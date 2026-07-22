Feldarbeiten 2026 im Projekt Eleonore North sind im Gange

Fokus auf Gold-, Wolfram- und Antimonmineralisierungen

HIGHLIGHTS

- Im Projekt Eleonore North im Osten Grönlands finden derzeit Explorationsarbeiten statt. Das Feldteam führt Anschlussarbeiten in vorrangigen Gold-, Wolfram- und Antimonzielen durch, sowohl in bekannten Prospektionsgebieten als auch in neu ermittelten Zielzonen.

- Ein Experte für reduzierte intrusionsgebundene Goldsysteme wird das Prospektionsgebiet Noa Pluton sowie noch nicht erkundete Ziele bewerten.

- Die Entnahme von Massenproben aus wolfram- und antimonmineralisiertem Material in den Lagerstätten North Margeries und South Margeries soll erste metallurgische Sondierungstests auf Scoping-Study-Niveau ermöglichen.

- Noch vor dem Beginn der Feldarbeiten wurden Proben aus dem archivierten Kernmaterial der Lagerstätten North und South Margeries entnommen. Diese werden aktuell analysiert und mit den Ergebnissen ist in den kommenden Monaten zu rechnen.

- Sowohl Wolfram als auch Antimon sind beide in der Liste der kritischen Rohstoffe der Europäischen Union und der Vereinigten Staaten aufgeführt, das globale Angebot ist allerdings stark auf China konzentriert. Das Projekt Eleonore North beherbergt hochgradige Vorkommen beider Metalle in einer stabilen westlichen Jurisdiktion.

22. Juli 2026 / IRW-Press / GreenX Metals Limited (ASX:GRX, LSE:GRX, GPW:GRX, FWB:A3C9JR) (GreenX oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die Feldarbeiten im Projekt Eleonore North im Osten Grönlands (Eleonore North oder Projekt) begonnen haben. Das Explorationsprogramm ist auf Vorkommen von Gold (Au), Wolfram (W) und Antimon (Sb) ausgerichtet.

Ben Stoikovich, Chief Executive Officer von GreenX, erklärt: Grönland ist ein faszinierendes Terrain für GreenX, und mit diesem Programm erfolgt der Ausbau eines Portfolios an Gold-, Wolfram- und Antimonzielen, die bisher noch kaum mit modernen Methoden erkundet wurden.

Wolfram und Antimon sind sowohl für die Europäische Union als auch für die Vereinigten Staaten kritische Rohstoffe. Das Projekt Eleonore North befindet sich in einem stabilen westlichen Rechtsstaat und bietet uns hochgradige Vorkommen beider Metalle, deren Angebot derzeit stark auf China konzentriert ist. Wichtig ist vor allem, dass die Wolfram- und Antimonmineralisierung an der Oberfläche Ausbisse bildet. So ist es für uns möglich, die bekannte Mineralisierung rasch zu erweitern und zusätzliche Explorationsziele zu generieren.

In diesem Jahr widmen wir uns den Feldarbeiten zum Ausbau unserer bestehenden Prospektionsgebiete, wie dem Gold-Antimon-Zielgebiet Noa Pluton und den Lagerstätten North und South Margeries. Gleichzeitig konnten wir bessere Einblicke in die intrusionsgebundenen Goldsysteme in der Region gewinnen und dadurch eine Reihe neuer Explorationsziele identifizieren.

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Foto 1: Hubschrauberaufnahme vom Süden der Insel Ymer auf dem Weg zum Projekt Eleonore North.

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Foto 2: Feldteam bei South Margeries (W).

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Foto 3: Erzgangmineralisierung bei North Margeries (Sb-W).

Was die Offenlegung von visuellen Informationen und Beschreibungen von Gesteinsproben betrifft, so weist das Unternehmen darauf hin, dass die gezeigten Bilder lediglich zur Veranschaulichung dienen und die dargestellten Proben sowie visuelle Methoden zur Ermittlung sichtbarer Minerale und zur Schätzung ihrer Häufigkeit nicht als Ersatz für Laboranalysen angesehen werden sollten. Für die Bestimmung der Erzgehalte von Gesteinssplitterproben ist eine Laboranalyse erforderlich. Außerdem lassen sich aus visuellen Informationen möglicherweise keine Angaben zu Verunreinigungen oder nachteiligen physikalischen Eigenschaften, wie sie für die Bewertung relevant sind, ableiten. Bei den Gesteinsproben handelt es sich um Punktproben (typischerweise 5-15 cm Durchmesser), die im Gelände entnommen wurden und keine wahren Trends oder Mächtigkeiten der Mineralisierung widerspiegeln. Das Unternehmen wird die Marktteilnehmer informieren, sobald die Laborergebnisse vorliegen.

