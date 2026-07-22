Kingsmen erweitert das hochgradige System Soledad auf seinem Silberprojekt Las Coloradas in Chihuahua (Mexiko) mit einem Abschnitt von 641 g/t Silberäquivalent auf 1,4 m in die Tiefe und bestätigt damit die Kontinuität der Mineralisierung über eine vertikale Tiefe von 135 Metern

Vancouver, British Columbia / 22. Juli 2026 / IRW-Press / Kingsmen Resources Ltd. (TSXV: KNG) (OTCQB: KNGRF) (FWB: TUY) (Kingsmen oder das Unternehmen) freut sich, die ersten Analyseergebnisse von Bohrloch LC-26-013 bekannt zu geben, das im Rahmen seiner laufenden vollständig finanzierten Diamantbohrkampagne auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Silberprojekt Las Coloradas im Bergbaudistrikt Parral im Central Mexican Silver Belt im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua absolviert wurde. LC-26-013, das bislang tiefste Bohrloch im System Soledad, durchteufte eine bedeutende Silber-Gold-Mineralisierung 54 Meter entlang des Einfallens des zuvor gemeldeten Bohrlochs LC-25-010. Dies liefert die Bestätigung, dass die hochgradige Mineralisierung bei Soledad in der Tiefe weiter zunimmt. Das Bohrraster mit drei Bohrlöchern - dem heute gemeldeten und den zuvor gemeldeten Bohrlöchern, LC-25-005 und LC-25-010 - hat nun eine Silber-Gold-Mineralisierung auf einer vertikalen Tiefe von mindestens 135 Metern durchteuft. Zudem wurde ein neues strukturelles Ziel identifiziert. Die Mineralisierung ist weiterhin in die Tiefe und im Streichen offen. Diese Ergebnisse belegen die Kontinuität der hochgradigen Silbermineralisierung und erweitern die bekannten Ausmaße der Mineralisierung.

Highlights:

- LC-26-013 (neu): 5,20 Meter mit 257 g/t AgÄq (114 g/t Ag) innerhalb einer breiteren Alterationszone (130,0 bis 246,9 m), einschließlich 641 g/t AgÄq (425 g/t Ag) auf 1,40 m (236,55 bis 237,95 m), gehört zu den höchstgradigen Silberabschnitten, die bislang von Kingsmen gemeldet wurden, und ist das tiefste Bohrloch im Bohrraster auf Soledad.

- LC-25-010 (zuvor am 24. September 2025 gemeldet): 1,45 Meter mit 1.028 g/t AgÄq (455 g/t Ag) (190,25 bis 191,70 m), einschließlich 1.742 g/t AgÄq (770 g/t Ag) auf 0,70 m (190,85 bis 191,55 m), innerhalb einer breiteren Zone mit 138 g/t AgÄq auf 13,35 m (64,3 g/t Ag).

- LC-25-005 (zuvor am 19. Januar 2026 gemeldet): 15,7 Meter mit 74 g/t AgÄq (46 g/t Ag), einschließlich einer oberen Zone mit 704 g/t AgÄq (460 g/t Ag) auf 0,35 m und einer unteren Zone mit 1.379 g/t AgÄq (848 g/t Ag & 0,87 g/t Au) auf 0,6 m.

- Die Silber-Gold-Mineralisierung wurde entlang des Bohrrasters mit den drei Bohrlöchern nun auf einer vertikalen Tiefe von mindestens 135 Metern durchteuft, wobei die Mächtigkeit und der Gehalt in der Tiefe zunehmen; die Mineralisierung ist weiterhin in die Tiefe und im Streichen offen, was auf das Potenzial für eine hochgradige unerprobte Erweiterung des Systems Soledad über das aktuelle Bohrraster hinaus hinweist.

- LC-26-013 durchteufte eine mächtige, durchgängige Alterations- und Mineralisierungszone (116,9 m) ab einer Bohrlochtiefe von 130,0 m: Phyllitalteration von 130,0 bis 236,4 m; Stockwork von Massivsulfiderzgängen von 236,6 bis 239,2 m; sulfidreiches Gestein von 239,2 bis 246,9 m.

