Discovery bestätigt das Vorhandensein einer großflächigen Lagerstätte bei Pamour

21. Juli 2026, Toronto, Ontario / IRW-Press / Discovery Mining Ltd. (TSX: DSV, OTCQX: DSVSF) (Discovery oder das Unternehmen) - www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/discovery-silver-corp/ - gab heute Ergebnisse der laufenden Exploration in der Pamour-Mine des Unternehmens bekannt, die Teil des 255.000 bis 285.000 m umfassenden Explorationsprogramms des Unternehmens für das Jahr 2026 sind. Die Ergebnisse, die 47 Bohrlöcher (11.003,4 m) umfassen, bestätigten und erweiterten erneut die Mineralressourcen in allen drei Phasen des aktuellen Tagebauplans und lieferten zudem hochgradige Durchschneidungen an mehreren neuen Zielen in der Nähe der bestehenden Ressource.

Tony Makuch, Präsident, CEO und Vorstandsvorsitzender von Discovery, kommentierte: Die heutigen Ergebnisse zeigen deutlich, dass Pamour eine großräumige Lagerstätte ist, die das Potenzial für erhebliches Wachstum besitzt - gestützt durch unsere Pläne zur Erhöhung der Aufbereitungskapazität nach der Übernahme des Metallurgiewerks Kidd sowie durch eine Neugestaltung des Bergwerks, um höhere Produktionsniveaus zu erreichen. Die bisherigen Bohrergebnisse waren äußerst erfolgreich, sowohl bei der Bestätigung und Erweiterung der bestehenden Ressource als auch bei der Erzielung hochgradiger Durchschneidungen an mehreren Zielen. Das Mineralisierungssystem bei Pamour wurde über eine Ausdehnung von 4,0 km in Tiefen von 300 m bis 700 m identifiziert, wobei das System nach wie vor offen ist. Unser aktuelles Explorationsprogramm umfasst Bohrungen zur Verdichtung und weiteren Erweiterung des Systems, während wir daran arbeiten, das volle Potenzial von Pamour zu erschließen. Die jüngsten Ergebnisse bestätigen erneut das vorhandene Aufwärtspotenzial und untermauern unsere Überzeugung, dass wir die Chance haben, Pamour zu einer der größten Gold-Tagebaubetriebe Kanadas auszubauen. Neben Pamour arbeiten wir auch daran, groß angelegte Tagebaubetriebe bei Dome und langfristig bei Hollinger/McIntrye zu etablieren, und treiben Pläne zum Ausbau der Untertagebetriebe bei Hoyle Pond und Borden voran.

Die heute gemeldeten 47 Bohrlöcher zielten auf Testbereiche innerhalb und um die große Tagebauressource bei Pamour ab, die 64,8 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,30 gpt (2,70 Millionen Unzen) in der Kategorie angezeigte Ressource und 23,3 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,34 gpt (1,00 Millionen Unzen) in der Kategorie abgeleitete Ressource umfasst (Abbildung 1).

Die Pamour-Mine befindet sich etwa 20 km östlich von Timmins auf der Nordseite der Destor-Porcupine-Verwerfungszone und erstreckt sich über die Diskordanz zwischen den Vulkaniten der Tisdale-Gruppe und den Timiskaming-Sedimenten. Die Mineralisierung in der Mine steht in engem Zusammenhang mit Quarzadern, die als Einzeladern, Aderbänder, Stockwerke sowie in Verbindung mit Pyrit sowohl entlang der Diskordanz als auch in den Vulkaniten im Norden vorkommen können.

Die Bohrungen konzentrierten sich auf vier Hauptgebiete, darunter den Pamour-Tagebau, die North Contact Zone, Pamour West und den Keora Trend. Der Keora Trend, in dem sich eine der neu gebohrten Bohrlöcher befand, liegt etwa 200 Meter westlich des Phase-2-Tagebaus. Die Bohrungen stellen die Fortsetzung eines Programms dar, das im zweiten Quartal 2025 begonnen wurde, um die Ressourcen umzuwandeln und zu erweitern, als Vorbereitung für eine neue Ressourcenaktualisierung im Laufe des Jahres 2026.

