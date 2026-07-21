Kritische Metalle, mehrere Entwicklungspfade und TOP-Newsflow!

Vier Unternehmensmeldungen in nur zwei Wochen: Blue Moon Metals treibt mehrere Projekte voran und schärft sein Profil als Entwickler kritischer Rohstoffe in Norwegen und den USA.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Blue Moon Metals Inc.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Blue Moon Metals · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 21. Juli 2026; 5:35 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Markt für kritische Rohstoffe erlebt derzeit eine bemerkenswerte Verschiebung. Während westliche Staaten ihre Abhängigkeit von konzentrierten Lieferketten reduzieren wollen, gewinnen Bergbauprojekte in politisch vergleichsweise stabilen Jurisdiktionen an strategischer Bedeutung. Kupfer bleibt ein Schlüsselrohstoff der Elektrifizierung, doch auch Wolfram, Germanium und Gallium rücken stärker in den Fokus. In diesem positive Umfeld positioniert sich Blue Moon Metals Inc. (WKN: A413T9).

Noch wird das Unternehmen von vielen Investoren in die Schublade klassischer Explorationsgesellschaften eingeordnet. Ein genauerer Blick zeigt jedoch ein differenzierteres Bild. Das Projektportfolio umfasst inzwischen…

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Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die folgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen - soweit angegeben - auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

• Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

• Commodity-TV / Rohstoff-TV: https://www.commodity-tv.com/

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• Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

• SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Quellen: Blue Moon Metals Inc. - Unternehmensmeldungen vom 24.06.2026 (Nussir: EPC-Arbeiten, Genehmigungen und Projektfortschritt), 26.06.2026 (Sulitjelma: verbindliche Zusammenführungsvereinbarung), 29.06.2026 (Apex: Großprobe und Projektupdate) und 07.07.2026 (Springer: Bohr- und Kernprogramm) sowie Projektseiten, technische Berichte und Corporate Presentation Juli 2026; EU Critical Raw Materials Act / Strategic Projects; USGS Mineral Commodity Summaries; öffentlich zugängliche Marktinformationen. Verwendete Bilder/Grafiken: Blue Moon Metals Inc. und Commodity-TV; Nutzung im Rahmen der jeweiligen Freigaben und Rechte der Rechteinhaber.

Technische Informationen: Die wissenschaftlichen und technischen Angaben wurden den jeweiligen Unternehmensmeldungen entnommen, die nach Unternehmensangaben von den dort genannten Qualified Persons geprüft und freigegeben wurden. SRC und der Autor haben diese Angaben nicht unabhängig verifiziert. Markteinschätzungen und strategische Einordnungen sind Meinungsäußerungen; Tatsachen, Meinungen und zukunftsgerichtete Aussagen werden im Text möglichst kenntlich gemacht.

Rechtliche Hinweise, Risiken und Haftungsausschluss

Art und Urheberschaft des Inhalts: Dieser bezahlte Werbeartikel wurde von Marc Ollinger, freier Journalist, für die Swiss Resource Capital AG im Rahmen einer entgeltlichen IR-/Marketingbeziehung mit Blue Moon Metals Inc. erstellt und am 20.07.2026 überarbeitet. Erstveröffentlichung: 21.07.2026, 05:33 Uhr CEST. Commodity-TV ist ausschließlich Produzent des eingebetteten Videos. Der Beitrag ist eine Marketingmitteilung beziehungsweise ein werblicher Promotiontext; er ist keine Finanzanalyse, keine individuelle Anlageberatung, keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung und kein Angebot zum Erwerb oder Verkauf von Wertpapieren.

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG: Die Darstellung beruht auf Unternehmensmeldungen, Präsentationen, technischen Berichten und öffentlich zugänglichen Daten. Tatsachen, Meinungen und zukunftsgerichtete Aussagen werden nach Möglichkeit getrennt und als solche kenntlich gemacht. Es werden keine eigenen Kursmodelle, Kursziele oder quantitativen Anlageurteile verwendet. Die qualitative Einordnung ist im Rahmen der offengelegten Vergütungsbeziehung thematisch positiv. Sämtliche Aussagen beziehen sich auf den Stand der Erstveröffentlichung; ein regelmäßiges Update ist nicht geplant.

Interessen und Vergütung: SRC unterhält mit Blue Moon Metals Inc. eine entgeltliche IR-/Marketingbeziehung und erhält hierfür eine Vergütung. Diese Vergütungsbeziehung kann einen Interessenkonflikt begründen. Nach den vorliegenden Angaben halten SRC und Autor keine Netto-Longposition von mindestens 0,5 % des ausgegebenen Aktienkapitals. SRC betreibt kein Market-Making für die Aktie und übernahm in den vergangenen zwölf Monaten keine Investmentbanking- oder Lead-Manager-Rolle für den Emittenten. Eine Beteiligung des Emittenten von mindestens 5 % an SRC besteht nach vorliegenden Angaben nicht.

Positionshinweis: Die vorstehende Schwellenangabe bezieht sich auf die Offenlegungsschwelle von 0,5 %. Sie ist nicht als Aussage über wirtschaftliche Positionen unterhalb dieser Schwelle zu verstehen. Maßgeblich sind die tatsächlichen Positionen zum jeweiligen Redaktionsschluss.

