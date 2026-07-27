Dein Begleiter für jeden Moment

Egal ob als Zufluchtsort an grauen Tagen oder als Funke für ganz neue Gedanken: Ein Buch schenkt uns genau das, was wir gerade brauchen. Es ist die Verbindung aus Papier, Tinte und purer Magie, die uns nie allein lässt. Gönnen Sie sich diese kleine Auszeit vom Hier und Jetzt. Ihre nächste Lieblingsgeschichte wartet schon darauf, von Ihnen aufgeschlagen zu werden.

Oma Frieda rockt das Altersheim

Einfach abgeschoben?

Mit 76 Jahren wird Oma Frieda, nachdem sie in ihrer Küche einen Schwelbrand auslöste, von Tochter Iris kurzerhand ins Altersheim verfrachtet. Nur Enkelsohn Alex scheint noch zu ihr zu halten. Die alte Dame, die sich zuerst gar nicht so recht einleben mag, bringt durch ihre außergewöhnlichen Ideen bald frischen Wind ins Seniorenheim. Sie beweist, dass sie noch lange nicht zum alten Eisen gehört. Dabei geht es allerdings nicht ohne Pannen und Turbulenzen ab. Eine Geschichte, die Leser aller Altersgruppen zum Schmunzeln aber auch zum Nachdenken bringen soll.

ISBN-13: 978-3758329876

Willkommen zu Hause, Amy Teil 1 und 2

"Willkommen zu Hause, Amy" ist eine wundervolle Familiengeschichte, die von Zuversicht, Mut, Liebe und dem Glauben an die eigene Kraft handelt.

Seit Amy denken kann, lebt sie im Heim. Ihre Mutter hat sie weggegeben, weil das Mädchen wegen einer Muskelschwäche körperbehindert ist.

Im Heim hat Amy aufgrund ihres Handicaps kein leichtes Leben. Sie wird von den Kindern gehänselt und drangsaliert. Ihr einziger Freund ist Mischlingshund Max, der sie auf Schritt und Tritt begleitet.

Erst nach Jahren erfährt Amy Mitgefühl, denn Mary, eine Freundin der Heimleiterin, holt sie zu sich auf die Farm. Eigentlich könnte sie glücklich sein, jetzt, wo ihr Traum von einer liebevollen Familie doch noch in Erfüllung geht. Aber dem steht ein großes Hindernis im Weg: Sie kann einfach nicht vertrauen! Doch schon bald stellt sich heraus, dass sie auf der Farm nicht die Einzige ist, die ihr Vertrauen verloren hat ...

Das Buch ist illustriert von der Künstlerin Karina Pfolz, sodass der Leser noch mehr in Amys Welt eintauchen kann.

ISBN-13: 978-3756898398

Märchen-Schatz-Truhe

In diesem Märchenbuch vereinigen sich Märchen, wie sie nicht alle Tage zu finden sind. Angelehnt an alte Märchen im Stil und über Jahre hinweg geschrieben und gesammelt Es handelt von Masken, die grauseliges verbergen, von Prinzen und eitlen Prinzessinnen, von weisen Mönchen und vielen mehr. Es eignet sich besonders zum Vorlesen. Und ist nicht nur für Kinder gedacht.

ISBN-13: ? 978-3565158539

Firmeninformation:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es ein Buch zum Thema MS. Dies ist aber kein Fachbuch über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

https://brittasbuecher.jimdofree.com/