Heilpraxis Edelweiss in Bad Homburg präsentiert neuen Internetauftritt

Neue Website informiert über ganzheitliche Gesundheitsberatung, Stoffwechsel, Longevity, Hautgesundheit und naturheilkundliche Therapien.

Bad Homburg, 22. Juli 2026 - Die Heilpraxis Edelweiss von Heilpraktikerin Tatiana Timaeva präsentiert sich mit einem vollständig neu gestalteten Internetauftritt. Unter heilpraxis-edelweiss.de erhalten Interessierte einen umfassenden Einblick in das Behandlungskonzept, die Schwerpunkte und den Ablauf der persönlichen Betreuung in der Bad Homburger Praxis.

Im Mittelpunkt der neuen Website steht ein ganzheitlicher Ansatz, der naturheilkundliche Verfahren mit Erkenntnissen der klassischen Medizin, moderner Gesundheitsberatung und einer individuellen Betrachtung der persönlichen Lebenssituation verbindet. Beschwerden sollen dabei nicht isoliert betrachtet werden. Stattdessen fließen je nach Anliegen unter anderem Ernährung, Stoffwechsel, Hautgesundheit, Verdauung, Stress, Schlaf, Laborwerte und persönliche Gesundheitsziele in die gemeinsame Betrachtung ein.

Das umfangreiche Angebot der Heilpraxis Edelweiss wird auf der neuen Internetseite übersichtlich in sechs zentrale Leistungsbereiche gegliedert: Stoffwechsel, Ernährung und Gewicht, Diagnostik, Labor und Gesundheitsberatung, Longevity, Entspannung und Regeneration, Hautgesundheit und Ästhetik sowie naturheilkundliche Therapie.

Individuelle Stoffwechsel- und Ernährungsberatung

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der individuellen Betrachtung von Stoffwechsel, Ernährung und Gewicht. Mithilfe einer ausführlichen Anamnese, ergänzender Laborwerte oder eines kontinuierlichen Glukosemonitorings - kurz CGM - können persönliche Reaktionen auf Mahlzeiten, Stress, Schlaf und Bewegung genauer eingeordnet werden.

Das Angebot richtet sich beispielsweise an Menschen, die trotz bewusster Ernährung Schwierigkeiten mit ihrem Gewicht haben, unter starken Energieschwankungen oder Heißhunger leiden oder gesundheitliche Zusammenhänge zwischen Ernährung, Darm und Stoffwechsel besser verstehen möchten. Ziel ist kein pauschales Diätprogramm, sondern ein realistisches Konzept, das sich in den Alltag integrieren lässt.

Diagnostik und Gesundheitsberatung als Grundlage

Am Anfang der Betreuung steht in der Regel eine ausführliche Anamnese. Dabei werden nicht nur aktuelle Beschwerden, sondern auch Lebensstil, Ernährung, Schlaf, Stress, Verdauung, Hautbild, vorhandene Befunde und persönliche Ziele berücksichtigt.

Wenn es für die jeweilige Fragestellung sinnvoll ist, können Blut- oder Darmlabor sowie bereits vorhandene medizinische Befunde ergänzend einbezogen werden. Aus den gewonnenen Informationen entsteht ein individueller und nachvollziehbarer Gesundheits- oder Behandlungsplan.

Auch das Thema Longevity ist Bestandteil des Praxisangebots. Dabei geht es nicht um kurzfristige Selbstoptimierung oder klassische Anti-Aging-Versprechen, sondern um die langfristige Unterstützung von Gesundheit, Belastbarkeit und Lebensqualität. Neben Laborwerten und Stoffwechseldaten können beispielsweise Ernährung, Bewegung, Regeneration, Nahrungsergänzung sowie Daten aus Gesundheits- und Fitnesstrackern berücksichtigt werden.

Hautgesundheit, Regeneration und Naturheilkunde

Aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung in den Bereichen Hautgesundheit, dermatologisches Wissen und Kosmetologie bietet Heilpraktikerin Tatiana Timaeva zudem individuelle Hautanalysen, Pflegeberatung und ästhetische Behandlungen an. Zum Leistungsspektrum gehören unter anderem die begleitende Betreuung bei Akne, Rosacea und Psoriasis sowie Anti-Aging-, Relax- und Peeling-Behandlungen.

Der Bereich Entspannung und Regeneration umfasst medizinische Massagen, Anti-Stress-Behandlungen, Zwerchfellbehandlungen, Schröpfmassagen und die pulsierende Vakuumtherapie mit dem Pneumatron200. Die Anwendungen werden abhängig von den jeweiligen Beschwerden, der körperlichen Situation und der persönlichen Verträglichkeit ausgewählt.

Ergänzt wird das Angebot durch naturheilkundliche Verfahren wie Akupunktur, Lichttherapie, trockenes Schröpfen, Schröpfmassage und Hijama. Die Auswahl erfolgt stets nach einer individuellen Einschätzung und unter Berücksichtigung möglicher Grenzen und Kontraindikationen.

Persönliche Begleitung durch Heilpraktikerin Tatiana Timaeva

Tatiana Timaeva verfügt über einen medizinischen und therapeutischen Hintergrund und hat über viele Jahre hinweg insbesondere in den Bereichen Hautgesundheit, Dermatologie und Kosmetologie gearbeitet. In ihrer Heilpraxis verbindet sie diese Erfahrungen mit naturheilkundlichen Verfahren und einer persönlichen, ruhigen Betreuung.

Der Name "Edelweiss" steht dabei sinnbildlich für natürliche Schönheit, Stärke, Ausdauer und Hingabe - Werte, die auch die Arbeit der Praxis prägen sollen.

Die neue Website erläutert nicht nur die einzelnen Behandlungsschwerpunkte, sondern informiert auch transparent über den Ablauf der Betreuung: von der ersten Kontaktaufnahme über Anamnese und mögliche Diagnostik bis zum individuell abgestimmten Behandlungsplan und der weiteren Begleitung.

Termine können direkt online über Doctolib gebucht werden. Darüber hinaus ist die Praxis telefonisch, per WhatsApp, per E-Mail oder über das Kontaktformular der Website erreichbar. Für den Einstieg wird ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch von etwa 20 bis 30 Minuten angeboten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Heilpraxis Edelweiss

Frau Tatiana Timaeva

Horexstraße 22

61352 Bad Homburg vor der Höhe

Deutschland

fon ..: +49 (0) 151 2904 0076

web ..: https://heilpraxis-edelweiss.de/

email : info@heilpraxis-edelweiss.de

Die Heilpraxis Edelweiss ist eine ganzheitlich ausgerichtete Heilpraktikerpraxis in Bad Homburg vor der Höhe. Zu den Schwerpunkten gehören Stoffwechsel- und Ernährungsberatung, Diagnostik und Labor, Longevity, Darmgesundheit, Hautgesundheit und Ästhetik, naturheilkundliche Therapien sowie Anwendungen zur Entspannung und Regeneration. Die Betreuung erfolgt individuell und kann eine ärztliche Diagnostik oder Behandlung ergänzen, jedoch nicht ersetzen.

Pressekontakt:

Zenu Media

Herr Sven Siepmann

Seitenstettengasse 5/37

1010 Wien

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