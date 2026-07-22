Dr. med. Yael Adler - Neue Präsidentin der GSAAM e.V.

Dr. med. Yael Adler ist neue Präsidentin der GSAAM e.V. (Dt. Ges. f. Prävention- Anti-Aging Medizin & Healthy Longevity. Die bekannte Ärztin und Bestsellerautorin leitet ab sofort den wiss. Verband.

Frankfurt am Main, 12. Juni 2026 - Die Deutsche Gesellschaft für Prävention und Anti-Aging Medizin e.V. (GSAAM) hat im Rahmen ihrer 26. Jahreskonferenz in Frankfurt am Main eine neue Präsidentin gewählt. Dr. med. Yael Adler, renommierte Dermatologin aus Berlin und bundesweit bekannte Expertin in Print-, TV- und Online-Medien, wurde mit großer Mehrheit in das Amt berufen.

In ihrer Antrittsrede bedankte sich Dr. Adler herzlich für das Vertrauen der Mitglieder und würdigte die langjährige Arbeit ihres Vorgängers Prof. Dr. Bernd Kleine-Gunk, der die GSAAM über 16 Jahre hinweg geprägt und erfolgreich weiterentwickelt hat. "Ich freue mich sehr über das Vertrauen unserer Mitglieder und darauf, die Präventions- und Anti-Aging-Medizin in Deutschland gemeinsam weiter voranzubringen", betonte Adler. "Mein besonderer Dank gilt Prof. Bernd Kleine-Gunk, der diese Gesellschaft mit großem Engagement und Weitblick geführt hat."

Für die GSAAM bedeutet die Wahl von Frau Dr. Adler, dass neben ihrer fachlichen Expertise auch eine starke öffentliche Präsenz in die Verbandsarbeit einfließt. Als mehrfache Spiegel-Bestseller- Autorin, gefragte medizinische Expertin in TV-Formaten, Podcasts, Magazinen und Social Media setzt sich die niedergelassene Ärztin seit Jahren für verständliche, wissenschaftlich fundierte Gesundheitskommunikation ein. Mit ihrer Wahl verbindet die GSAAM die Erwartung, die Themen Prävention, Langlebigkeit und moderne Anti-Aging-Medizin noch stärker in die gesellschaftliche Diskussion zu tragen.

Die Deutsche Gesellschaft für Prävention und Anti-Aging Medizin e.V. ist mit über 1.000 Mitgliedern einer der führenden Fachverbände im deutschsprachigen Raum. Sie vereint Ärztinnen und Ärzte verschiedener Fachrichtungen, die sich der wissenschaftlich fundierten Präventionsmedizin, der Gesundheitsförderung und der modernen Anti-Aging-Medizin widmen. Die GSAAM setzt sich für Qualitätssicherung, Fortbildung und den interdisziplinären Austausch ein (www.gsaam.de)

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Deutsche Gesellschaft für Prävention und Anti-Aging Medizin e.V.

Frau Ute Rother

Vallstedter Weg 114A

38268 Lengede

Deutschland

fon ..: 05344 803370

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email : u.rother@gsaam.de

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