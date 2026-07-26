Wochenrückblick KW 30-2026: August-Loch voraus? Aber Rohstoffe zeigen Stärke!

Öl-Schock, Zinsangst und teure KI-Wetten drücken die Börsen. Doch Gold hält die 4.000,- USD, Kupfer bleibt knapp und Energieaktien zeigen: Die Rohstoffrotation läuft.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

eigentlich sollten die Märkte langsam in das ruhige August-Fahrwasser einschwenken. Doch von Sommerfrieden kann keine Rede sein. Die Eskalation im Nahen Osten, zeitweise über 100,- USD gestiegenes Brent-Öl, höhere Anleiherenditen und enttäuschte Reaktionen auf starke Technologiezahlen sorgten für eine äußerst turbulente Börsenwoche.

Zum Wochenschluss entspannte sich die Lage etwas. Der S&P 500 verlor auf Wochensicht dennoch um die 1 %, der Nasdaq gab deutlicher nach.

Energieaktien gehörten dagegen zu den Gewinnern. Das zeigt: Das Kapital verlässt die Börse nicht vollständig, sondern rotiert erneut aus hoch bewerteten Technologietiteln in Energie, Industrie, Rohstoffe und ausgewählte Substanzwerte.

Der Konflikt erreicht den Welthandel!

Die Spannungen zwischen den USA und Iran werden zunehmend durch die vom Iran unterstützten…

Lesen Sie hier gerne weiter.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Marketscreener.com, onvista.de, Reuters.de, eigener Research, Bildquellen: tradingeconomics.com, onvista.de, MinerDeck, Intro Bild: stock.adobe.com,

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