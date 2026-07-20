Matuschka Shop zum vierten Mal in Folge mit dem Hairdreams Diamond Status Award ausgezeichnet

Offizieller Hairdreams Partner erhält höchste Auszeichnung bei großer

Award-Verleihung auf Ibiza

Der Matuschka Shop wurde bei der großen Award-Verleihung auf Ibiza erneut mit dem Hairdreams Diamond Status Award ausgezeichnet – bereits das vierte Jahr in Folge. Die renommierte Auszeichnung des österreichischen Haarspezialisten Hairdreams wird für außergewöhnliche Ergebnisse an ausgewählte offizielle Partner vergeben, die sich durch besondere fachliche Kompetenz, kontinuierliche Weiterbildung und höchste Qualitätsstandards auszeichnen.

„Diese Auszeichnung ist die Bestätigung unserer täglichen Arbeit und unserer

Leidenschaft für perfekte Ergebnisse", erklärt das Team des Matuschka Shop. „Dass wir den Diamond Status Award nun im vierten Jahr in Folge erhalten, zeigt, wie sehr wir uns auf höchstem Niveau weiterentwickeln. Wir freuen uns, unseren Kundinnen und Kunden damit noch mehr Sicherheit und Vertrauen bieten zu können."

Exklusiv erhältlich: Das komplette Hairdreams-Sortiment

Als offizieller Vertriebspartner von Hairdreams bietet der Matuschka Shop das gesamte

Hairdreams-Produktsortiment online an. Kundinnen und Kunden erhalten hier exklusiv Zugang zu den hochwertigen Pflege- und Stylingprodukten von Hairdreams – ein Vorteil, der ausschließlich autorisierten offiziellen Partnern vorbehalten ist.

Der Matuschka Shop ist online erreichbar unter www.matuschka-shop.de.

Über den Matuschka Shop

Der Matuschka Shop ist offizieller Hairdreams Partner und wurde vier Mal in Folge mit dem Diamond Status Award ausgezeichnet. Im Online-Shop erhalten Kundinnen und Kunden exklusiven Zugang zum gesamten Hairdreams-Produktsortiment sowie kompetente Beratung rund um Haarverlängerung, Haarverdichtung und Haarpflege.

Kontakt: Matuschka-Shop GmbH Geisenfelder Str. 21 85053 Ingolstadt E-Mail: info@matuschka-shop.de www.matuschka-shop.de

Quelle Kontaktdaten: offizielles Impressum matuschka-shop.de