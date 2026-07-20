gevekom gewinnt TotalEnergies Safety Award 2026 & beweist Expertise im Energiesektor & der 24/7 Störtelefonie

Auszeichnung für kritische Infrastruktur: Mit dem TotalEnergies Safety Award unterstreicht das Dresdner Contact Center seine Expertise im Energiesektor

(Dresden, 15.07.2026) Der Dresdner Customer-Service-Dienstleister gevekom GmbH ist in Berlin mit dem "TotalEnergies Safety Award 2026" ausgezeichnet worden. Das Unternehmen sicherte sich den Preis in der Kategorie "Ready for Safety 24/7" für das lückenlose, ganzjährige Störungsmanagement der E-Mobilitäts-Ladeinfrastruktur. Die feierliche Übergabe fand am 25. Juni 2026 im Berliner Jean-Monnet-Tower statt.

Prävention an der Ladesäule: Rund-um-die-Uhr-Support schützt Verbraucher und Marke

Wenn eine Elektroladesäule ausfällt oder beschädigt wird, betrifft dies nicht nur die Nervenstärke der Autofahrer, sondern zieht im Ernstfall auch technische Risiken für Mensch und Umwelt nach sich. Als operativer Dienstleister sorgt die gevekom-Crew an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr dafür, dass Störungen, Defekte oder Schäden an den Ladesäulen von TotalEnergies sofort erfasst und behoben werden. Diese lückenlose Dienstleistung zahlt direkt auf das globale Konzernmotto "Safety First" von TotalEnergies ein: Gefahren für Endverbraucher werden präventiv abgewendet, technische Risiken minimiert und Reputationsschäden für den Betreiber im Keim erstickt.

Ausbau des Geschäfts im Energiesektor und der Ereignistelefonie

Der Gewinn des Safety Awards unterstreicht die strategische Verankerung von gevekom im Bereich geschäftskritischer und hochsensibler Support-Dienstleistungen. Die Unternehmensgruppe hat sich in den vergangenen Jahren eine tiefgreifende Expertise als verlässlicher Partner in der Energiewirtschaft und Transportlogistik aufgebaut. Neben TotalEnergies vertrauen bereits zahlreiche namhafte Energieversorger wie Erenja, die Stadtwerke Bielefeld, AVU und Wattline auf die Dienste von gevekom .

Dass das Dresdner Call Center auch im Risikomanagement Kompetenz besitzt, zeigt ein Blick auf weitere Branchensegmente: gevekom verantwortet die hochvolatile Ereignistelefonie bei Großstörungen und unvorhergesehenen Krisen für Marktführer wie die Eurowings. Diese Expertise hat sich der Contact Center Dienstleister über Jahre durch die große Flexibilität im Personalaufbau sowie flexible fachspezifische Peak-Teams aufgebaut.

"Der Markt sucht heute keine klassischen Callcenter mehr, sondern hochspezialisierte Risikomanager für komplexe Infrastrukturen", sagt Roman Molch, Geschäftsführender Gesellschafter der gevekom GmbH. "Dass ein Weltkonzern wie TotalEnergies uns seine kritischste Kundenschnittstelle anvertraut und uns dafür auszeichnet, zeigt, dass wir operativ und technisch mittlerweile ganz oben mitspielen. Wir zeigen jeden Tag, auch bei anderen Partnern wie etwa Eurowings, dass wir volatile Großlagen und 24/7-Störtelefonie fehlerfrei beherrschen. Der Safety Award ist für uns die Bestätigung, dass wir auf einem tollen Weg sind und wir definitiv tiefer in den Energie-Sektor einsteigen werden. Ein riesen Dankeschön an TotalEnergies und vor allem an die ganze Crew und an alle, die Tag und Nacht für die Sicherheit aller sorgen!"

Gelebte Sicherheitskultur: TotalEnergies prämiert ausgewählte Dienstleister

Insgesamt wurden im Rahmen der Veranstaltung fünf Dienstleister aus unterschiedlichen Branchen für die Sicherheitsleistungen geehrt. Das Programm bestand aus einer Fachtagung am Mittag in der zehnten Etage des modernen Jean-Monnet-Towers, gefolgt von einer Spree-Brückenfahrt bei Sommerwetter. Am Abend wurde der Award in der Berliner Bar Brass feierlich übergeben. Den Preis nahmen Deniese Rogge, Standortleiterin des Dresdner Standorts, an dem das Projekt operativ betreut wird, und Rebecca Joike, Team Lead Running Business, von Michael Loepthien, Head of Operation Charging Solutions Germany, stellvertretend für das gesamte Team entgegen.

Kontinuierlicher Ausbau der Branchenexpertise im Energiesektor und der Ereignistelefonie

Der Gewinn des Awards im Jahr 2026 markiert für die gevekom-Gruppe keinen Endpunkt, sondern den Auftakt für eine weitreichende Branchenoffensive. Der Dresdner Contact Center Dienstleister setzt auf einen konsequenten Ausbau der Expertise im Energiesektor, der 24/7 Störtelefonie sowie der Notfall- und Ereignistelefonie und plant tiefer in diese Märkte einzusteigen. Ziel ist es, die definierten Qualitäts- und Sicherheitsstandards als dauerhaften internen Branchenstandard zu etablieren und den TotalEnergies Safety Award im nächsten Jahr zu verteidigen.

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