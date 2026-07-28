Kunstwerke von Johnny Depp erstmals in Düsseldorf zu sehen

Eine exklusive Werkschau mit originalen Kunstwerken von Johnny Depp

Schloss Benrath präsentiert in Kooperation mit Marcus Schäfer Art und den QUEENS Kunstgalerien vom 30. August bis 27. September 2026 das Kultur-Highlight "The Art of Johnny Depp".

Die Werkschau zeigt Originalkunstwerke von Johnny Depp sowie ausgewählte Editionen des international bekannten Schauspielers und Künstlers. Besucherinnen und Besucher erhalten damit die seltene Gelegenheit, seine vielschichtige Bildwelt in den prachtvollen Räumen von Schloss Benrath in einem außergewöhnlichen historischen Ambiente zu entdecken. Bereits am 28. Juli beginnt der Vorverkauf. Newsletter-Abonnenten von Schloss Benrath erhalten eine Stunde früher exklusiven Zugang zum limitierten Kontingent von 30.000 Tickets für die nur 30 Tage dauernde Ausstellung.

Schon im Juli sorgte eine spektakuläre Drohnenshow auf der Düsseldorfer Rheinkirmes für Aufmerksamkeit: Der ikonische "Bunnyman" aus Johnny Depps Kunstwelt erschien über dem Rhein und gab einen außergewöhnlichen Vorgeschmack auf die Ausstellung.

KUNST ALS KONSTANTE

Johnny Depp zählt seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Persönlichkeiten der Gegenwart. Als Schauspieler, Musiker und kreativer Geschichtenerzähler begeistert er Millionen Menschen weltweit. Weniger bekannt ist, dass Zeichnen und Malen ihn bereits lange vor seiner Filmkarriere begleiteten. Seine Kunst entwickelte sich über viele Jahre hinweg zu einer konstanten Ausdrucksform seiner Gedanken, Träume und Emotionen.

Mit kraftvollen Farben, markanten Linien und einer unverwechselbaren Bildsprache erschafft Depp Werke, die zwischen Neoexpressionismus, Pop Art und autobiografischer Symbolik angesiedelt sind. Seine Arbeiten spiegeln persönliche Erfahrungen, Begegnungen und Erinnerungen wider und laden den Betrachter zu einer Reise durch seine außergewöhnliche Gedankenwelt ein.

VOM ATELIER AUF DIE INTERNATIONALE KUNSTBÜHNE

Viele Jahre lang zeigte Johnny Depp seine Kunst ausschließlich im privaten Kreis. Erst 2022 entschloss er sich, seine Werke erstmals der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Mit seiner Debütkollektion "Friends & Heroes" feierte er einen sensationellen Erfolg: Die Edition war innerhalb weniger Stunden weltweit ausverkauft und machte deutlich, wie groß das internationale Interesse an seinem künstlerischen Schaffen ist.

Seitdem wurden seine Werke in renommierten Ausstellungen rund um den Globus präsentiert und begeistern Kunstliebhaber ebenso wie Sammler. Mit "The Art of Johnny Depp" kommt diese außergewöhnliche Ausstellung nun nach Schloss Benrath und bringt die faszinierende Kunst des Weltstars nach Düsseldorf.

Nicolas Maas, Kaufmännischer Vorstand von Schloss Benrath, freut sich auf das Highlight: "Mit ‚The Art of Johnny Depp' holen wir die Kunst einer der bekanntesten Persönlichkeiten unserer Zeit nach Schloss Benrath. Ein Ereignis dieser Bedeutung, getragen von einem Künstler von internationalem Rang, ist außergewöhnlich - für das Schloss, für Düsseldorf und weit darüber hinaus. Dass wir als Schloss Benrath Gastgeber sein dürfen, unterstreicht die nationale und internationale Strahlkraft unseres Hauses. Wir freuen uns darauf, Besucherinnen und Besucher aus ganz Deutschland und dem Ausland in unserem Schloss willkommen zu heißen."

WELCHE KUNSTWERKE WERDEN GEZEIGT?

