Mit der richtigen Rohrabschottung sicher und kostengünstig vor Bränden schützen

PYROSTAT®-UNI von G+H mit erweitertem abP nun in noch mehr Einbausituationen einlagig anwendbar

Würzburg, 23. Juli 2026 – Sicher muss nicht immer teuer sein. Das zeigt die Rohrabschottung PYROSTAT®-UNI der G+H Group, die mit dem neuen allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP) des IBMB Braunschweig nun in noch mehr Einbausituationen einlagig anwendbar ist. Der geringe Materialeinsatz macht die Rohrabschottung deutlich wirtschaftlicher als vergleichbare Lösungen. So können Kupfer-, Stahl-, Guss- sowie Edelstahl-Rohre mit einer Dämmung aus Steinwolle einlagig ausgeführt werden. Auch mit Rohrisolierungen aus Synthese-Kautschuk sind zahlreiche Anwendungen mit nur einer Lage PYROSTAT®-UNI bei einem Durchmesser bis 88,9 mm bescheinigt – ohne zusätzliche Maßnahmen wie eine Schutzisolierung. Und das sowohl in leichten Trennwänden als auch in Massivdecken und -wänden.

„Das erweiterte abP bestätigt nicht nur, dass PYROSTAT®-UNI die technisch marktführende Brandschutzlösung ist, sondern ermöglicht unseren Kunden in vielen Einbausituationen auch die einlagige Verwendung. Dadurch sparen sie gleich doppelt bei Material und Verarbeitung. Wie groß die Nachfrage nach einer kostengünstigen und effizienten Brandschutzbandage ist, hat auch das besonders große Interesse an unserer Lösung auf der diesjährigen FeuerTrutz in Nürnberg gezeigt“, sagt Gerd Friedel, Business Unit Leiter der G+H Group.

Undurchlässige Barriere für Feuer und Rauch

Eine verbrennende Rohrleitung oder Dämmung kann im Brandfall eine Öffnung der gesamten Durchführung oder des Ringspalts in Wand oder Decke entstehen lassen, durch den sich Feuer und Rauch über Brandabschnittsgrenzen hinweg im Gebäude ausbreiten können. Die Rohrabschottung PYROSTAT®-UNI verhindert das. Bei Hitze schäumt sie auf und verschließt die Öffnung selbstständig zu einer rauchdichten und feuerfesten Barriere. Das gewährleistet Brandsicherheit in der Feuerwiderstandsklasse R 90 bis R 120.

Weitere Informationen sowie die Verwendbarkeitsnachweise zu PYROSTAT®-UNI finden Sie unter: https://www.guh-group.com/bereiche/brandschutz/rohrdurchfuehrungen/brand...

Über die G+H Group

Mit dem Geschäftsbereich VINCI Energies Building Solutions konzentriert sich der internationale Systemintegrator VINCI Energies darauf, Gebäude nachhaltiger, lebenswerter und leistungsfähiger zu gestalten. Rund 30.000 Expertinnen und Experten in 25 Ländern und 600 Business Units planen und errichten Lösungen und technische Anlagen für sämtliche Gebäudetypen – bis hin zur Sanierung. Das Geschäftsvolumen beträgt 6,1 Milliarden Euro. Die G+H Group ist Teil dieses Netzwerks und zählt zu den marktführenden Dienstleistern im Gewerk Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutz (WKSB).

*Bild 1: Auch in Massivdecken einlagig anwendbar: die G+H-Rohrabschottung PYROSTAT®-UNI. Quelle: G+H Group