Copper One Resources beginnt mit der Mobilisierung für das vollständig finanzierte 2.400-Meter-Diamantkernbohrprogramm auf dem K

Vancouver, BC - 21. Juli 2026 / IRW-Press / Copper One Resources Corp. (Copper One) (CSE: CEXY | OTCID: CEXYF | FWB: IW8 | WKN: A42AGR) (das Unternehmen) freut sich, die Mobilisierung für sein vollständig finanziertes Diamantkernbohrprogramm 2026 auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda (Redonda oder das Konzessionsgebiet) bekannt zu geben, das sich auf West Redonda Island in der Vancouver Mining Division in British Columbia befindet.

Redonda beherbergt ein großes, noch wenig erkundetes Porphyr-Kupfer-Molybdän-System innerhalb der Coast Suture Zone von British Columbia, einem ergiebigen geologischen Gürtel, der bekanntermaßen bedeutende Porphyr-Kupfer-Lagerstätten beherbergt. Aufbauend auf historischen Bohrungen, Schürfgrabungen, geophysikalischen Flugvermessungen und jüngsten Feldkartierungen wurde das vollständig finanzierte Bohrprogramm 2026 so konzipiert, dass es auf den südlichen Ausläufer des bekannten mineralisierten Systems abzielt, um dessen Geometrie und Kontinuität weiter abzugrenzen.

Das Unternehmen hat die Bohrplanungen und Logistik abgeschlossen; vier erste Bohrstandorte wurden inzwischen vermessen und in Vorbereitung auf die Bohrungen markiert. Das Programm 2026 sieht die Durchführung von vollständig finanzierten Diamantkernbohrungen mit einer Gesamtlänge von etwa 2.400 Metern (7.874 Fuß) vor, wobei je nach den Ergebnissen möglicherweise weitere Bohrlöcher absolviert werden könnten.

Zur Durchführung des Bohrprogramms 2026 hat Copper One die Firma Paradigm Drilling Ltd. (Paradigm Drilling) beauftragt, die eine hydraulische, kettenmontierte Boyles T-75-Diamantbohranlage einsetzen wird, die mit NQ-Bohrwerkzeugen ausgestattet ist und Ziele bis in Tiefen von über 600 Metern (1.969 Fuß) erbohren kann. Die Bohranlage soll am 28. Juli mit einem Lastkahn zum Projekt transportiert werden; die Ankunft in Redonda Bay wird für den 31. Juli erwartet, und die Bohrungen sollen unmittelbar nach der Mobilisierung beginnen.

Die Explorationsstrategie für 2026 basiert auf dem von W.B. Lennan, P.Geo., erstellten technischen Bericht über das Konzessionsgebiet Redonda. Herr Lennan hat das geplante Bohrprogramm geprüft und stimmt dessen Zielsetzungen, Bohrzielen und Planung zu.

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Abbildung 1: Lage der für 2026 geplanten Bohrstandorte auf dem Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda, West Redonda Island, British Columbia.

Das Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda umfasst neun Mineralclaims mit einer Fläche von etwa 2.746 Hektar (6.786 Acres) auf West Redonda Island in der Vancouver Mining Division in British Columbia. Das Konzessionsgebiet beherbergt ein großes Porphyr-Kupfer-Molybdän-System, das seit den späten 1960er-Jahren in unregelmäßigen Abständen durch geologische Kartierungen, geochemische Probenahmen, geophysikalische Vermessungen, Schürfgrabungen und Diamantkernbohrungen erkundet wurde. Die historischen Explorationsarbeiten von Teck Resources Ltd. (ehemals Teck Corp.) im Jahr 1979 umfassten neun NQ-Diamantkernbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.681 Metern (5.515 Fuß), während nachfolgende Betreiber zusätzliche Bohrungen, Schürfgrabungen und geophysikalische Flugvermessungen durchführten, die das Verständnis des mineralisierten Systems weiter vertieften. Im Rahmen der historischen Exploration wurden mehrere mit Kupfer und Molybdän mineralisierte Zonen identifiziert, die im Streichen und in der Tiefe noch offen sind und die Grundlage für das Bohrprogramm 2026 bilden. Der im März 2026 eingereichte NI 43-101-konforme technische Bericht des Unternehmens enthält historische Explorationsdaten, aktuelle Bohrergebnisse und aktualisierte geophysikalische Informationen, die bei der Planung des Bohrprogramms 2026 herangezogen wurden.