Hinweis zu Mineralprojekten / NI 43-101: Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und besitzen keine nachgewiesene wirtschaftliche Gewinnbarkeit. Abgeleitete Ressourcen weisen eine geringere geologische Sicherheit auf. Wissenschaftliche und technische Informationen wurden aus den Unternehmensmeldungen übernommen; SRC und der Autor haben sie nicht unabhängig verifiziert. Zukunftsgerichtete Angaben zu Produktion, Kosten, Kapitalbedarf, Zeitplänen, Genehmigungen, Finanzierung, Metallpreisen, Erweiterungen oder Projektentwicklung sind mit erheblichen Unsicherheiten verbunden.

Projektspezifische Hinweise: Die Apex-Ergebnisse stammen aus einer selektiv entnommenen Großprobe und sind nicht notwendigerweise repräsentativ für durchschnittliche Gehalte oder die Ausdehnung der Mineralisierung. Für Springer basiert die mögliche Wiederaufnahme der Produktion derzeit nicht auf einer aktuellen Machbarkeitsstudie mit ausgewiesenen Mineralreserven; Teile der historischen Daten verfügen zudem nicht über eine vollständig dokumentierte Qualitätssicherung nach heutigen Standards. Daraus resultieren erhöhte technische und wirtschaftliche Risiken.

Wesentliche Risiken: Investments in Rohstoff-, Entwicklungs-, Explorations-, Small- und Microcap-Unternehmen sind spekulativ und können bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Zu den Risiken zählen insbesondere Rohstoffpreis- und Währungsschwankungen, Kapitalmarkt- und Finanzierungsrisiken, Kostensteigerungen, Verzögerungen, technische und betriebliche Risiken, Genehmigungs-, Standort-, Umwelt- und ESG-Risiken, rechtliche Änderungen, politische Risiken, geringe Liquidität der Aktie sowie Verwässerungsrisiken.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Zu den wesentlichen zukunftsgerichteten Angaben zählen insbesondere der angestrebte Produktionsbeginn bei Nussir im vierten Quartal 2027, der vorgesehene Vollzug der Sulitjelma-Transaktion, das geplante Bohr- und Kernprogramm bei Springer, mögliche spätere Produktions- und Verarbeitungspläne sowie weitere Genehmigungs-, Finanzierungs- und Entwicklungsschritte bei Apex und den übrigen Projekten. Solche Aussagen sind an Begriffen wie "könnte", "soll", "erwartet", "plant", "angestrebt" oder "möglich" erkennbar.

Annahmen und Abweichungsrisiken: Die zukunftsgerichteten Aussagen setzen unter anderem eine rechtzeitige Finanzierung, stabile Rohstoffpreise, verfügbare Fachkräfte und Auftragnehmer, planmäßige Genehmigungs- und Bauprozesse sowie positive technische, geologische und metallurgische Ergebnisse voraus. Verzögerungen, Kostensteigerungen, Finanzierungsprobleme, nicht repräsentative Probenergebnisse, Änderungen oder Anfechtungen von Genehmigungen, gesellschaftliche Widerstände oder ungünstige Rohstoffpreise können dazu führen, dass tatsächliche Ergebnisse wesentlich abweichen. Es besteht keine Pflicht zur Aktualisierung, sofern gesetzlich nicht vorgeschrieben.

Haftung: Alle Informationen wurden mit Sorgfalt aus Quellen zusammengestellt, die SRC zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig hält. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wird keine Gewähr übernommen. Für Inhalte externer Links ist der jeweilige Anbieter verantwortlich. Eine Haftung für Vermögensschäden aus der Nutzung dieser Veröffentlichung ist - soweit gesetzlich zulässig - ausgeschlossen; gesetzliche Ansprüche wegen Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit bleiben unberührt.

Keine Beratung / eigene Prüfung: Zwischen Leser und Herausgeberin/Autor kommt kein Beratungsvertrag zustande. Vor jeder Anlageentscheidung sollten Anleger eigene Recherchen durchführen und eine qualifizierte Beratung, etwa durch Bank, Steuerberater oder Anlageberater, einholen. Depotanteile einzelner spekulativer Rohstoffaktien sollten so bemessen sein, dass auch ein Totalverlust das Gesamtvermögen nur begrenzt belastet.

Vertriebsbeschränkung: Diese Publikation ist ausschließlich für Empfänger in der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich bestimmt. Eine Verteilung in Rechtsordnungen, in denen dies gesetzlich untersagt ist - insbesondere USA, Kanada, Australien, Japan sowie an US-Persons im Sinne von Regulation S - ist nicht gestattet. Für das Vereinigte Königreich gilt, sofern einschlägig, FSMA 2000 in Verbindung mit der Financial Promotion Order 2005.

Urheberrecht: © Swiss Resource Capital AG. Gewerbliche Nutzung, Weiterverbreitung oder Aufnahme in kommerzielle Datenbanken nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung. Weiterführende Hinweise: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlich im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV: Marc Ollinger.

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