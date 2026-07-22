Horntec ist Mahindra-Generalimporteur: Diesel-Stromaggregate für Österreich und Deutschland

Horntec ist seit 2026 exklusiver Generalimporteur für Mahindra-Stromaggregate in Österreich und Deutschland. Neu: Diesel-Stromerzeuger von 20 bis 62,5 kVA für Betriebe, Landwirtschaft und Eigenheime.

Eine sichere Stromversorgung ist heute für viele Bereiche wichtig. Nicht nur Baustellen und Industrieanlagen brauchen sie. Auch Landwirte, Gewerbebetriebe, Werkstätten, Gemeinden und Privathaushalte setzen auf eigene Lösungen. So bleiben Sie handlungsfähig - bei einem Stromausfall, bei Schwankungen im Netz oder an abgelegenen Orten. Mit der neuen Partnerschaft mit Mahindra geht die Horntec GmbH nun einen weiteren Schritt.

Seit 2026 ist Horntec exklusiver Vertriebspartner für Mahindra-Stromaggregate . Das gilt für Österreich und Deutschland. Damit wächst das Sortiment des Unternehmens. Neu sind starke Dieselgeneratoren. Sie sind für harte Einsätze, für Notstrom und für den Betrieb gemacht. Die Modelle reichen von 20 kVA bis 62,5 kVA. Sie richten sich an alle, die auf klare Technik, gute Beratung und Lösungen aus der Praxis Wert legen.

Strom für Betriebe, Landwirtschaft und Eigenheime

Die Mahindra-Aggregate decken viele Anwendungen ab. Sie liefern stabilen Strom: dreiphasig, mit 400 Volt und 50 Hertz. Ein eigener Stromerzeuger hält wichtige Maschinen am Laufen. Er schützt sensible Technik. Er versorgt Gebäude und Baustellen. Horntec-Power richtet sich damit gezielt an Landwirte, an kleine und mittlere Betriebe und an private Nutzer.

Fünf Modelle für jeden Bedarf

Das Mahindra-Programm bei Horntec umfasst fünf Diesel-Stromerzeuger: Das MP-20 mit 20 kVA / 16 kW als kompakte Lösung. Das MP-30 mit 30 kVA / 24 kW für Landwirtschaft, KMU und Baustellen. Das MP-40 mit 40 kVA / 32 kW für größere Verbraucher. Das MP-50 mit 50 kVA / 40 kW für höheren Bedarf. Und das MP-62,5 mit 62,5 kVA / 50 kW als leistungsstarke Betriebslösung. Alle Modelle laufen mit 1.500 Umdrehungen pro Minute. Der Tank fasst je nach Modell 75 bis 185 Liter. Bei 75 Prozent Last verbrauchen sie 3,6 bis 11,3 Liter pro Stunde.

Robuste Motoren und einfache Steuerung

In den Aggregaten arbeiten wassergekühlte Mahindra-Dieselmotoren. Sie sind für den harten Betrieb gebaut. Eine elektronische Regelung hält die Drehzahl stabil. Für die Bedienung sorgt ein Deep-Sea-Controller mit LCD-Anzeige. Damit läuft die Steuerung manuell oder automatisch. Dazu kommen ein Anschluss für ATS und eine robuste Bauweise. Die Generatoren sind keine reinen Katalogprodukte. Sie sind verlässliche Arbeitsgeräte für den echten Einsatz.

Service und Ersatzteile aus einer Hand

Mit Horntec-Power ist der Bereich Stromaggregate klar gebündelt. Horntec liefert nicht nur die Geräte. Das Unternehmen bietet auch Zubehör, Schallschutz und ATS-Lösungen. Dazu kommen Service und Wartung - von der Auswahl über die Inbetriebnahme bis zum laufenden Betrieb. So ist Horntec mehr als ein Händler. Für Österreich und Deutschland entsteht ein zentraler Ansprechpartner für Mahindra-Stromerzeuger: mit Sortiment, Beratung und Service aus einer Hand.

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Die Horntec GmbH ist Ansprechpartner für professionelle Stromversorgung in Österreich und Deutschland. Seit 2026 ist das Unternehmen exklusiver Generalimporteur für Mahindra-Stromaggregate. Unter der Marke Horntec-Power bündelt Horntec Diesel-Stromerzeuger von 20 bis 62,5 kVA, passendes Zubehör sowie Service und Wartung - von der Beratung über die Inbetriebnahme bis zum laufenden Betrieb.

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