ARBEITEN IM RAHMEN DES SOMMERPROGRAMMS

Bei den Feldarbeiten im Projekt Eleonore North haben wir uns in diesem Jahr mehrere Ziele gesetzt. Bei Noa Pluton wird ein Experte für reduzierte intrusionsgebundene Goldsysteme (RIRGS) Kartierungen und Probenahmen durchführen, um das Potenzial für Vorkommen von Antimon und intrusionsgebundenem Gold zu beurteilen und mögliche Bohrziele zu ermitteln. Sowohl bei North Margeries (Sb-W) als auch bei South Margeries (W) wird das Team 50 kg bis 100 kg schwere Proben aus mineralisiertem Material für die im Zuge der Scoping-Studie geplanten metallurgischen Sondierungstests entnehmen. Im Rahmen von Hyperspektralanalysen und Kartierungen zur Ermittlung der Prospektivität wurden zuletzt Alterationsanomalien entlang des Streichens und angrenzend an beide Lagerstätten ermittelt (siehe Mitteilung vom 14. Mai 2026). Bei diesen noch nicht erkundeten hyperspektralen Anomalien könnte es sich um sogenannte Satellitenentdeckungen handeln.

Darüber hinaus wird das Feldteam Begehungen in neu generierten RIRGS-Zielzonen im weiteren Umfeld vornehmen und untersuchen, ob sich dort von der grönländischen Rohstoffbehörde (Greenland Mineral Resource Authority) genehmigte Erkundungsprospektionen durchführen lassen.

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Abbildung 1: Bereiche der Sommerfeldarbeiten im Konzessionspaket Eleonore North auf der Insel Ymer im Osten Grönlands.

NÄCHSTE SCHRITTE

North und South Margeries

Die während des Programms entnommenen Gesteinsproben werden einer Mehrelementanalyse unterzogen, während Material aus der Massenprobe einer metallurgischen Sichtung zugeführt wird. Diese Testarbeiten sollen in der Scoping-Studie Einblicke in die Metallurgie und Verarbeitungseigenschaften liefern. Sollten die Sichtungen positive Resultate liefern, könnten Erweiterungs- und Infill-Bohrungen bei North und South Margeries sinnvoll sein, insbesondere wenn sich die zuvor entlang des Streichens ermittelten hyperspektralen Anomalien tatsächlich als Antimon- und Wolframmineralisierung bestätigen lassen.

Die gesamten Ergebnisse werden voraussichtlich in den kommenden Monaten vorliegen.

Noa Pluton

Die von unserem RIRGS-Experten zusammen mit der Entnahme von Gold- und Antimonproben ausgewerteten Ergebnisse aus Noa Pluton dienen als Grundlage für vertiefende Explorationsprogramme, wie etwa die potenzielle Auffindung von Bohrzielen für zukünftige Arbeiten im Feld.

ANFRAGEN

Ben Stoikovich

Chief Executive Officer

+44 207 478 3900

ir@greenxmetals.com

Kazimierz Chojna

Investor Relations - Polen

Kim Eckhof

Investor Relations - UK / Deutschland

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die durch Begriffe wie erwartet, geht davon aus, glaubt, prognostiziert, plant und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Erwartungen und Einschätzungen von GreenX hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zwangsläufig Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von GreenX liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen Aussagen abweichen. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen. GreenX übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nachträglich zu aktualisieren oder zu revidieren, um den Umständen oder Ereignissen nach dem Datum dieser Pressemitteilung Rechnung zu tragen.

ERKLÄRUNG DER SACHKUNDIGEN PERSONEN

Die Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf vorherige Explorationsergebnisse beziehen, wurden den ASX-Mitteilungen vom 15. Juli 2024 und 27. November 2024 entnommen, die unter www.greenxmetals.com eingesehen werden können. GreenX bestätigt, dass (a) es sich keiner neuen Informationen oder Daten bewusst ist, die die in den ursprünglichen Mitteilungen enthaltenen Informationen wesentlich beeinträchtigen; (b) alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die dem Inhalt der entsprechenden Mitteilungen zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben; und (c) die Form und der Kontext, in denen die Ergebnisse der sachkundigen Person dargestellt werden, gegenüber den ursprünglichen Mitteilungen nicht wesentlich geändert wurden.

Diese Mitteilung wurde von Herrn Ben Stoikovich, Chief Executive Officer, zur Veröffentlichung freigegeben.

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