 m Leviathan 334101,2 5870007,2 544,1 -60 99

SDDTS012 In Bearbeitung, Plan 700 m Tonstall 336992 5870558 524 -48,5 8,2

SDDCN007 152,4 Anleihen 336.043 5.870.690,2 484,1 -50 115

Derzeit werden stillgelegte Bohrlöcher aufbereitet und analysiert

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Nord Höhe Neigung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDSC242 20,65 Golden Dyke 330814 5867848 301 -45,7 255,1

SDDLV005 32,4 Leviathan 334580 5870167 555 -33 206

SDDCN005 34,7 Consols 336041 5870691 484 0 0

Tabelle 2: Tabelle der gemeldeten mineralisierten Bohrlochabschnitte aus den Bohrlöchern SDDSC207, SDDSC213, SDDSC220, SDDSC232 und SDDSC235 mit zwei Cutoff-Kriterien. Niedrigere Gehalte wurden bei einem unteren Cutoff-Wert von 1,0 g/t AuEq über maximal 2 m ausgeschnitten, höhere Gehalte bei einem Cutoff-Wert von 5,0 g/t AuEq über maximal 1 m. Signifikante Abschnitte und Intervalltiefen sind auf eine Dezimalstelle gerundet.

Bohrlochnummer Von (m) Bis (m) Abschnitt (m) Au g/t Sb % AuEq g/t

SDDSC207 476,9 479,5 2,6 1,2 0,1 1,5

SDDSC207 487,4 487,9 0,5 5,4 1,2 8,3

SDDSC207 490,2 490,3 0,2 41,6 0,0 41,7

SDDSC207 501,5 504,0 2,5 1,3 0,6 2,7

SDDSC207 513,6 513,7 0,2 0,7 9,9 24,3

SDDSC220 40,0 42,6 2,6 7,5 0,0 7,5

Einschließlich 40,0 41,3 1,3 13,1 0,0 13,1

SDDSC220 71,0 72,8 1,8 1,8 0,0 1,9

SDDSC220 77,3 78,3 1,0 5,2 0,0 5,3

SDDSC220 100,5 103,7 3,2 2,0 0,5 3,3

Einschließlich 102,1 102,3 0,2 16,0 3,1 23,4

SDDSC220 199,2 201,4 2,2 2,2 0,6 3,6

SDDSC220 205,2 205,9 0,7 13,9 4,0 23,5

Einschließlich 205,4 205,6 0,2 42,8 12,4 72,4

SDDSC220 244,1 247,8 3,6 5,4 0,4 6,2

Einschließlich 244,1 245,1 1,0 15,9 0,1 16,1

SDDSC220 480,2 482,4 2,3 2,2 0,0 2,2

SDDSC220 516,9 518,5 1,6 1,5 1,2 4,4

Einschließlich 516,9 518,3 1,5 1,6 1,2 4,4

SDDSC232 47,3 50,2 2,9 1,0 0,1 1,3

SDDSC232 81,4 82,7 1,3 1,9 0,9 4,1

SDDSC232 121,6 125,9 4,3 1,3 0,2 1,7

SDDSC232 278,1 280,1 1,9 0,5 0,3 1,1

SDDSC232 286,1 286,2 0,1 172,0 0,1 172,2

SDDSC232 299,0 300,0 1,0 4,7 0,0 4,7

SDDSC235 49,8 51,0 1,2 2,6 1,9 7,2

Einschließlich 50,4 51,0 0,6 4,8 3,4 12,8

SDDSC235 53,7 55,7 2,0 0,4 1,2 3,2

SDDSC235 90,4 95,0 4,7 1,2 1,5 4,9

Einschließlich 91,8 91,9 0,1 2,9 39,5 97,3

Einschließlich 93,3 94,1 0,8 2,3 3,0 9,4

SDDSC235 108,8 111,7 2,9 2,4 1,5 6,1

Einschließlich 110,8 111,7 0,9 6,0 4,5 16,7

SDDSC235 246,5 248,1 1,6 21,3 0,0 21,4

Einschließlich 246,5 246,7 0,2 156,0 0,2 156,5

SDDSC235 282,1 282,4 0,3 10,0 0,1 10,2