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Abbildung 2: Molybdänit (MoS) in einem Bohrkern mit einer Turmalinbrekzie aus dem Bohrprogramm 2025 auf Redonda.

Das Bohrprogramm 2026 baut auf den umfangreichen historischen Explorationsarbeiten im Konzessionsgebiet auf, darunter frühere Diamantkernbohrungen, Schürfgrabungen und geophysikalische Flugvermessungen. Das Programm wird den südlichen Ausläufer des bekannten Kupfer-Molybdän-Mineralisierungssystems untersuchen und gleichzeitig die Ausrichtung, Geometrie und Kontinuität der mit einem Porphyr in Zusammenhang stehenden Mineralisierung genauer bestimmen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Ziele einen logischen nächsten Schritt bei der Bewertung des Explorationspotenzials des Konzessionsgebietes in Bezirksgröße darstellen.

Zu den Hauptzielen der Bohrkampagne 2026 gehören:

- Durchführung von Diamantkernbohrungen mit einer Gesamtlänge von ca. 2.400 Metern (7.874 Fuß).

- Bohrungen von zunächst vier Bohrplattformen aus, wobei Flexibilität besteht, bei Bedarf weitere Bohrungen zu absolvieren.

- Verfolgung der bekannten Kupfer-Molybdän-Mineralisierung in Richtung Süden unter Verwendung integrierter Daten aus geophysikalischen Flugvermessungen, historischen Schürfgrabungen und früheren Flachbohrungen.

- Erweiterung der derzeit erkannten Streichlänge des mineralisierten Systems auf mehr als einen Kilometer (0,62 Meilen).

- Bessere Bestimmung der Ausrichtung, Geometrie und Kontinuität des mineralisierten Systems zur Unterstützung künftiger Step-out-Bohrungen.

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Abbildung 3: Karte der Ergebnisse der auf den Pol reduzierten magnetischen Flugvermessung mit den Standorten der historischen und der für das Jahr 2026 geplanten Bohrungen auf dem Projekt Redonda.

Ein besonderer Schwerpunkt wird auf dem südlichen Ausläufer des Systems liegen, wo jüngste Feldbeobachtungen eine möglicherweise bisher nicht erkannte mineralisierte Zone identifiziert haben, die entlang einer historischen Forststraße östlich des Haupttrends zutage tritt. Diese neu freigelegte mineralisierte Zone wird im Rahmen des Feldprogramms systematisch kartiert und beprobt und könnte in Abhängigkeit von den Analyseergebnissen zu einem zusätzlichen Bohrziel werden.

Zur Unterstützung des Programms hat Copper One den erfahrenen Porphyr-Kupfer-Geologen B. Augsten, P.Geo., beauftragt; er wird den Großteil der geologischen Protokollierungsarbeiten während der Kampagne beaufsichtigen.

Explorationsprogramm 2025

Im Rahmen des Explorationsprogramms 2025 führte Copper One Diamantkernbohrungen, geologische Kartierungen und Probenahmen an der Oberfläche durch, die das Vorhandensein einer porphyrischen Kupfer-Molybdän-Mineralisierung in Zusammenhang mit Turmalinbrekzien und Intrusivgesteinen weiter bestätigten. Das Programm trug zusammen mit den historischen Bohrungen, Schürfgrabungen und geophysikalischen Flugvermessungen dazu bei, das Verständnis des Unternehmens hinsichtlich der Geometrie und der kontrollierenden Faktoren des mineralisierten Systems zu vertiefen, und lieferte die technische Grundlage für die Planung der Bohrkampagne 2026.

Das Programm 2026 soll an diese Ergebnisse anknüpfen, indem der südliche Ausläufer des bekannten mineralisierten Systems untersucht, dessen Ausrichtung und Kontinuität genauer bestimmt und neu identifizierte Ziele bewertet werden, die durch die Integration historischer Explorationsdaten, aktueller Bohrungen, Feldkartierungen und geophysikalischer Daten generiert wurden.

