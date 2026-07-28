InWerX App von Inwerken für Echtzeitortung in der Fabrik: Technologieoffen, flexibel und in jede IT-Landschaft integrierbar

Mit der InWerX App bringt die Inwerken AG eine flexible und technologieoffene Anwendung für die Echtzeitortung und die Optimierung von Materialflüssen und Fahrwegen in Fertigung und Intralogistik auf den Markt. An diese online- und offlinefähige App lassen sich unterschiedliche RTLS-Lösungen anbinden und deren Echtzeitortungsdaten mit Prozess- und Stammdaten aus vorhandenen Businessapplikationen verknüpfen: zum Beispiel aus SAP S/4HANA, SAP ERP oder einem Non-SAP-ERP, einem Warehouse-Management-System (WMS) wie SAP EWM oder einem Manufacturing-Execution-System (MES). So entsteht ein aktuelles digitales Abbild der Materialflüsse und Fahrwege in der Fabrik, das die Intralogistik durchgängig transparent macht und die Prozessautomatisierung voranbringt.

Die App kann on-premises und in der Cloud, aber auch als Insellösung für einen Proof-of-Concept (Poc) ohne Anbindung an die vorhandene Infrastruktur auf einem Rechner betrieben werden. Dank dieser Flexibilität und Technologieoffenheit lassen sich unterschiedlichste Anwendungsfälle kundenindividuell realisieren.

Geo-Fences triggern automatische Buchungen in SAP

Ein zentrales Feature der InWerX App ist die digitale Hallenkarte mit virtuellen Prozesszonen, den sogenannten Geo-Fences. Sobald ein mit Lokalisierungstag versehenes Objekt, ob Ladungsträger oder Flurförderzeug, in eine Zone eintritt oder sie verlässt, löst die App automatisch eine Buchung oder einen Auftrag im angebundenen ERP, WMS oder MES aus. Zugleich zeigt die Hallenkarte auf Knopfdruck den Standort unterschiedlicher Objekte an, zum Beispiel von Ladungsträgern, Werkzeugen und Flurförderzeugen, sodass sich Aufträge von der Anlieferung bis in den Versand lückenlos verfolgen lassen.

Analysen und Heatmap zeigen Engpässe und Leerlauf auf

Integrierte Analysefunktionen liefern anhand der Bewegungsdaten zudem Echtzeiteinsichten, wo Aufträge oder Material sich gerade befinden, wann Flurförderzeuge ineffiziente Fahrten machen und wie lange die wertschöpfende Bearbeitungszeit an der Maschine ist. Darüber hinaus ermöglicht die Echtzeitlokalisierung den Abgleich zwischen Soll- und Ist-Prozessen. Eine Heatmap visualisiert Materialliegezeiten und Engpässe im Lager sowie Staupunkte und Fahrzeugleerfahrten in Ampelfarben. Diese Transparenz schafft die Grundlage, um Durchlaufzeiten zu verkürzen, Transportwege zu optimieren und den Fuhrpark zu verkleinern, was die Kapitalbindung im Lager und somit die Logistikkosten spürbar senkt, und ermöglicht zugleich datengestützte Prozessverbesserungen.

Bei alldem lässt sich die InWerX App zügig einführen, da die Inwerken AG einen technologie- und herstellerunabhängigen Ansatz verfolgt, RTLS- und SAP-Prozess-Know-how vereint und alle Leistungen aus einer Hand erbringt: von der Hardwareauswahl über die SAP-Einbindung bis zum Support. Weil für die App keine Lizenz-, sondern nur eine Servicegebühr anfällt, sinken die Initialkosten und die Amortisationszeit verkürzt sich.

Mehr Informationen zur InWerX App gibt es hier: https://shorturl.at/ZcnYw

Über die Inwerken AG

Seit 2000 berät Inwerken Unternehmen dabei, SAP®-Prozesse effizienter zu gestalten und IT-Lösungen wirkungsvoll einzusetzen. Als erfahrener Partner für SAP-Beratung und -Entwicklung, SAP-S/4HANA-Conversions, IT-Services und digitale Prozesstransformation begleiten wir unsere Kunden branchenübergreifend und auf internationaler Bühne: onsite sowie remote. Mit sechs deutschlandweiten Standorten und rund 80 Fachkräften passen wir Standardprozesse kundenspezifisch an, schulen Key-User, unterstützen das Projektmanagement und bieten zuverlässigen First- sowie Second-Level-Support. Als SAP-Silver-Partner liefern wir sowohl nachhaltige Lösungen als auch eigene Produkte, die den Arbeitsalltag wirklich vereinfachen.

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