Pferde berühren Herz und Seele. Erste Einblicke in Therapieformen für Kinder mit ADHS, Bindungsstörungen

Neues Fachbuch: "Pferdegestützte Therapie für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten" erscheint am 20 Juli 2026

Am 20. Juli 2026 erscheint im Wunderkammer Verlag das neue Fachbuch "Pferdegestützte Therapie für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten".

Pferdegestützte Therapie für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten Wissenschaftlich fundiert. Praxisnah. Bewegend

Pferde berühren Herz und Seele - und können Türen öffnen, die anderen Methoden verschlossen bleiben. Dieses Buch bietet einen ersten intensiven Einblick in die Welt der pferdegestützten Therapie, speziell im Einsatz bei Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten. Erfahren Sie: - wie Pferde als "Co-Therapeuten" wirken und welche besonderen Eigenschaften sie mitbringen, - welche therapeutischen Ansätze, Methoden und Interventionsformen sich in der Praxis bewährt haben, - wie gezielte Übungen emotionale, soziale und motorische Kompetenzen fördern, - welche rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen wichtig sind. Einige Fallbeispiele, Reflexionshilfen und praxisnahe Anleitungen machen dieses Werk zu einem wertvollen Begleiter für - Therapeut:innen, Pädagog:innen und Psycholog:innen, Reittherapeut:innen und Fachkräfte im sozialen Bereich, - Eltern und Interessierte, die das Potenzial der Pferde für die Entwicklung von Kindern entdecken möchten. Ein Buch, das Fachwissen und Herzblut vereint - und zeigt, wie Pferde helfen können, Lebenswege neu zu gestalten.

Wunderkammer Verlag - Wissen, das bewegt.

Das Buch bietet einen praxisnahen und fundierten Einblick in die Möglichkeiten pferdegestützter Therapie bei Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten, ADHS, emotionalen Belastungen und psychosozialen Schwierigkeiten. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Pferde als sensible Beziehungspartner Entwicklungsprozesse unterstützen, Vertrauen fördern und Kindern neue Wege zu Selbstregulation, sozialem Lernen und emotionaler Stabilisierung eröffnen können.

Neben theoretischen Grundlagen enthält das Werk methodische Hinweise, Fallbeispiele, Reflexionshilfen, didaktische Module sowie Informationen zu Qualifikation, Ethik, Sicherheit, Organisation und Qualitätssicherung.

Das Buch richtet sich an Therapeutinnen und Therapeuten, Pädagoginnen und Pädagogen, Fachkräfte der Jugendhilfe, Reittherapeutinnen und Reittherapeuten sowie interessierte Eltern.

Erscheinungstermin: 20 Juli 2026

Verlag: Wunderkammer Verlag

www.wunderkammer-verlag.com

Kontakt: Rainer Krebs, Wunderkammer Verlag

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wunderkammer Verlag Rainer Krebs

Herr Rainer Krebs

Henschelstraße 3

63477 Mainta

Deutschland

fon ..: 01722994230

web ..: https://www.wunderkammer-verlag.com

email : rainer.krebs@outlook.de

Wunderkammer Verlag: Alle Bücher sind gut - außer den langweiligen.

Die Wunderkammer startete 2008 mit einem kleinen Hardcover-Programm, das ganz dem Verlagsnamen verpflichtet ist: anspruchsvolle, erzählende Sachbücher wie Michel Pastoureau's kultur- und naturgeschichtliches Meisterwerk "Der Bär. Geschichte eines gestürzten Königs" oder "Samurai William", Giles Miltons äußerst erfolgreicher Biographie über William Adams, dem berühmten englischen Navigator des japanischen Shoguns, stehen neben zeitlosen Klassikern der antiken Literatur wie Plutarchs Doppelbiographien der großen Griechen und Römer, die es wiederzuentdecken gilt. Wie in den Wunderkammern der Fürsten und Gelehrten, die ein Abbild der Welt sein wollten und sich neben dem "Hohen" stets auch vom "Niedrigen" faszinieren ließen, kommt auch in unserem Verlagsprogramm das Abenteuerliche und die Literatur von "hoch unten" nicht zu kurz:

Pressekontakt:

Wunderkammer Verlag Rainer Krebs

Herr Rainer Krebs

Henschelstraße 3

63477 Mainta

fon ..: 01722994230

email : rainer.krebs@outlook.de