Zu den bedeutenden Ergebnissen aus dem zentralen Teil des Tagebaus zählen: 3,05 gpt auf 30,0 m in Bohrloch PAM26158LR; 2,08 gpt auf 24,0 m in Bohrloch PAM25-0142; 1,38 gpt auf 23,5 m in Bohrloch PAM25-0147; 3,09 g/t über 14,0 m in Bohrloch PAM25-0144; 1,85 g/t über 13,0 m in Bohrloch PAM25-0143; 8,04 g/t über 6,5 m in Bohrloch PAM25-0141; 1,23 g/t über 18,9 m in Bohrloch PAM25-0140 und; 2,13 g/t über 31,1 m in Bohrloch PAM25-0134 (Tabelle 1).

Zu den bedeutenden Ergebnissen aus dem westlichen Teil der Grube zählen: 1,21 g/t auf 9,2 m, 2,46 g/t auf 5,8 m und 1,02 g/t auf 9,2 m in Bohrloch PAM25-0129 sowie 3,63 g/t auf 9,9 m in Bohrloch PAM25-0135.

Die Bohrungen bei Pamour West umfassten 7 Bohrlöcher (1.848,5 m) zur Bestätigung und Erweiterung der Mineralisierung rund um den historischen Tagebau und Untertagebau Broulan, der sich etwa 4 km westlich der östlichen Ausdehnung der aktuellen Pamour-Ressource befindet. Zu den bedeutenden Ergebnissen zählen 3,14 g/t auf 21,2 m und 1,38 g/t auf 11,8 m in Bohrloch PAM26-0205; 11,54 g/t über 5,1 m, 2,26 g/t über 5,5 m, 2,22 g/t über 4,0 m in Bohrloch PAM26-0211; 1,62 g/t über 6,4 m, 1,08 g/t über 9,5 m, 10,38 g/t über 6,8 m, 2,57 g/t über 8,80 m, 2,36 g/t über 5,80 m, 7,39 g/t über 1,8 m und 6,63 g/t über 1,9 m in Bohrloch PAM26-0176; sowie 2,29 g/t über 11,0 m und 27,00 g/t über 1,0 m in Bohrloch PAM26-0192.

Die Bohrungen in der nördlichen Kontaktzone umfassten 14 Bohrlöcher (4.117 m), die auf einen bedeutenden, in Ost-West-Richtung verlaufenden Kontakt zwischen vulkanischem und sedimentärem Gestein abzielten, der sich direkt nördlich des Phase-2-Tiefbaus befindet und in eine bisher nicht erprobte Lücke zwischen historischen Bohrlöchern 600 m östlich und 800 m westlich hineinreicht. Zu den bedeutenden Ergebnissen der neuen Bohrungen zählen: 4,27 g/t über 12,8 m in Bohrloch PAM26-0212; 6,84 g/t über 8,5 m in Bohrloch PAM26-0240; 1,46 g/t über 13,2 m, 0,99 g/t über 5,5 m in Bohrloch PAM26-0244; 1,34 g/t über 9,0 m in Bohrloch PAM26-0249; 1,46 g/t über 17,0 m, in Bohrloch PAM26-0195; 1,74 g/t über 14,9 m, in Bohrloch PAM26-0194; und 1,44 g/t über 11,9 m, in Bohrloch PAM026-0225.

Die Bohrungen entlang des Keora-Trends umfassten eine Bohrung (555 Meter) mit der Bezeichnung PAM26-0278, die das Zielgebiet etwa 200 Meter westlich der derzeitigen Ressourcengrube durchquerte. Die Ergebnisse der Bohrungen waren äußerst positiv und umfassten 17,36 gpt auf 5,9 m aus der Bohrung in einer vertikalen Tiefe von etwa 350 m unter der Oberfläche.

