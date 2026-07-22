GMN auf der AMB mit drei Innovationen

· Das digitale Ökosystem IDEA-4E optimiert Wartungstermine

· Zwei neue Spindeln für Luft- und Raumfahrt sowie Micromilling

Nürnberg, den 22. Juli 2026. GMN stellt auf der AMB 2026 drei Neuheiten für eine leistungsfähige und prozesssichere Spindeltechnik vor. Das Edge-Device IDEA-4E ist die neue, zentrale Komponente des digitalen Spindel-Ökosystems IDEA-4x. Es analysiert den Zustand von Schleif- und Frässpindeln, ermittelt und benennt den optimalen Wartungszeitpunkt. Damit hilft es, Serviceeinsätze besser zu planen und unvorhergesehene Maschinenstillstände zu vermeiden.

Ebenfalls neu sind zwei Spindelbaureihen: eine robuste Ausführung für die Aluminium-Hochvolumenzerspanung in Luft- und Raumfahrt sowie eine kompakte Hochdrehzahlspindel für das Micromilling.

GMN stellt auf der AMB vom 15. bis 19. September in Stuttgart in Halle 6 an Stand B16 aus. Dort zeigt der Maschinenbauer neben den Spindelneuheiten eine Auswahl seiner Produkte. Außerdem führt das Unternehmen das Edge Device IDEA-4E mit installierten Apps an einem IDEA-4x-Demonstrator vor, der Sensordaten sichtbar macht und Wartungsprognosen abgibt.

IDEA-4E: Predictive Maintenance für Schleif- und Frässpindeln

Mit dem Edge-Device IDEA-4E erweitert GMN sein digitales Ökosystem IDEA-4x um die Fähigkeit, Wartungsprognosen zu erstellen. Es managt die Daten, die die Embedded-Systeme IDEA-4S für Spindeln und IDEA-4Lub für Schmieraggregate erfassen. Die Oberfläche des Edge-PC ist herstellerunabhängig auf allen gängigen Steuerungen installierbar, unter anderem denjenigen von Siemens, Fanuc, Heidenhain und Mitsubishi.

Aus den Messdaten ermittelt IDEA-4E den Status der Spindel, bestimmt den besten Servicezeitpunkt und gibt eine konkrete Handlungsempfehlung. In der Motorspindel verbaute Sensoren erheben dazu kontinuierlich Daten zu Temperatur, Drehzahl, Werkzeug-Spannzustand, Schwingungen und axialer Wellenverlagerung.

Nach dem Prinzip „Customized Digitalization“ wählen Anwender den gewünschten Leistungsumfang – von der Einbindung einzelner Komponenten bis zur schlüsselfertigen Full-Service-Integration.

Die Informationshoheit liegt beim Kunden: Die Daten verbleiben auf seiner Maschine, optional kann er sie für Hybrid- und Cloudlösungen nutzen.

Eine Beispielrechnung veranschaulicht den Nutzen: Ohne Edge-Device steht eine Maschine bei einem Spindelschaden rund zwei Tage still, mit IDEA-4x lässt sich die Unterbrechung verlässlich auf einen planbaren halben Tag reduzieren.

Robuste Aerospace-Spindel für die Hochvolumenzerspanung

Für die Aluminium-Hochvolumenzerspanung von Integralbauteilen präsentiert GMN auf der AMB die Hochfrequenz-Motorspindel HCS 230i-30000/150. Sie bietet 150 kW S1, Drehzahlen bis 30.000 U/min und eine HSK-63-Werkzeugaufnahme. Ein weiterentwickelter Rotor mit vereinfachter Bauweise verkürzt die Einbaugröße um 30 mm und senkt das Gewicht.

Hohe dynamische Steifigkeit und thermische Robustheit sorgen für stabile Prozesse auch bei hohen Temperaturen; bei Aluminium sind Abtragsvolumina von rund 12 bis 14 l/min möglich. Die Baureihe umfasst sechs Typen mit 80, 120 und 150 kW – wahlweise HSK-63 bei 30.000 U/min oder HSK-100 bei 20.000 U/min.

Am Stand ist der Spindeltyp mit integriertem IDEA-4S und dem Schmieraggregat PRELUB GP PLUS zu sehen.

Micromilling: Hochpräzision bei höchsten Drehzahlen

Die dritte Neuheit richtet sich an Zerspaner in der Mikrobearbeitung: Die UHC 120-45000/18 ist eine kompakte Hochfrequenzspindel für automatischen Werkzeugwechsel mit HSK-E 40-Aufnahme. Sie liefert 18 kW S1-Leistung bei bis zu 45.000 U/min.

Bei nur 120 mm Hülsendurchmesser verbindet die Innovation hohe Steifigkeit und Drehzahlen mit einer großen thermischen Stabilität und einem hochpräzisen dynamischen Rundlauf – bei minimalen Toleranzen. Ein induktiver, nach dem Wirbelstromprinzip arbeitender Sensor überwacht das Spindelnasenwachstum im Prozess. Ein optional anschließbarer externer Schwingungssensor erkennt zusätzlich Instabilitäten im Prozess und warnt vor Kollisionen.

Die Baureihe richtet sich an Anwender aus dem Werkzeug- und Formenbau, der Mikroelektronik, Medizintechnik und der Optikindustrie.



Über GMN:

Der Maschinenbauer GMN Paul Müller Industrie GmbH & Co. KG ist ein 1908 gegründetes und heute in vierter Generation geführtes Familienunternehmen. Rund 470 Mitarbeiter entwickeln und produzieren ausschließlich am Unternehmenssitz in Nürnberg Hochpräzisionskugellager und ?systeme, Maschinenspindeln, elektrische Antriebe, Klemmkörperfreiläufe sowie berührungslose Dichtungen.

Die Exportquote von GMN beläuft sich auf rund 45 Prozent, das Unternehmen liefert seine Produkte an Abnehmer in der ganzen Welt. Diese stammen aus einer Vielzahl von Branchen, hervorzuheben sind der Maschinenbau, der Modell- und Fahrzeugbau sowie die Luft- und Raumfahrttechnik. Vertrieb und Service gewährleistet GMN über ein weltweites Netz von Vertretungen und Niederlassungen.



Ansprechpartner:

GMN Paul Müller Industrie GmbH & Co. KG, Äußere Bayreuther Str. 230, 90411 Nürnberg, Carolina Lenhart, Marketing, Tel.: 0911 5691-556, E-Mail: marketing@gmn.de.

Belegexemplar erbeten:

auchkomm Unternehmenskommunikation, F. Stephan Auch, Adam-Klein-Straße 23, 90429 Nürnberg, fsa@auchkomm.de, www.auchkomm.de.