PARSCH fertigt Schlauch- und Armaturenlösungen für Feuerwehr, Industrie und weitere Einsatzbereiche

Die PARSCH Schläuche Armaturen GmbH & Co. KG mit Sitz in Ibbenbüren entwickelt und produziert Schlauch- und Armaturenlösungen für unterschiedliche Anwendungsbereiche. Das Unternehmen blickt auf eine bis ins Jahr 1765 zurückreichende Firmengeschichte zurück und fertigt seine Produkte in Deutschland.

Zum Produktsortiment gehören unter anderem Feuerlöschschläuche, Wandhydrantenschläuche, Industrieschläuche, Trinkwasserschläuche, Beregnungsschläuche, Bergbauschläuche, Belüftungsschläuche, Schneeerzeugungsschläuche sowie Saugschläuche. Ergänzt wird das Angebot durch Kupplungen, Armaturen, Zubehör, Gewebe, Manchon, Belüftungstechnik und Schlauchreparaturen.

Neben Standardprodukten bietet PARSCH auch Schlauchlösungen an, die auf individuelle Anforderungen abgestimmt werden können. Die Produkte kommen unter anderem bei Feuerwehren, Industrieunternehmen, kommunalen Einrichtungen, der Landwirtschaft sowie in weiteren technischen Einsatzbereichen zum Einsatz.

Ein weiterer Unternehmensbereich ist die Belüftungstechnik. Hier entwickelt und liefert PARSCH Lösungen für Anwendungen wie Kläranlagen, Fischzuchtbecken, Teiche und weitere Bereiche, in denen eine technische Belüftung erforderlich ist.

Zum Serviceangebot gehören technische Beratung, Unterstützung bei produktspezifischen Fragestellungen sowie Reparatur- und Instandsetzungsleistungen für Schlauchsysteme. Darüber hinaus erhalten Kunden Informationen zur sachgerechten Nutzung und Pflege der Produkte.

Nach Unternehmensangaben umfasst das Sortiment rund 3.000 verschiedene Produkte. Das Unternehmen legt Wert auf eine kontinuierliche Weiterentwicklung seiner Fertigungsprozesse sowie auf eine qualitätsorientierte Produktion am Standort Deutschland.

Weitere Informationen unter: https://parsch.de

Pressekontakt

PARSCH Schläuche Armaturen GmbH & Co. KG

Gildestraße 16

49477 Ibbenbüren

Telefon: +49 (0) 5451 92 90

E-Mail: info@parsch.de

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