Das Bohrprogramm läuft weiterhin, wobei sich eine Bohranlage auf den Tagebau Pamour konzentriert, eine zweite das Zielgebiet Pamour West untersucht und eine dritte in der North Contact Zone im Einsatz ist.

Abbildung 1. Bohrergebnisse aus Pamour

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85216/210726_DE_DSV_.001.jpe...

Link zu den 3D-Darstellungen: vrify.com/decks/23398?auth=22ccdfac-6fc8-46f8-bd80-2cca70d1dd9f

Tabelle 1: Bohrschnitte aus dem Tagebau Pamour 1, 2, 3

Zone Loch-ID Gesamt Von Bis Kernlänge Au Anmerkungen

Bohrung

Tiefe

(m) (m) (m) (g/t)

Grube Pamour PAM26-0176 501,0 110,6 117,0 6,4 1,62 5,20 gpt / 1,0 m

West Nr.

5

178,0 187,5 9,5 1,08

234,8 241,6 6,8 10,38 19,87 g/t / 3,2 m

265,5 274,3 8,8 2,57 8,26 gpt / 0,8 m

18,06 gpt / 0,7 m

316,4 322,0 5,6 0,92

322,4 324,2 1,8 7,39 22,90 gpt / 0,5 m

340,6 342,5 1,9 6,63 12,10 gpt / 0,8 m

353,3 359,1 5,8 2,36 7,72 gpt / 0,9 m

PAM26-0192 252,0 207,2 210,7 3,5 1,68 6,37 g/t / 0,5 m

213,0 214,0 1,0 27,00

216,0 219,0 3,0 2,29

PAM26-0205 255,0 171,8 193,0 21,2 3,14 9,10 gpt / 2,4 m

43,40 gpt / 0,3 m

5,09 gpt / 0,9 m

8,21 gpt / 0,6 m

225,2 237,0 11,8 1,38 12,50 gpt / 0,5 m

5,71 gpt / 0,6 m

PAM26-0211 285,0 87,9 93,0 5,1 11,54 27,53 gpt / 1,9 m

244,0 249,5 5,5 2,26 11,50 gpt / 0,5 m

9,17 gpt / 0,5 m

259,0 263,0 4,0 2,22 7,11 g/t / 0,6 m

Keora-Trend PAM26-0278 555,0 402,0 407,9 5,9 17,36 15,10 gpt / 0,5 m

103,47 gpt / 0,9 m

North Contact PAM26-0194 288,0 126,8 141,7 14,9 1,74 5,87 g/t / 0,3 m

8,03 gpt / 0,7 m

9,43 gpt / 0,8 m

PAM26-0195 204,0 125,0 142,0 17,0 1,46 8,64 gpt / 0,7 m

PAM26-0198 306,0 111,0 120,0 9,0 0,86

PAM26-0212 360,0 261,7 274,5 12,8 4,27 8,75 gpt / 0,9 m

71,00 gpt / 0,4 m

PAM26-0217 411,0 376,3 382,5 6,2 1,86 8,89 g/t / 0,6 m

North Contact PAM26-0225 375,0 212,6 224,5 11,9 1,44 13,00 gpt / 0,8 m

PAM26-0240 210,0 115,0 123,5 8,5 6,84 8,03 g/t / 1,0 m

37,00 gpt / 1,0 m

PAM26-0244 315,0 124,8 138,0 13,2 1,46 10,00 g/t / 0,7 m

163,5 169,0 5,5 0,99

175,0 182,0 7,0 0,73

PAM26-0245 372,0 298,9 304,4 5,5 2,22 13,10 gpt / 0,8 m

PAM26-0249 330,0 168,0 177,0 9,0 1,34

