Computer Entsorgung in Cottbus: ProCoReX Europe GmbH - Zertifizierte Festplattenvernichtung und Nachhaltigkeit

ProCoReX Europe GmbH in Cottbus bietet Computer Entsorgung und Notebook Entsorgung mit zertifizierter Festplattenvernichtung, inklusive detailliertem Reporting für Ihre Nachhaltigkeitsberichte.

Unternehmen, die Wert auf Transparenz und eine lückenlose Dokumentation ihrer Nachhaltigkeitsbemühungen legen, finden in ProCoReX Europe GmbH den idealen Partner für die Computer Entsorgung in Cottbus. Wir bieten eine umfassende Lösung, die nicht nur höchste Datensicherheit durch zertifizierte Festplattenvernichtung verspricht, sondern auch ein detailliertes Reporting für Ihre Umwelt- und Nachhaltigkeitsberichte nach ESG-Standards bereitstellt. Unser Service beginnt mit einer transparenten Beratung und einer detaillierten Erfassung aller zu entsorgenden IT-Geräte, einschließlich PCs, Server und einer Vielzahl von Notebooks. Bei der Notebook Entsorgung in Cottbus legen wir besonderen Wert darauf, dass die Daten sicher und die Materialströme nachvollziehbar sind. Unsere geschulten Teams sorgen für eine sichere Abholung und einen geschützten Transport zu unseren zertifizierten Anlagen und stellen sicher, dass alle Daten zu jedem Zeitpunkt geschützt sind.

Die Kernkompetenz von ProCoReX Europe GmbH liegt in der zertifizierten Festplattenvernichtung. Diese wird streng nach den Vorgaben der DIN-Norm 66399 durchgeführt, die als anerkannter Standard für die unwiederbringliche Zerstörung von Datenträgern gilt. Nach der erfolgreichen Datenvernichtung erhalten Sie ein detailliertes Vernichtungszertifikat. Dieses Dokument ist von entscheidender Bedeutung für die Einhaltung der DSGVO und dient als offizieller Nachweis für Audits. Darüber hinaus erstellen wir auf Wunsch spezifische Berichte über die zurückgewonnenen Rohstoffe und die vermiedenen Emissionen, die direkt in Ihre Nachhaltigkeitsberichte integriert werden können und so zur Erfüllung von ESG-Kriterien beitragen. ProCoReX Europe GmbH fördert aktiv die Nachhaltigkeit bei der Computer Entsorgung in Cottbus . Alle nicht datentragenden Materialien werden fachgerecht recycelt und so dem Wertstoffkreislauf wieder zugeführt. Wertvolle Rohstoffe werden zurückgewonnen, während schädliche Substanzen ordnungsgemäß und gesetzeskonform beseitigt werden. Unsere Expertise bei der Notebook Entsorgung in Cottbus gewährleistet eine umfassende und verantwortungsvolle Lösung, die Unternehmen hilft, ihre ESG-Ziele zu erreichen und gleichzeitig höchste Standards im Datenschutz zu wahren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.computer-entsorgung-deutschland.de/brandenburg-cottbus/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

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