SDDSC235 286,2 289,0 2,8 2,3 0,8 4,3

Einschließlich 288,2 289,0 0,8 7,6 2,5 13,5

SDDSC235 341,1 341,7 0,6 18,8 0,0 18,8

Einschließlich 341,1 341,4 0,3 32,1 0,0 32,1

SDDSC235 407,1 407,5 0,4 5,6 0,0 5,6

SDDSC235 412,3 413,2 0,9 10,2 0,0 10,3

SDDSC235 426,3 428,6 2,3 1,8 0,0 1,8

SDDSC235 439,7 440,5 0,9 3,7 0,0 3,7

SDDSC235 460,5 461,9 1,4 2,8 0,3 3,5

SDDSC235 550,7 552,8 2,1 28,2 0,0 28,2

Einschließlich 552,5 552,8 0,3 192,0 0,0 192,0

SDDSC235 568,9 569,7 0,8 141,0 0,0 141,0

SDDSC235 584,6 585,1 0,5 17,9 0,0 17,9

SDDSC235 604,8 605,2 0,4 36,3 0,0 36,3

SDDSC235 684,8 685,5 0,7 10,7 0,0 10,7

SDDSC235 698,7 699,9 1,1 7,2 0,2 7,6

SDDSC235 708,7 717,0 8,3 4,8 0,0 4,8

Einschließlich 711,7 712,8 1,1 9,5 0,0 9,5

Einschließlich 714,8 715,0 0,2 51,1 0,0 51,1

Einschließlich 716,7 717,0 0,4 43,2 0,0 43,2

SDDSC235 727,2 727,4 0,1 47,4 0,0 47,4

SDDSC235 729,5 731,3 1,8 37,2 0,0 37,2

Einschließlich 731,1 731,3 0,2 337,0 0,0 337,0

SDDSC235 744,4 744,6 0,2 13,0 0,0 13,0

Tabelle 3: Alle hier aufgeführten Einzelanalysen aus SDDSC207, SDDSC213, SDDSC220, SDDSC232 und SDDSC235 mit Werten > 0,1 g/t AuEq. Einzelanalysen und Probenintervalle werden auf zwei Dezimalstellen genau angegeben.

Bohrlochnummer Von (m) Bis (m) Abschnitt (m) Au g/t Sb % AuEq g/t

SDDSC207 474,39 474,7 0,31 0,15 0,029 0,22

SDDSC207 476,42 476,94 0,52 0,22 0,051 0,34

SDDSC207 476,94 477,39 0,45 0,78 0,61 2,24

SDDSC207 477,39 478 0,61 1,25 0,098 1,48

SDDSC207 478 478,25 0,25 0,18 0,006 0,19

SDDSC207 478,25 478,86 0,61 2,61 0,055 2,74

SDDSC207 479,31 479,51 0,2 1,02 0,035 1,10

SDDSC207 479,51 480,13 0,62 0,09 0,016 0,13

SDDSC207 480,48 480,67 0,19 0,13 0,021 0,18

SDDSC207 481,65 482,18 0,53 0,14 0,054 0,27

SDDSC207 482,18 482,34 0,16 0,69 0,13 1,00

SDDSC207 482,34 482,6 0,26 0,38 0,35 1,22

SDDSC207 483,21 483,81 0,6 0,12 0,0081 0,14

SDDSC207 486,38 487,36 0,98 0,09 0,0075 0,11

SDDSC207 487,36 487,5 0,14 19,4 0,38 20,31

SDDSC207 487,5 487,9 0,4 0,46 1,51 4,07

SDDSC207 490,15 490,32 0,17 41,6 0,046 41,71

SDDSC207 492,75 492,99 0,24 0,2 0,18 0,63

SDDSC207 496,04 496,3 0,26 0,26 0,016 0,30

SDDSC207 496,3 496,6 0,3 2,13 0,016 2,17

SDDSC207 496,6 497 0,4 0,13 0,017 0,17

SDDSC207 501,52 501,7 0,18 0,57 1,02 3,01

SDDSC207 501,7 501,8 0,1 6,94 1,93 11,55

SDDSC207 501,8 501,92 0,12 1 1,89 5,52

SDDSC207 501,92 502,14 0,22 0,78 0,37 1,66

SDDSC207 503,9 504,02 0,12 18,6 6,02 32,99

SDDSC207 504,02

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