PAM26-0258 249,0 80,0 99,0 19,0 1,40 7,16 g/t / 1,4 m

108,7 118,0 9,3 1,79 7,01 gpt / 0,5 m

Pamour - In PAM25-0114 282,0 73,5 83,0 9,5 3,70 49,80 gpt / 0,9 m

Pit

92,9 101,5 8,6 1,61

275,1 282,0 6,9 2,50 5,99 g/t / 1,2 m

5,19 gpt / 0,8 m

PAM25-0134 351,0 265,7 296,8 31,1 2,13 8,26 g/t / 0,5 m

5,06 gpt / 1,0 m

8,09 gpt / 3,0 m

PAM25-0136 128,4 13,0 18,4 5,4 3,53 12,6 g/t / 0,4 m

7,81 gpt / 0,5 m

5,09 gpt / 0,3 m

21,0 28,6 7,6 7,03 55,40 gpt / 0,4 m

8,59 gpt / 0,8 m

5,19 gpt / 0,5 m

9,72 gpt / 0,7 m

PAM25-0137 141,0 30,4 35,4 5,0 3,46 8,40 gpt / 1,5 m

PAM25-0140 174,0 50,9 69,8 18,9 1,23 7,66 g/t / 0,6 m

7,18 g/t / 0,8 m

82,2 88,0 5,8 1,16

PAM25-0141 150,0 10,5 17,0 6,5 8,04 5,27 g/t / 1,0 m

6,91 gpt / 0,5 m

36,00 gpt / 1,0 m

PAM25-0142 141,0 16,0 40,0 24,0 2,08 12,10 gpt / 1,5 m

PAM25-0143 162,0 5,4 18,4 13,0 1,85 22,90 gpt / 0,4 m

PAM25-0144 141,0 24,0 38,0 14,0 3,09 14,60 g/t / 1,1 m

5,53 gpt / 0,3 m

7,56 gpt / 1,0 m

6,06 gpt / 1,0 m

43,5 56,0 12,5 0,83

63,0 75,0 12,0 1,08

PAM25-0145 102,0 29,3 36,0 6,7 1,99 22,20 gpt / 0,3 m

PAM25-0147 141,0 78,0 101,5 23,5 1,38

PAM26-0158LR 147,4 111,0 141,0 30,0 3,05 7,45 g/t / 0,6 m

7,65 gpt / 1,1 m

6,27 gpt / 1,0 m

5,31 gpt / 1,0 m

PAM26-0199 66,0 4,0 10,0 6,0 0,84 9,64 gpt / 0,3 m

PAM26-0203 108,0 12,0 38,0 26,0 0,77

PAM26-0204 135,0 4,5 13,5 9,0 1,10

70,0 77,6 7,6 1,32

PAM26-0207 150,0 66,0 75,2 9,2 1,15

PAM25-0129 522,0 104,7 113,9 9,2 1,21

120,2 126,0 5,8 2,46 7,90 g/t / 0,5 m 6,56 g/t

/ 0,8 m

265,2 274,4 9,2 1,02 7,72 gpt / 0,5 m

PAM25-0135 306,0 97,0 108,0 11,0 0,92

242,1 252,0 9,9 3,63 11,35 gpt / 3,0 m

PAM26-0177 513,0 464,2 470,5 6,3 2,33 39,60 gpt / 0,3 m

488,4 497,7 9,3 0,82

PAM26-0246 240,0 92,9 99,7 6,8 0,97

1. Alle Untersuchungsergebnisse werden ungeschnitten angegeben.

2. Die Abschnitte werden ausschließlich anhand der Kernlängen angegeben, da die tatsächlichen Mächtigkeiten derzeit nicht bekannt sind.

3. Die Bohrlöcher PAM26-0148, -0197, -0201, -0200, -0202, -0208, -0187, -0185, -0237 und -0237a sind in der obigen Tabelle nicht enthalten, da sie niedrige Gehalte aufweisen.