- Entlang des Streichens nach Südosten und Nordwesten wurde auf Grundlage der strukturellen Biegung/Dehnung im Zusammenhang mit der hochgradigen Mineralisierung in LC-25-010 und LC-26-013 ein neues strukturelles Ziel identifiziert.

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Abbildung 1

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Abbildung 2

President Scott Emerson sagt dazu: Diese Ergebnisse belegen erneut die Stärke, Kontinuität und Erweiterung des Systems Soledad. Und dies sind nur die ersten von mehr als 1.000 Proben aus den bislang absolvierten 19 Bohrlöchern, die bei ALS Geochemistry in Chihuahua (Mexiko) zur Analyse eingereicht wurden. Sie sind ein weiterer wichtiger Schritt bei der Erweiterung der Ausmaße der Mineralisierung. Die Analyseergebnisse für den Großteil dieser Bohrlöcher stehen noch aus, und wir freuen uns darauf, weitere Ergebnisse bekannt zu geben, sobald sie eingegangen, verarbeitet und bewertet worden sind. Mit unserem aktuellen Bohrprogramm beginnt Kingsmen unserer Ansicht nach erst damit, das distriktweite Potenzial dieses Assets zu erschließen.

Die Mineralisierung besteht aus silber- und goldhaltigem Pyrit, Sphalerit, Bleiglanz und Arsenopyrit mit einer weit verbreiteten Serizit-Muskovit-Phyllit-Alteration +/- Verkieselung. Die Bohrungen haben mittlerweile eine Silber-Gold-Mineralisierung auf einer vertikalen Tiefe von mindestens 135 Metern durchteuft; die Mineralisierung ist nach wie vor in die Tiefe und im Streichen offen.

Die mineralisierte Zone fällt von LC-25-005 bis LC-25-010 mit rund 30° sowie von LC-25-010 bis LC-26-013 mit 45° nach Osten ein. Diese strukturelle Biegung/Dehnung steht mit einer bedeutenden Mineralisierung sowie einer mächtigen Alterationszone in LC-25-010 in Zusammenhang. Neben der Bestätigung des Tiefenpotenzials in LC-26-013 bietet diese strukturelle Biegung/Dehnung ein wichtiges Bohrziel im Streichen nach Südosten und Nordwesten.

Die Wirtsgeologie besteht aus einer Sedimentgesteinsabfolge, die sich aus dünnen Schichten von Schiefer und Schluffstein mit Einlagerungen von fein- bis mittelkörnigem lithischem Sandstein mit unterschiedlichen Mächtigkeiten (bis zu 2,0 Meter) zusammensetzt. An der Oberfläche wurden mehrere nach Nordwesten streichende Quarz-Kalzit-Gänge mit Pinch-and-Swell-Strukturen identifiziert; im Bohrkern sind diese durch Alteration +/- Verkieselung repräsentiert.

Tabelle 1 Analyseergebnisse von LC-26-013

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Tabelle 2 Silberbohrabschnitte

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Die Formel zur Berechnung des Silberäquivalents lautet: AgÄq (g/t) = ((Ag-Gehalt (g/t) x (Ag-Preis pro Unze/31,10348) x Ag-Ausbeute) + (Pb-Gehalt (%) x (Pb-Preis pro Tonne/100) x Pb-Ausbeute) + (Zn-Gehalt (%) x (Zink-Preis pro Tonne/100) x Zn-Ausbeute) + (Au-Gehalt (g/t) x (Au-Preis pro Unze/31,10348) x Au-Ausbeute)) / (Ag-Preis pro Unze/31,10348 x Ag-Ausbeute). Die verwendeten Preise lauteten 3.675 US$ pro Unze Gold, 2.960 US$ pro Tonne Zink, 2.003 US$ pro Tonne Blei und 42 US$ pro Unze Silber. Die Gewinnungsraten (Ausbeute) werden auf Grundlage der Angaben, die von Kootenay Silver Inc. für die Sulfidmineralisierung in der Lagerstätte Cigarra in Chihuahua (Mexiko), einer Lagerstätte mit einem ähnlichen Mineralisierungstyp, veröffentlicht wurden ( kootenaysilver.com/news/kootenay/2024/kootenay-silver-announces-updated-mineral-resource-estimate-for-la-cigarra-project-chihuahua-mexico) auf 40 % für Gold, 91 % für Blei, 85 % für Zink und 92 % für Silber geschätzt.