David Greenway, Chief Executive Officer von Copper One Resources, kommentierte: Neben den Fortschritten bei Majuba Hill in Nevada stellt Redonda eine weitere wichtige Wachstumschance innerhalb unseres Portfolios an Kupferprojekten dar. Die logistischen Voraussetzungen sind nun geschaffen, und unser technisches Team hat ein gezieltes Bohrprogramm entwickelt, um das bekannte Kupfer-Molybdän-System zu erweitern und gleichzeitig unser Verständnis seiner Geometrie und Kontinuität zu verbessern. Historische Bohrungen, geophysikalische Daten und aktuelle Feldbeobachtungen deuten allesamt darauf hin, dass ein erhebliches Potenzial zur Erweiterung der Ausmaße der Mineralisierung besteht. Der Beginn der Bohrungen ist unmittelbar nach der Mobilisierung Ende Juli geplant und wir freuen uns darauf, den südlichen Ausläufer des Systems zu erproben und weiterhin langfristige Werte für unsere Aktionäre zu schaffen.

Klahoose First Nation

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es sich zum Ziel gesetzt hat, während der gesamten Explorationskampagne 2026 eng mit der Klahoose First Nation (Klahoose) zusammenzuarbeiten. Copper One hat sich verpflichtet, der lokalen Beschäftigung, Ausbildungsmöglichkeiten sowie der Einbindung von Unternehmen, die sich im Besitz der Klahoose befinden oder mit ihr verbunden sind, wo immer möglich Vorrang einzuräumen. Im Rahmen dieser Verpflichtung hat das Unternehmen ein Mitglied der Klahoose mit dem Halbieren der Bohrkerne beauftragt und wird während des Programms das Arbeitsboot der Klahoose für den Seetransport nutzen.

Während der gesamten Kampagne wird das Unternehmen den ständigen Austausch mit der Klahoose durch regelmäßige Kommunikation über Explorationsaktivitäten, Arbeitspläne und Projektmeilensteine aufrechterhalten und dabei gegebenenfalls Rückmeldungen der Gemeinschaft in die Feldarbeiten einbeziehen. Alle Explorationsaktivitäten werden in Übereinstimmung mit den Protokollen zum Schutz des kulturellen Erbes, den bewährten Umweltpraktiken und der Verpflichtung zur verantwortungsvollen Mineralexploration innerhalb des traditionellen Territoriums der Klahoose durchgeführt.

Das Unternehmen wird weiterhin in Zusammenarbeit mit Vertretern der Klahoose den Zugang zu den Standorten, Gesundheits- und Sicherheitsaspekte sowie die Umweltüberwachung koordinieren und weitere Möglichkeiten ausloten, um während der fortschreitenden Explorationsaktivitäten einen langfristigen Kapazitätsaufbau, die Entwicklung von Kompetenzen und eine sinnvolle wirtschaftliche Teilhabe zu unterstützen.

Effiziente Feldarbeiten

Das Programm wird zudem vom Einsatz eines nahe gelegenen schwimmenden Holzfällercamps für 40 Personen profitieren, wodurch die Einrichtung eines eigenen Explorationscamps entfällt und die betriebliche Effizienz erheblich verbessert wird, während zugleich die Mobilisierungskosten und die logistische Komplexität reduziert werden. Das Explorationsprogramm wurde in Absprache mit W.B. Lennan, P.Geo., konzipiert.

Über Redonda

Das Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda ist ein Porphyr-Kupfer-Molybdän-Explorationsprojekt von Bezirksgröße, das sich auf West Redonda Island in der Vancouver Mining Division in British Columbia befindet. Das Projekt umfasst neun Mineralclaims mit einer Fläche von etwa 2.746 Hektar (6.786 Acres) und liegt innerhalb der sehr aussichtsreichen Coast Suture Zone, einem geologischen Gürtel, der bekanntermaßen bedeutende porphyrische Kupfer- und Skarn-Mineralisierungen beherbergt.