QUALIFIZIERTE PERSONEN

Die Explorationsprogramme von Discovery im Porcupine-Betriebsgebiet werden unter der Aufsicht von Eric Kallio, P.Geo., Senior Vice President, Exploration, Kara Byrnes, P.Geo., Vice President, Exploration und Geologie - Porcupine, sowie Craig Yuill, P.Geo., Exploration Manager, durchgeführt. Herr Kallio, Frau Byrnes und Herr Yuill sind qualifizierte Personen im Sinne des National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects, der Canadian Securities Administrators und haben die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Leser werden auf die Mineralressourcenschätzung verwiesen, wie sie im aktuellen technischen Bericht des Unternehmens mit dem Titel Porcupine Complex, Ontario, Kanada - NI 43-101-Bericht zur vorläufigen Bewertung mit Stichtag 13. Januar 2025 (der Technische Bericht) dargelegt ist, der unter dem Emittentenprofil von auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Aussagen zu Mineralressourcenschätzungen können ebenfalls als zukunftsgerichtete Informationen angesehen werden, soweit sie Schätzungen der Mineralisierung beinhalten, die bei einer Erschließung des Grundstücks anzutreffen sein wird. Der technische Bericht enthält die Ergebnisse einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung, die vorläufigen Charakter hat. Er umfasst abgeleitete Mineralressourcen, die geologisch als zu spekulativ angesehen werden, um wirtschaftliche Überlegungen darauf anzuwenden, die eine Einstufung als Mineralreserven ermöglichen würden, und es besteht keine Gewissheit, dass die vorläufige wirtschaftliche Bewertung realisiert wird.

QA/QC-KONTROLLEN

Das Unternehmen befolgt ein Qualitätssicherungs- und -kontrollprogramm (QA/QC), um sicherzustellen, dass die Probenahme und Analyse aller Explorationsarbeiten gemäß den bewährten Verfahren durchgeführt werden.

Bei Pamour werden die Bohrkerne in einer gesicherten Einrichtung am Standort der Dome-Mine unter Aufsicht qualifizierter Geologen protokolliert und beprobt. Die Bohrkerne der NQ-Größe werden überwiegend als Ganzkerne beprobt, wobei ausgewählte Bohrlöcher zur späteren Überprüfung in zwei Hälften gesägt werden. Alle 20 Proben werden CRM-Standards, grobes Blindmaterial und Duplikate eingefügt. Die Proben werden von Activation Laboratories abgeholt und über eine lückenlose Nachverfolgungskette vom Standort bis zum Labor zur Aufbereitung und Analyse verfolgt.

Discovery nutzt das akkreditierte externe Labor Activation Laboratories für die Durchführung seiner Kernanalysen.

ActLabs ist vom Standards Council of Canada zertifiziert, der die Anforderungen der ASB-RG Mineral Analysis Laboratory for the Accreditation of Mineral Analysis Testing Laboratories sowie der Norm CAN-P-4E ISO/IEC 17025: Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien erfüllt.

Die Probenvorbereitung umfasst das Zerkleinern der Bohrkerne, bis 80 % der Partikel eine Korngröße von 2 mm unterschreiten, das Aufteilen in 500-Gramm-Portionen mittels Riffelteilung und das Pulverisieren, bis 95 % der Partikel eine Korngröße von 105 µm unterschreiten, gefolgt von einer sowohl planmäßigen als auch speziell angeforderten Reinigung mit Quarzsand. Die Goldanalyse erfolgt mittels Feuerprobe - Atomabsorptionsspektrometrie an einer 50-Gramm-Pulpe-Probe mit Gehaltsbereichen zwischen 5 und 10.000 ppb. Proben mit Gehalten über 10.000 ppb werden mit einem gravimetrischen Abschlussverfahren analysiert. Ausgewählte hochgradige Proben werden zudem mittels des Screen-Metallics-Verfahrens analysiert.

