KI als Chefsache: CrossX-IT zeigte Geschäftsführern, wann Künstliche Intelligenz zum Risiko wird

Der Münchner IT-Dienstleister CrossX-IT klärte Geschäftsführer von KMU in einem kostenlosen Online-Webinar darüber auf, wann sich Künstliche Intelligenz lohnt und wann sie IT-Schwächen verstärkt.

München, 20. Juli 2026 - Viele Unternehmen testen KI-Tools, ohne klar zu wissen, ob und wann sich der Einsatz wirklich lohnt. Genau hier setzte CrossX-IT an. Am Dienstag, den 14. Juli, lud der Münchner IT-Dienstleister Geschäftsführer und Inhaber kleiner und mittlerer Unternehmen zu einem kompakten Online-Webinar ein. Von 10:00 bis 10:45 Uhr ging es um die Fragen, die auf Geschäftsführungsebene beantwortet werden müssen. Die Teilnahme war kostenlos.

Künstliche Intelligenz ist in aller Munde. Trotzdem fehlt in vielen Unternehmen die entscheidende Grundlage: eine klare Bewertung, wann KI Sinn ergibt und welche Konsequenzen der Einsatz für das eigene Unternehmen hat. Das Webinar drehte sich deshalb nicht um Tools oder Technik, sondern um die unternehmerische Entscheidung dahinter.

In 45 Minuten klärte CrossX-IT die wesentlichen Punkte. Wann KI im Unternehmen wirklich Sinn macht. Worin sich KI-Chat und KI-Agenten unterscheiden, inklusive Aufwand und Kosten. Warum KI bestehende IT-Schwächen verstärkt. Und woran ein Geschäftsführer erkennt, ob seine IT überhaupt bereit dafür ist.

Der letzte Punkt stand im Mittelpunkt. KI läuft nicht auf einer schwachen Basis. Wer Prozesse automatisiert und Daten durch KI-Systeme schickt, legt jede Lücke in der eigenen IT offen. Eine unklare Rechtevergabe, fehlende Backups oder eine veraltete Sicherheitsarchitektur werden durch KI nicht kleiner, sondern größer. Aus einem Effizienzprojekt wird so schnell ein Sicherheitsrisiko.

Das Webinar richtete sich gezielt an Geschäftsführer und Inhaber von KMU mit 10 bis 50 Mitarbeitenden. Es war ausdrücklich keine Mitarbeiterschulung und kein Technik-Webinar, sondern eine Entscheidungshilfe für die Führungsebene. Am Ende konnten die Teilnehmenden einschätzen, ob und wie sich ein KI-Einsatz für ihr Unternehmen lohnt und welche Voraussetzungen vorher stimmen müssen.

"KI ist kein Selbstzweck. Die Frage ist nicht, welches Tool das beste ist, sondern ob dein Unternehmen die Basis dafür hat", so das Team von CrossX-IT. "Wir sehen den Umgang mit IT wie Cross-Training im Sport. Erst wenn das Fundament stabil ist, trägt es auch neue Belastung. Genau das wollten wir Geschäftsführern in diesen 45 Minuten mitgeben."

CrossX-IT ist ein Münchner Anbieter für Managed Services und IT-Sicherheit und begleitet kleine und mittlere Unternehmen im gesamten DACH-Raum. Der Fokus liegt auf einer proaktiven statt reaktiven IT. Probleme werden gelöst, bevor sie zum Ausfall führen. Aufgrund der positiven Resonanz plant CrossX-IT weitere Termine zu diesem Thema.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

CrossX-IT GmbH

Herr Michael Federmann

Sylvensteinstraße 2

81369 München

Deutschland

fon ..: 089 / 255 42 45 00

web ..: https://crossx-it.de/

email : info@crossx-it.de

CrossX-IT ist ein IT-Dienstleister aus München und begleitet kleine und mittlere Unternehmen im DACH-Raum als Managed Service Provider. Das Leistungsspektrum umfasst modulare Managed Services, IT-Sicherheit auf Basis von Sophos, Microsoft-365-Expertise sowie Co-Managed IT und IT-Beratung. Der Anspruch von CrossX-IT ist eine IT, die als stabiles Fundament für das Geschäft funktioniert und nicht zum Risiko wird.

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