Redonda liegt in der Coast Suture Zone zwischen dem Wrangellia Terrane und dem Coast Plutonic Complex. Dioritische Intrusionen des Coast Plutonic Complex aus der frühen Kreidezeit werden von mindestens drei späteren Intrusionsphasen durchschnitten: (i) einem Quarzpfropfen; (ii) einem breiten hornblendereichen Gang, der auf einer freigelegten Länge von ungefähr 600 Metern (1.969 Fuß) lokal brekziös ist; und (iii) mehreren kleineren Feldspatgängen in der Nähe des südwestlichen Randes des hornblendereichen Körpers. Die Kupfer-Molybdän-Mineralisierung ist entlang des Hornblendegangs, insbesondere in den Brekzienzonen, am stärksten konzentriert. Der geologische Rahmen weist mehrere Gemeinsamkeiten mit nahe gelegenen Porphyrsystemen auf, darunter die Kupfer-Molybdän-Lagerstätte OKover, die sich etwa 34 km (21 Meilen) südöstlich (nördlich von Powell River) befindet, sowie die Kupferlagerstätte Gambier in Howe Sound.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Larry Segerstrom, M.Sc. (Geologie), CPG, einem nicht unabhängigen beratenden Geologen, der ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ist, geprüft und genehmigt.

Über Copper One Resources Corp.

Der Geschäftsschwerpunkt von Copper One Resources Corp. liegt auf der Ermittlung, dem Erwerb und dem Ausbau potenzialreicher Kupfer-, Kupfer-Silber-Gold- und Kupfer-Molybdän-Projekte. Das Unternehmen will dazu beitragen, den zunehmenden globalen Bedarf an kritischen Metallen zu decken, die für die Elektrifizierung, die KI-Infrastruktur und Rechenzentren, für erneuerbare Energien, den Verteidigungssektor sowie die Modernisierung der Stromversorgungssysteme benötigt werden.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der rund 156 Meilen (251 Kilometer) von der Stadt Reno entfernte Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill in Nevada. Majuba Hill ist ein kupferführendes Porphyrprojekt im Explorationsstadium, das sich in einer führenden Bergbauregion mit hervorragender Infrastruktur befindet. Der Fokus der laufenden Explorationsarbeiten liegt hier auf der Bewertung der Dimension und Kontinuität eines großen Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierungssystems.

Copper One hält außerdem 100 % der Anteile am Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda, das sich nordöstlich des Campbell River im Bergbaurevier Vancouver in British Columbia befindet. Das Projekt von Distriktgröße erstreckt sich über eine Fläche von rund 2.746,46 Hektar (6.786 Acres) und umfasst neun Mineralclaims. Es beherbergt ein porphyrisches Kupfer-Molybdän-System innerhalb der vielversprechenden Coast Suture Zone, einem geologischen Gürtel, der für seine kupfer- und skarnreichen Porphyrformationen bekannt ist. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass Redonda das Potenzial hat, sich zu einem bedeutenden langfristigen Explorations-Asset zu entwickeln, da im Rahmen der systematischen Exploration weiterhin die Ausdehnung und Kontinuität des mineralisierten Systems untersucht werden.

Darüber hinaus besitzt Copper One eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 100 % am Konzessionsgebiet Redhill. Redhill befindet sich südlich der Gemeinde Ashcroft in British Columbia und liegt unmittelbar neben dem Trans-Canada Highway. Das 4.736 Hektar (11.704 Acres) große Konzessionsgebiet beherbergt eine vulkanogene Massivsulfidmineralisierung (VMS) mit guten Aussichten auf Funde von Kupfer, Zink, Silber und Gold, birgt aber auch Potenzial für eine epithermale Goldmineralisierung.

Vorbehaltlich des Abschlusses der geplanten Transaktion ist Copper One auch Eigentümer des Projekts Sport in Utah, was das Portfolio des Unternehmens an Kupferexplorationsassets in Nordamerika erweitert.

Copper One entwickelt sein Portfolio durch systematische Exploration und moderne Geomodellierungen weiter und verfolgt bei der technischen Evaluierung einen disziplinierten Ansatz. Das Unternehmen setzt auch in Zukunft auf verantwortungsvolle Explorationspraktiken, technische Transparenz und eine langfristige Steigerung des Unternehmenswerts durch eine disziplinierte Exploration und den Ausbau von Projekten mit Vorkommen kritischer Metalle in ganz Nordamerika.

Alle Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen auf seinen Social-Media-Profilen auf LinkedIn und X.com zu folgen und sich unter copperone.com/ für Updates anzumelden.

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Marktaufsichtsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Im Namen des Board of Directors von Copper One Resources Corp.:

David Greenway

David C. Greenway

President & CEO

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