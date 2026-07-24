HM Exploration nimmt optisches & akustisches Televiewer-Programm im Projekt Lewis Pilley's auf

Vancouver, 24. Juli 2026 / IRW-Press / HM Exploration Corp. (HM Exploration, HM oder das Unternehmen) (CSE:HM) (FWB:X5H) (OTCQB:HMEXF) freut sich bekannt zu geben, dass die Firma DGI Geoscience Inc. (DGI) mit der Durchführung eines optischen und akustischen Televiewer-Programms (OTV/ATV) (das Programm) im Bereich der Phase-1-Bohrungen im unternehmenseigenen Projekt Lewis Pilleys (das Projekt) in Neufundland (Kanada) beauftragt wurde.

Highlights:

- DGI Geoscience hat im Bereich der Phase-1-Bohrungen in der Zone Clifford Jones (Bull Road) ein optisches und akustisches Televiewer-Programm (OTV/ATV) eingeleitet. Mit dem Programm werden strukturelle In-situ-Messungen der planaren und linearen geologischen Formationen vorgenommen.

- HM wird die Ergebnisse der strukturellen Messungen zur Erstellung eines 3D-Modells und zur Rekonstruktion des VMS-Systems verwenden. Daraus sollen sich wertvolle Erkenntnisse über die Ausrichtung der Mineralisierungszonen und potenzielle Vektoren zur ursprünglichen Quelle des Lagerstättensystems ableiten lassen.

- Die Analyseergebnisse zu den Bohrlöchern PI-26-008 bis PI-26-012 sind noch ausständig (für Informationen zu den Beobachtungen in diesen Bohrlöchern siehe die Pressemitteilungen des Unternehmens vom 29. Juni und 7. Juli 2026).

Über das Televiewer-Programm (OTV/ATV)

Televiewer erzeugen exakt und konsistent ausgerichtete Bilder von Bohrlöchern, die eine strukturelle In-situ-Messung der planaren und linearen geologischen Strukturen ermöglichen. Die Daten können als 3D-Virtual-Core oder 2D-Unwrapped-Core visualisiert werden, die Messung der Strukturen erfolgt sehr rasch. Die Daten werden automatisch katalogisiert und können anschließend in 3D-Modellierungsprogramme importiert werden. Die am häufigsten ermittelten Strukturen sind Erzgänge, Kontaktzonen, Schichtung/Foliation, Brüche/Klüfte, Verwerfungszonen, Faltenflanken und Scharnierverwerfungen ( www.dgigeoscience.com/imaging/) .

Über das Projekt Lewis Pilleys

Das Projekt ist über den Straßenweg erreichbar und liegt rund fünfundzwanzig (25) km östlich der Stadt Springdale, etwa fünfundfünfzig (55) km südöstlich des von Firefly Metals betriebenen Projekts Green Bay sowie ungefähr einhundertfünfzig (150) km über Hauptverkehrswege von der Pine Cove Mill und dem Hafen entfernt.

Das Projekt kann auf eine lange Geschichte des Bergbaus und der Exploration zurückblicken, die bis zum Ende des 19. Jahrhunderts zurückreicht, als die Pilleys Island Pyrite Company Ltd. etwa 450.000 Tonnen massives pyritisches Erz aus der Pilleys Island Mine-Old Mines gefördert hat (Kerr, 1996).

Auf dem Projekt findet sich eine Ansammlung von VMS-Systemen und Prospektionsgebieten, die nachweislich über hochgradige Zn-Pb-Cu-Ag+/-Au-Abschnitte verfügen. Die Mineralisierung ist gewöhnlich vom bimodalen-felsischen VMS-Typ und weist sowohl massive Sulfide als auch Sulfid-Klasten-Brekzien auf (Thurlow, 1996). Das geologische Umfeld ist direkt vergleichbar mit dem Buchans Camp (Thurlow, 1996) und das Vorkommen von Sulfid-Klasten-Brekzien ist ein deutlicher Vektor auf nahegelegener Massivsulfidlinsen.

Der Großteil der historischen Vorkommen, die sich innerhalb des Projekts befinden, wurde noch nicht systematisch erkundet. Viele der historischen Bohrlöcher waren relativ flach und wurden vertikal niedergebracht, was die geologischen Kenntnisse zu den Ausmaßen der zugrunde liegenden Lithologie und Mineralisierung einschränkt. Es werden Arbeiten zur Bestätigung der historischen Analyseergebnisse und der Erhebung neuer Daten aus der 3B-Zone, Clifford Jones (Bull Road) Extension, Bouzanne Shaft, Henderson, Mansfield und Pilleys Cove geplant.

Offenlegung gemäß National Instrument 43-101

Nicholas Rodway, P.Geo, (Lizenz # 46541) (Berufszulassung # 1000359) ist CEO und Direktor des Unternehmens und die qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects. Herr Rodway hat die Erstellung dieser Mitteilung überwacht und ihren technischen Inhalt verifiziert und genehmigt. Während des Verifizierungsprozesses wurden keine Einschränkungen festgestellt.

Quellenangaben

Dunning, G.R., Kean, B.F., Thurlow, J.G and Swinden, H.S. (1987): Geochronology of the Buchans, Roberts Arm and Victoria Lake Groups and Mansfield Cove Complex, Newfoundland. Canadian Journal of Earth Sciences, Volume 24, Seiten 1175-1184.

Kerr, A. (1996) New perspectives on the stratigraphy, volcanology, and structure of the island-arc volcanic rocks in the Ordovician Roberts Arm Group, Notre Dame Bay. In Current Research, Newfoundland Department of Natural Resources, Geological Survey, Report 96-1, Seiten 283-310.

