Irland: Scientology begleitet internationalen Schönheitswettbewerb mit humanitären Initiativen

Der internationale "Miss & Mrs Cross Continent"-Wettbewerb brachte in Dublin 24 Teilnehmerinnen aus sieben Nationen zusammen und verband kulturelle Vielfalt mit humanitärem Engagement. Im Scientology & Community Centre informierten sich die Teilnehmerinnen und Gäste über Initiativen zu Drogenprävention, Menschenrechten und gesellschaftlicher Verantwortung.

Die erste Ausgabe des internationalen Wettbewerbs zog rund 450 Gäste an. Veranstaltet wurde sie von Miss & Mrs Cross Continent Events Ltd. in Zusammenarbeit mit "The Truth About Drugs Ireland" und mit Unterstützung von Broccoli Care Ltd. Die Teilnehmerinnen präsentierten ihre Talente, kulturellen Traditionen und persönlichen Botschaften und machten deutlich, dass Schönheit, Persönlichkeit und gesellschaftliche Verantwortung Hand in Hand gehen können.

Zu den Ehrengästen zählte der Bürgermeister von South Dublin, Francis Timmons. In seiner Ansprache hob er die Bedeutung kultureller Vielfalt sowie der Drogenprävention durch Aufklärung hervor. Er würdigte insbesondere das Engagement der Teilnehmerinnen, die sich bereits im Vorfeld des Wettbewerbs mit der Kampagne "Die Wahrheit über Drogen" beschäftigt hatten. Ihre Bereitschaft, Wissen zu erwerben und weiterzugeben, zeige, wie verantwortungsbewusstes Handeln zu stärkeren und gesünderen Gemeinschaften beitragen könne.

Humanitäre Bildungsprogramme im Mittelpunkt

Zum Auftakt der Veranstaltung erhielten die Gäste Führungen durch die Ausstellung "Die Fakten über Drogen". Vorgestellt wurden leicht verständliche Informationen über häufig missbrauchte Drogen sowie kostenlose Unterrichtsmaterialien und Online-Kurse des Präventionsprogramms. Dieses basiert auf dem Grundsatz des Scientology-Gründers L. Ron Hubbard, Menschen durch Wissen zu befähigen, fundierte Entscheidungen zu treffen, bevor sie mit Drogen in Berührung kommen.

Im Auditorium stellten die Teilnehmerinnen anschließend ihre Herkunft, ihre persönlichen Erfahrungen und ihre Ziele vor. Dabei standen nicht nur ihre individuellen Geschichten im Mittelpunkt, sondern auch Werte wie Führungsstärke, Verantwortung und gesellschaftliches Engagement. Viele der Teilnehmerinnen hatten bereits vor dem Wettbewerb die Online-Kurse von "Die Fakten über Drogen" absolviert, mehrere schlossen sämtliche vierzehn Lernmodule erfolgreich ab.

Das kulturelle Rahmenprogramm spiegelte die internationale Ausrichtung der Veranstaltung wider. Die Tanzschule Scoil Rince Ní Aogáin unter der Leitung von Denise Egan begeisterte mit traditionellen irischen Tänzen. Es folgten klassische indische Tanzvorführungen der Mudra School of Indian Classical Dance sowie traditionelle Darbietungen der Indonesian Irish Association, die den Gästen die kulturelle Vielfalt der teilnehmenden Nationen näherbrachten.

Ein weiterer Programmpunkt war die Präsentation der Kampagne "United for Human Rights". Die Teilnehmerinnen erhielten Informationen über die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und die weltweiten Bildungsinitiativen des Programms, das Menschen aller Altersgruppen dabei unterstützen soll, ihre Rechte und die Rechte anderer besser kennenzulernen und zu achten.

Den Höhepunkt des Abends bildete die Wahl der Siegerinnen. Den Titel "Miss Cross Continent 2026" gewann Niveditha Vudayagiri, Softwareentwicklerin mit einem Masterabschluss im Bereich Künstliche Intelligenz. Zur ersten Vizemeisterin wurde Fortunate Lindokuhle Masina gewählt, den dritten Platz belegte Yuki Yuliatin.

Mit der Verbindung von kultureller Vielfalt, persönlichem Engagement und humanitären Bildungsprogrammen setzte der Wettbewerb ein Zeichen für internationale Verständigung und gesellschaftliche Verantwortung. Die Veranstaltung zeigte, wie Menschen unterschiedlicher Herkunft durch gemeinsame Werte und das Engagement für eine bessere Zukunft miteinander verbunden werden können.