ÜBER DISCOVERY

Discovery Mining Ltd. ist ein wachsendes Edelmetallunternehmen, das durch sein Engagement in den Bereichen Gold, Silber und anderen kritischen Mineralien Wert für seine Stakeholder schafft. Discovery treibt Pläne voran, die jährliche Goldproduktion durch Investitionen in die Porcupine-Vermögenswerte des Unternehmens mehr als zu verdoppeln. Zu diesen gehören mehrere Betriebsstätten, attraktive Wachstumsprojekte und ein erhebliches Explorationspotenzial in einem der weltweit renommiertesten Goldfelder in und um Timmins (Ontario). Die Übernahme der Kidd-Betriebe im Juni 2026 hat die Landposition von Discovery innerhalb des Goldfeldes weiter ausgebaut, wertvolle Infrastruktur bereitgestellt, die das wachsende Goldgeschäft des Unternehmens unterstützen wird, und das aktuelle Produktionsprofil des Unternehmens um kritische Mineralien erweitert. Das Silberengagement von Discovery stammt hauptsächlich aus dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Cordero, einer der weltweit größten unerschlossenen Silberlagerstätten, die sich in der Nähe von Infrastruktur in einem ertragreichen Bergbaugürtel im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua befindet.

Im Namen des Vorstands,

Tony Makuch, P. Eng

Präsident, CEO und Vorstandsvorsitzender

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mark Utting, CFA

Senior Vice President Investor Relations

Telefon: 416-806-6298

E-Mail: mark.utting@dsvmining.com

Website: www.dsvmining.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

HINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit inhärenten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind als zukunftsgerichtet anzusehen. Obwohl Discovery der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, stellen diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Zu diesen Aussagen gehören unter anderem das Potenzial zur Umwandlung und Erweiterung der Ressourcen am Standort der Pamour-Mine, die erwarteten Ergebnisse und der Zeitplan im Zusammenhang mit dem aktualisierten Explorationsprogramm im Porcupine-Komplex; die Möglichkeit, neue Entdeckungen auf dem gesamten Grundstück zu machen; die Fähigkeit, die Bohrprogramme abzuschließen, sowie die damit verbundenen erwarteten Vorteile; der Zeitplan für eine für 2026 geplante Aktualisierung der Mineralressourcen und die daraus erwarteten Vorteile; die Fähigkeit zur Umwandlung und Erweiterung der Mineralressourcen bei Pamour; die Erschließung der Porcupine-Betriebe sowie deren attraktive Wirtschaftlichkeit und erhebliches Explorationspotenzial; die Baubeschlussfindung und -durchführung, die Ergebnisse des technischen Berichts sowie die erwarteten Kapital- und Betriebskosten, die laufenden Kosten, den Nettobarwert, den internen Zinsfuß, die Abbaumethode für die Porcupine-Betriebe, Amortisationszeit, Verarbeitungskapazität, durchschnittliche jährliche Metallproduktion, durchschnittliche Ausbeuten bei der Aufbereitung, Verlängerung der Konzession, Genehmigungen für die Anlagen, erwartete Abbau- und Aufbereitungsmethoden, Produktionsplan und Metallproduktionsprofil der Machbarkeitsstudie, erwartete Bauzeit, erwartete Lebensdauer der Mine, erwartete Ausbeuten und Gehalte, erwartete Produktionsraten, Infrastruktur, Sozial- und Umweltverträglichkeitsstudien, die Fertigstellung wichtiger Maßnahmen zur Risikominderung, einschließlich des Zeitpunkts des Erhalts von Genehmigungen, der Verfügbarkeit von Wasser und Strom, der Verfügbarkeit von Arbeitskräften, der Schaffung von Arbeitsplätzen und anderer lokaler wirtschaftlicher Vorteile, Steuersätze und Rohstoffpreise, die die Entwicklung des Projekts unterstützen würden, sowie sonstige Aussagen, die die Erwartungen oder Schätzungen der Unternehmensleitung hinsichtlich der zukünftigen Leistung, der betrieblichen, geologischen oder finanziellen Ergebnisse zum Ausdruck bringen. Informationen zu Mineralressourcen-/Reservenabschätzungen und deren wirtschaftlicher Analyse, die in den Ergebnissen der Machbarkeitsstudie enthalten sind, stellen ebenfalls zukunftsgerichtete Aussagen dar, da sie eine Prognose der zu erwartenden Mineralisierung sowie der Ergebnisse des Abbaus widerspiegeln, falls eine Minerallagerstätte erschlossen und abgebaut würde. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und sich auf Ereignisse, Ergebnisse, Folgen oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten das Unternehmen erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und sind mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden.

Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, gehören der Abschluss der Bohrprogramme und die daraus resultierenden Ergebnisse, die Fähigkeit, die erforderlichen Bohrungen fristgerecht abzuschließen, sowie die Auswirkungen des Abschlusses dieser Bohrprogramme auf die Fähigkeit des Unternehmens, im Jahr 2026 eine aktualisierte Ressourcenschätzung zu erstellen; Schwankungen der Marktpreise, einschließlich der Metallpreise, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln sowie allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, Marktzugangsbeschränkungen oder Zölle, Änderungen der US-Gesetze und -Richtlinien zur Regulierung des internationalen Handels, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Änderungen oder die Einführung von Zöllen, Handelsbeschränkungen oder Gegenmaßnahmen ausländischer und inländischer Regierungen, Änderungen bei den Kosten und der Verfügbarkeit von Waren und Rohstoffen sowie bei der Versorgung, Logistik- und Transportengpässe, Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, einschließlich Marktvolatilität aufgrund unsicherer Handelspolitik und Zölle, sowie die tatsächlichen Ergebnisse laufender und künftiger Explorationsaktivitäten; Änderungen der aktuellen Schätzungen von Mineralreserven und Mineral sressourcen; Schlussfolgerungen aus wirtschaftlichen und geologischen Bewertungen; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; den spekulativen Charakter der Mineralexploration und -erschließung; Risiken bei der Erlangung und Aufrechterhaltung der erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen für die in der Erschließungsphase befindlichen und die in Betrieb befindlichen Vermögenswerte des Unternehmens; die Genauigkeit der von Newmont bereitgestellten historischen und zukunftsgerichteten Schätzungen zu betrieblichen und finanziellen Informationen; die Fähigkeit des Unternehmens, die Porcupine-Betriebe zu integrieren; Aussagen zu den Porcupine-Betrieben, einschließlich der Ergebnisse technischer Studien und der erwarteten Kapital- und Betriebskosten, der laufenden Kosten, der internen Rendite, der Erneuerung von Konzessionen oder Schürfrechten, der prognostizierten Lebensdauer der Mine und anderer Merkmale der Porcupine-Betriebe, einschließlich des Barwerts, des Zeitpunkts etwaiger Umweltprüfungsverfahren sowie der Rekultivierungsverpflichtungen; der Betrieb kann neuen Krankheiten, Epidemien und Pandemien ausgesetzt sein, einschließlich etwaiger andauernder oder künftiger Auswirkungen von COVID-19 (sowie damit verbundener andauernder oder künftiger regulatorischer oder staatlicher Maßnahmen) und deren Auswirkungen auf den Gesamtmarkt und den Handelskurs der Aktien des Unternehmens; Anordnungen oder Auflagen auf Provinz- und Bundesebene (einschließlich in Bezug auf den Bergbaubetrieb im Allgemeinen oder für den Betrieb erforderliche Nebengeschäfte oder Dienstleistungen) in Kanada und Mexiko, die alle zahlreiche Aspekte des Betriebs des Unternehmens beeinträchtigen können, darunter die Möglichkeit, Personal zum und vom Standort zu befördern, die Verfügbarkeit von Auftragnehmern und Lieferungen sowie die Möglichkeit, gefördertes Silber zu verkaufen oder zu liefern; Änderungen der Gesetzgebung, Kontrollen oder Vorschriften auf nationaler und lokaler Ebene; die Nichteinhaltung von Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsgesetzen und -vorschriften; die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Auftragnehmern (sowie die Möglichkeit, diese zu günstigen Konditionen zu sichern); Störungen bei der Wartung oder Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur und IT-Systeme; Schwankungen des Goldpreises oder bestimmter anderer Rohstoffe wie Dieselkraftstoff, Erdgas und Strom; betriebliche oder technische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Bergbau- oder Erschließungsaktivitäten, einschließlich geotechnischer Herausforderungen und Änderungen der Produktionsschätzungen (die von der Genauigkeit der prognostizierten Erzgehalte, Abbauraten sowie des Zeitpunkts und der Rate der Gewinnung ausgehen und durch außerplanmäßige Wartungsarbeiten beeinflusst werden können); Wechselkursschwankungen (insbesondere des kanadischen Dollars, des US-Dollars und des mexikanischen Pesos); die Auswirkungen der Inflation; geopolitische Konflikte; Beziehungen zu Mitarbeitern und der lokalen Bevölkerung; die Auswirkungen von Rechtsstreitigkeiten und Verwaltungsverfahren (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Bergbaureformgesetze in Mexiko) sowie vorläufige oder endgültige gerichtliche, schiedsgerichtliche und/oder behördliche Entscheidungen; Betriebsstörungen; die Verfügbarkeit von und gestiegene Kosten für Bergbaugut und Arbeitskräfte; Verzögerungen bei Bauentscheidungen und der Erschließung der Porcupine-Betriebe; Änderungen hinsichtlich der beabsichtigten Methode des Abbaus und der Aufbereitung von Erz aus den Porcupine-Betrieben; die mit dem Bergbau und der Mineralverarbeitung verbundenen inhärenten Risiken und Gefahren, einschließlich Umweltgefahren, Arbeitsunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete Formationen, Druck und Einstürze; das Risiko, dass die Bergwerke des Unternehmens nicht wie geplant performen; Unsicherheiten hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliches Kapital zur Umsetzung seiner Geschäftspläne zu beschaffen; Streitigkeiten über Eigentumsrechte an Grundstücken; Enteignung oder Verstaatlichung von Eigentum; politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada und Mexiko sowie in anderen Rechtsordnungen, in denen das Unternehmen künftig tätig sein könnte; erhöhte Kosten und Risiken im Zusammenhang mit den potenziellen Auswirkungen des Klimawandels; die Kosten und der Zeitplan für die Exploration, den Bau und die Erschließung neuer Lagerstätten; das Risiko von Verlusten aufgrund von Sabotage, Protesten und anderen zivilen Unruhen; die Auswirkungen der globalen Liquidität und Kreditverfügbarkeit sowie die Werte von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten auf der Grundlage prognostizierter zukünftiger Cashflows; Risiken, die sich aus dem Halten von Derivaten ergeben; und Geschäftsmöglichkeiten, die das Unternehmen möglicherweise verfolgen wird. Es kann keine Gewähr dafür gegeben werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen werden, und daher wird den Lesern empfohlen, sich auf ihre eigene Einschätzung solcher Unsicherheiten zu verlassen. Discovery übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Die Risiken und Ungewissheiten, die sich auf zukunftsgerichtete Aussagen auswirken können, sowie die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die zur Erstellung dieser zukunftsgerichteten Informationen herangezogen wurden, sind unter der Überschrift Risikofaktoren im Jahresinformationsformular des Unternehmens vom 19. Februar 2026 sowie im technischen Bericht des Unternehmens (der Technische Bericht) mit dem Titel Porcupine Complex, Ontario, Kanada - NI 43-101-Bericht zur vorläufigen Bewertung mit Gültigkeitsdatum vom 13. Januar 2025 beschrieben, der im Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Haftungsausschluss zur vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung: Der technische Bericht enthält die Ergebnisse einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung, die vorläufigen Charakter hat. Er umfasst abgeleitete Mineralressourcen, die geologisch als zu spekulativ angesehen werden, um sie wirtschaftlichen Überlegungen zu unterziehen, die eine Einstufung als Mineralreserven ermöglichen würden, und es besteht keine Gewissheit, dass die vorläufige wirtschaftliche Bewertung realisiert wird. Leser sollten den vollständigen Text des technischen Berichts zu den Schätzungen der Mineralressourcen und Mineralreserven konsultieren, der unter www.sedarplus.ca eingereicht wurde.

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