Zu den Höhepunkten der Ausstellung zählt unter anderem die Edition "Five", die eine besonders persönliche Phase im Leben Johnny Depps widerspiegelt. Die Edition nimmt eine sehr persönliche Ebene auf: Sie fängt die emotionale Erschöpfung ein, die Johnny Depp 2021 empfand, kurz bevor er in das fünfte Jahr einer schwierigen Lebensphase eintrat. Als Zeichen für diesen Moment integrierte er eine markante "Tally Mark". Grundlage ist ein Standbild aus einem Shooting für Dior "Sauvage". Der Künstler wählte dieses Motiv als Hommage an Dior und deren Loyalität in seinen dunkelsten Stunden.

Ein weiteres zentrales Motiv ist der geheimnisvolle "Bunnyman" - eine Figur, die auf einer wiederkehrenden Traumgestalt basiert, die sowohl Johnny Depp als auch sein Sohn Jack unabhängig voneinander erlebt haben. Der Bunnyman entwickelte sich zu einer ikonischen Figur innerhalb seines künstlerischen Universums, welche in unterschiedlichen Darstellungsformen präsentiert wird. Die Übertragung von Johnny Depps Kunst in eine Drohnenshow wurde von Marcus Schäfer Art initiiert und erstmals in Dubai umgesetzt. In der aufwendig inszenierten Drohnenshow auf der Düsseldorfer Rheinkirmes gestaltete sich so bereits ein spektakulärer Vorgeschmack auf die Ausstellung. Tausende Besucherinnen und Besucher verfolgten das beeindruckende Lichtspektakel über dem Rhein und erhielten damit einen ersten Einblick in die faszinierende Bildwelt des Künstlers.

"THE ART OF JOHNNY DEPP" AUF EINEN BLICK

Wann: Sonntag, 30. August bis Sonntag, 27. September 2026

Sa - Di 10 bis 19 Uhr

Mi - Fr 14 bis 19 Uhr

Hinweis: Um allen Besucherinnen und Besuchern ein angenehmes und entspanntes

Ausstellungserlebnis zu ermöglichen, erfolgt der Einlass zu "The Art of Johnny Depp" in festen

Zeitfenstern. Alle 30 Minuten startet ein neuer Einlass-Slot für bis zu 90 Personen. Für den Besuch

der Werkschau steht ein Zeitraum von bis zu einer Stunde zur Verfügung.

Wo: Schloss Benrath Benrather Schloßallee 102 40597 Düsseldorf

Vorverkauf : Start am 28. Juli 2026 um 10 Uhr

Tickets: Erwachsene 24 €, 7 bis 17 Jahre 15 €, Kinder unter 7 Jahren kostenfrei

Die Werkschau ist Bestandteil des Tickets. Dieses ist am gewählten Tag für das gesamte Museumsgelände gültig. Der gebuchte Timeslot reserviert Ihnen zusätzlich Einlass zur Johnny Depp Ausstellung.

Hinweis: Es wird keine Tageskasse geben. Tickets sind ausschließlich vorab online unter

tickets.schloss-benrath.de erhältlich.

EXKLUSIVES BEGLEITPROGRAMM

The Art of Johnny Depp - Evening Experience

Kuratierte After?Hours?Führung mit Willkommensdrink, kulinarischen Akzenten und Zugang zu limitierten Editionen.

Wann: Mo - So 19 bis 21 Uhr

Weitere Informationen zur Veranstaltung werden ab Dienstag, dem 28. Juli auf unserer Website

www.schloss-benrath.de veröffentlicht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Queens Kunstgalerien GmbH

Herr Manuel Moosherr

Am Elzdamm 63

79312 Emmendingen

Deutschland

fon ..: 00491603867646

web ..: https://www.queens.art/

email : manuel@queens.art

Die QUEENS Kunstgalerien stehen für internationale Pop Art und Contemporary Art und verbinden hochwertige Ausstellungen mit außergewöhnlichen Kunsterlebnissen. Das Galeriekonzept begeistert regelmäßig Besucher und Sammler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Pressekontakt:

Stiftung Schloss und Park Benrath

Frau Amelie Heller

Benrather Schloßallee 102

40597 Düsseldorf

fon ..: 01578 - 1299113

email : amelie.heller@schloss-benrath.de