Thurlow, J.G (1996): Geology of a newly discovered cluster of blind massive sulphide deposits, Pilleys Island, central Newfoundland. In Current Research, Newfoundland Department of Natural Resources, Geological Survey, Report 96-1, Seiten 181- 189.

Über HM Exploration Corp.

Das Augenmerk des Unternehmens ist derzeit auf die Weiterentwicklung seines Projekts Lewis Pilleys in Neufundland gerichtet. Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von rund 60,25 km2 und beherbergt eine Ansammlung von vulkanogenen Massivsulfid-(VMS)-Systemen sowie die historische Mine Pilleys Island (Produktion von ca. 450.000 Tonnen Erz gegen Ende des 19. Jahrhunderts). Historische Bohrungen in der 3B-Zone lieferten bedeutende Abschnitte, einschließlich 16,77 m mit 1,84 % Cu sowie 3,05 m mit 5,03 % Zn und 1,02 g/t Au (Au Pell, 1989). Das geologische Umfeld ist direkt mit dem ertragreichen Buchans Camp vergleichbar; das Projekt weist mehrere unzureichend erkundete Vorkommen auf und bietet ein großes Potenzial für neue Entdeckungen.

Das Unternehmen hält zudem 100 % der Anteile und Rechte am Projekt Devils Den, einem im Explorationsstadium befindlichen Projekt, das aus zwei zusammenhängenden Mineralkonzessionen mit rund 3.200 Hektar Grundfläche westlich von Port Alberni auf Vancouver Island (British Columbia) besteht. Im Rahmen von Explorationsarbeiten im Jahr 2022 wurden vier geochemische Raster etabliert, um eine mögliche verborgene Mineralisierung zu ermitteln, wobei mehrere hochgradige Vorkommen unter anderem mit Kupferwerten von bis zu 4,68 % an der Oberfläche entdeckt wurden (NI 43-101-konformer technischer Bericht zu Devils Den, November 2022). Die Phase-1-Explorationsarbeiten im Jahr 2025 umfassten hochauflösende UAV-Magnetvermessungen und ein lithogeochemisches Programm. Dabei wurden neue strukturelle Ziele und Zonen mit erhöhten geochemischen Kupfer-, Zink- und Nickelwerten ermittelt. Im Projektgebiet befinden sich mehrere historische Stollen mit hochgradigen Oberflächenvorkommen, in denen noch keine Bohrungen stattgefunden haben. Nach Ansicht von HM besteht aufgrund des Mangels an hinreichenden modernen Explorationsarbeiten ein bedeutendes Entdeckungspotenzial.

HM Exploration engagiert sich für den Einsatz moderner Explorationstechniken in seinen Projekten, um das Wertpotenzial historisch wenig erkundeter kanadischer Bergbaureviere zu erschließen.

Im Namen des Board of Directors

HM EXPLORATION CORP.

Nicholas Rodway

President & CEO

Tel: 604.681.1568

info@hmexploration.com

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Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen und umfassen unter anderem Aussagen bezüglich des Projekts und seines Mineralisierungspotenzials, des Vorhandenseins von VMS-Systemen innerhalb des Projekts und der Wahrscheinlichkeit einer zukünftigen Entdeckung; der Ziele, Vorgaben oder zukünftigen Pläne des Unternehmens in Bezug auf das Projekt; der erwarteten Vorteile aus der Durchführung des Programms; der aktuellen und zukünftigen Ergebnisse des Programms; sowie weiterer Explorationsarbeiten am Projekt oder an anderen Projekten in der Zukunft. In Bezug auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ist das Unternehmen von zahlreichen Annahmen ausgegangen, unter anderem davon, dass die geologischen, metallurgischen, technischen, finanziellen und wirtschaftlichen Empfehlungen, die das Unternehmen erhalten hat, zuverlässig sind und auf Praktiken und Methoden beruhen, die den Branchenstandards entsprechen. Das Unternehmen hält diese Annahmen zwar für angemessen, doch unterliegen sie naturgemäß erheblichen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten. Darüber hinaus gibt es bekannte und unbekannte Risikofaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten künftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu den bekannten Risikofaktoren zählen unter anderem: Schwankungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse; Unsicherheiten hinsichtlich der Interpretation von Bohrergebnissen sowie der Geologie, der Kontinuität und des Gehalts von Kupfer, Gold und anderen Metallen; Unsicherheiten bei Schätzungen der Kapital- und Betriebskosten, der Ausbeute, der Produktionsmengen und der wirtschaftlichen Rendite; die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit staatlichen Behörden bei der Exploration und Erschließung von Konzessionsgebieten sowie bei der Einholung erforderlicher Genehmigungen; die Notwendigkeit, zusätzliche Finanzmittel für die Erschließung von Konzessionsgebieten zu beschaffen, sowie Unsicherheiten hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Bedingungen künftiger Finanzierungen; die Möglichkeit von Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsprogrammen oder bei Bauprojekten sowie Unsicherheiten hinsichtlich der Erreichung der erwarteten Programmmeilensteine; Unsicherheiten hinsichtlich der rechtzeitigen Verfügbarkeit von Genehmigungen und anderen behördlichen Zulassungen; erhöhte Kosten und Betriebsbeschränkungen aufgrund der Einhaltung von Umwelt- und anderen Anforderungen; erhöhte Kosten, die die Metallindustrie betreffen, sowie verstärkter Wettbewerb in der Metallindustrie für Konzessionsgebiete, qualifiziertes Personal und Management. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen in vollem Umfang diesem vorsorglichen Hinweis und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren oder die Ergebnisse etwaiger Revisionen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich bekannt zu geben, um künftigen Ergebnissen, Ereignissen oder Entwicklungen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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