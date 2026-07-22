STADA wird neues assoziiertes Mitglied im BPAV

Als neues assoziiertes Mitglied verstärkt das global agierende Pharmaunternehmen das Netzwerk des BPAV.

Der Bundesverband Patientenindividueller Arzneimittelverblisterer (BPAV) e.V. gewinnt mit der STADA Arzneimittel AG einen renommierten Partner aus der pharmazeutischen Industrie. Als neues assoziiertes Mitglied verstärkt das global agierende Pharmaunternehmen das Netzwerk des BPAV, um gemeinsam die individuelle Arzneimittelverblisterung als zukunftsfähige Säule im Gesundheitswesen weiter auszubauen.

Im Zentrum der Verbandsarbeit stehen die kontinuierliche Steigerung der Qualität in der Arzneimittelversorgung sowie eine spürbare Entlastung des Pflegepersonals. Durch die stärkere Verzahnung von Industrie, Apotheken und Blisterzentren sendet der BPAV ein klares Signal für mehr Patientensicherheit.

BPAV: Konstruktive Kooperation als Schlüssel zur Zukunftsfähigkeit

"In der Dienstleistungsgemeinschaft von Apotheke und Blisterzentrum wollen und müssen wir die Verblisterung weiter stark machen", betont Erik Tenberken, Vorstand des BPAV.

Wie viel eine enge, partnerschaftliche Zusammenarbeit bewirken kann, hat sich erst in den zurückliegenden Monaten gezeigt: Beim komplexen Thema der Chargendokumentation im Kontext des E-Rezepts konnten in Abstimmung mit starken Partnern tragfähige Lösungen erarbeitet werden. Dies zeigt deutlich, wie wertvoll der gemeinsame Schulterschluss für Mitglieder wie auch für Patientinnen und Patienten ist.

Mit Blick auf die politischen Rahmenbedingungen richtet der Verband den Fokus klar auf die drängenden Herausforderungen im Gesundheitswesen:

Pflegenotstand ernst nehmen: Die immer stärker sichtbar werdenden Engpässe in der Pflege erfordern konkrete, digitale und logistische Entlastungskonzepte.

Patientensicherheit garantieren: Die sichere und fehlerfreie Abgabe von Medikamenten muss zentraler Mittelpunkt jeder gesundheitspolitischen Reform sein.

Diese Forderungen formuliert der BPAV in Richtung der Bundesregierung in aller Deutlichkeit.

STADA: Engagement für sicherere Versorgung und Therapietreue

Für STADA ist der Beitritt zum BPAV ein konsequenter Schritt, um den eigenen Unternehmensanspruch in der Praxis zu verankern.

"Unser Purpose lautet: _,Caring for People's Health as a Trusted Partner'_. Genau deshalb engagieren wir uns im Bundesverband Patientenindividueller Arzneimittelverblisterer", erklärt Jürgen Kirchbach, Head of Key Account Management bei der STADAPHARM. "Verblisterung kann die Arzneimittelversorgung sicherer machen, die Therapietreue fördern und Pflegekräfte spürbar entlasten. Gemeinsam mit den Mitgliedern des Verbands möchten wir dazu beitragen, diese wichtige Versorgungsform weiterzuentwickeln und noch mehr Menschen zugänglich zu machen."

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bundesverband Patientenindividueller Arzneimittelverblisterer e.V.

Herr Udo Sonnenberg

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Über den BPAV e.V.

Der Bundesverband Patientenindividueller Arzneimittelverblisterer (BPAV) e.V. vertritt die Interessen der Unternehmen und Apotheken, die individuelle Arzneimittelblister herstellen und vertreiben. Der Verband setzt sich für höchste Qualitätsstandards, die Integration moderner Technologien und tragfähige gesetzliche Rahmenbedingungen ein, um die Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) in Deutschland nachhaltig zu verbessern.

Über die STADA Arzneimittel AG

Die STADA Arzneimittel AG hat ihren Sitz im hessischen Bad Vilbel. Das Unternehmen setzt auf eine Drei-Säulen-Strategie bestehend aus Consumer Healthcare Produkten, Generika und Spezialpharmazeutika. Weltweit vertreibt STADA ihre Produkte in mehr als 100 Ländern. Zum 31. Dezember 2025 beschäftigte STADA weltweit 11.670 Mitarbeiter.

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