Tabelle 3 Angaben zum Bohrstandort

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Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC)

Die Bohrkerne (HQ-Durchmesser) werden derzeit geologisch protokolliert und beprobt. Der gesamte Bohrkern wird mit einer Diamant-Gesteinssäge in zwei Hälften gesägt. Eine Hälfte des gesägten Bohrkerns wird in Probenbeutel verpackt und für die Analyse mit Etiketten versehen. Die andere Hälfte wird in die Bohrkernkisten zurückgelegt und gelagert. Die verpackten Proben werden bis zur Einreichung zur Analyse sicher gelagert. Die Proben werden an die Einrichtung von ALS Geochemistry in Chihuahua zur Multielementanalyse mittels Vier-Säure-Aufschlussmethode (Code ME-MS61) geschickt, während Gold mittels Brandprobe-AA (Code Au-AA23) untersucht wird. Die Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC) wird mittels systematischer Einfügung zertifizierter Standardreferenzmaterialien (CSRM), Blindproben und Duplikaten in den Probenstrom gewährleistet. Die Analyseergebnisse werden nach Erhalt, Zusammenstellung und Bestätigung bekannt gegeben. ALS Geochemistry arbeitet nach einem globalen Qualitätshandbuch für Geochemie (Global Geochemistry Quality Manual), das der Norm ISO/IEC 17025:2017 entspricht.

Über Las Coloradas

Das Projekt Las Coloradas (8,5 Quadratkilometer bzw. 3,3 Quadratmeilen) stellt die Konsolidierung eines historischen Bergbaugebiets dar, das zahlreiche Silber-Gold-Blei-Zink-Kupfer-Minen umfasst, die zuvor von ASARCO (American Smelting and Refining Company), der in den USA ansässigen Tochtergesellschaft von Grupo Mexico, betrieben wurden.

Las Coloradas befindet sich im Bergbaurevier Parral im zentralmexikanischen Silbergürtel und liegt etwa 30 km südöstlich der Stadt Hidalgo de Parral sowie rund 40 km östlich der Bergbaureviere San Francisco de Oro und Santa Barbara, in denen sich mehrere bedeutende historische Minen befinden, darunter La Prieta, Veta Colorada, Palmilla, Esmeralda, San Francisco del Oro und Santa Barbara. Die Standortkarte können Sie hier einsehen: www.kingsmenresources.com/area-history .

Qualifizierte Person

Kieran Downes, Ph.D., P.Geo., ein Direktor von Kingsmen und qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Kingsmen Resources

Kingsmen Resources ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit dem Ausbau seiner zu 100 % unternehmenseigenen Projekte befasst: das Silber-/Goldprojekt Las Coloradas und das Gold-/Silberprojekt Almoloya, die beide im ertragreichen Bergbaudistrikt Parral in Mexiko liegen. Die Projekte umfassen historische, ehemals aktive hochgradige Silberminen und gelten als höffig für das Vorkommen weiterer Edelmetalllagerstätten, da sie in strukturellen und stratigraphischen Gürteln angesiedelt sind, die zahlreiche andere hochgradige Lagerstätten im Streichen beherbergen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über eine NSR-Royalty von 1 % an den Claims La Trini, die Teil des von GoGold Resources Inc. betriebenen Projekts Los Ricos North in Mexiko sind. Kingsmen ist ein börsennotiertes Unternehmen (TSX.V:KNG; OTCQB: KNGRF; FWB:TUY) und hat seinen Firmensitz in Vancouver (British Columbia).

Im Namen des Boards

Gez.: Scott Emerson

Scott Emerson, President & CEO

Tel: 6046859316

E-Mail: se@kingsmenresources.com

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