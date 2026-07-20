Demokratie braucht Vertrauen, Zukunft auch

Die Frage nach Vertrauen, Glaubwürdigkeit und politischem Leadership - all das steckt in dem Rücktritt von Jens Spahn. Keynote-Speaker Dr. Caroline Dostal gibt eine Einordnung.

Jens Spahn hat endlich Verantwortung übernommen und ist als Fraktionsvorsitzender der CDU/CSU Bundestagsfraktion zurück getreten. Er hat die notwendige Konsequenz aus einem Verhaltensmuster gezogen, welches das Vertrauen in unsere Demokratie massiv beschädigt hat.

Vertrauenskrise: Wenn Glaubwürdigkeit auf dem Spiel steht

Vertrauen schwindet, wenn Menschen erleben, dass für Verantwortungsträger andere Maßstäbe gelten als für alle anderen. Das gilt für Unternehmen und Institutionen und vor allem auch für die Politik. Denn sie definiert die Normen, nach denen sich die Gesellschaft richten soll.

Glaubwürdigkeit, so Bundeskanzler Merz auf X, sei in der Politik das höchste Gut. Daher sei der Rücktritt von Jens Spahn richtig und unvermeidlich gewesen.

Gute Führung - und um nichts anderes geht es in der Politik - lebt von Integrität und Aufrichtigkeit. Wer Werte vertritt, muss bereit sein, sich selbst an ihnen messen zu lassen. Gerade auch dann, wenn sie persönlich unbequem werden. Wer immer wieder den Eindruck entstehen lässt, für sich persönlich Ausnahmen oder Privilegien in Anspruch zu nehmen, beschädigt seine eigene Glaubwürdigkeit. Und befördert zugleich den Verdacht, dass Regeln nicht für alle gleichermaßen gelten.

Dieser Verdacht ist einer der größten Brandbeschleuniger für den Vertrauensverlust in unsere Demokratie.

Nun stellt sich die Frage, reicht der Rücktritt von Herrn Spahn, um vor den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern die Umfrage-Hochs der Feinde der Demokratie noch in den Griff zu bekommen?

Der amtierende Bundeskanzler bietet als Lösung im zdf-Sommerinterview die Wiederholung seiner Aussagen, die Bürgerinnen und Bürger arbeiteten zu wenig, erhielten zu viele Leistungen, seien zu oft krank oder müssten mehr leisten. Auch an den kleinen Paschas und seinen Aussagen zum Stadtbild hält er weiter fest. Klar sieht er, dass die Demokratie und das Vertrauen in diese in einer schweren Krise stecken.

Laut zdf-Politbarometer halten 81 Prozent der Bürgerinnen und Bürger die Belastungen der Reformen nicht für gerecht verteilt. 70 Prozent sind laut Politbarometer vom 17. Juli nach wie vor unzufrieden mit der Arbeit des Bundeskanzlers.

Gesellschaftliche Verantwortung: Wirtschaft, Medien und jeder Einzelne

Wie kann es der Gesellschaft vor diesem spannungsgeladenen Szenario gelingen, mit Vertrauen in die Zukunft zu blicken und Verantwortung zu übernehmen?

Was haben die Unternehmen hier für eine Rolle? Und wie kann jede und jeder einzelne Verantwortung übernehmen?

Wirtschaftsexperten und Wissenschaft benennen es klar und deutlich: wirtschaftlicher Erfolg hängt direkt mit einer gut funktionierenden Demokratie zusammen. Allerdings ist es auch so, dass je schlechter es um die Wirtschaft bestellt ist, desto mehr gerät die freiheitlich demokratische Grundordnung unter Beschuss.

Dies umso stärker, als die sozialen Medien in unserer Gesellschaft eine entscheidende gestaltende Rolle übernommen haben und durch gezielte Desinformation die Verunsicherung und Spaltung der Gesellschaft voran treiben. Fake News verbreiten sich längst schneller als Fakten, Algorithmen in den sozialen Medien schaffen Echokammern und befördern alternative Wahrheiten. Populisten nutzen diese Dynamiken gezielt aus.

Caroline Dostals Keynote: Aufklärung und Empowerment für die Demokratie

Die Keynote-Speaker und Juristin Dr. Caroline Dostal tritt mit ihrer Keynote genau in diesem Spannungsfeld von Demokratie, Zukunft, Vertrauen und gesellschaftlicher und Verantwortung auf. _"Ich möchte mit meiner Keynote aufrütteln und damit die Menschen stärken,"_ so die Rednerin. _"Mit meiner langjährigen Erfahrung auf den politischen Bühnen kann ich die Menschen ermutigen, offen für Veränderungen und die notwendigen Reformen in unserer Demokratie zu sein. Denn ich kann mein Publikum befähigen, wie jede und jeder einfach Verantwortung in unserer Gesellschaft nehmen kann,"_ sagt Dostal.

In ihrer beruflichen Laufbahn war Caroline Dostal in den unterschiedlichen Zentren der Macht tätig, so war sie als Botschaftsrätin bei der OECD und als Referentin im Bundesfinanzministerium unter Peer Steinbrück und Wolfgang Schäuble tätig. Aus eigener Erfahrung kennt die erfolgreiche Speakerin das Zusammenspiel von Politik und Wirtschaft aus der Innenperspektive. An den Schnittstellen von internationaler Diplomatie, Politik und Recht erlebte Caroline Dostal hautnah, wie politische Entscheidungen getroffen werden, Verantwortung für die Zukunft übernommen werden kann und wie essenziell Transparenz und Vertrauen für die Zukunft der Demokratie sind. In ihre Keynote bringt sie ein, was nur wenige besitzen: wertvolle Insights - und die Fähigkeit, diese verständlich, emotional und motivierend zu vermitteln.

Demokratie braucht jede Einzelne und jeden Einzelnen. Und sie braucht den Mut, ja den Wagemut von uns allen: Diese Botschaft transportiert Caroline Dostal mit emotionalen Geschichten und analytischer Tiefe. Demokratie ist kein Zustand und auch kein Selbstläufer, sie ist gelebte Alltagskultur und eine Art zu leben.

Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sind nicht voneinander zu trennen. Alle drei Säulen formen unsere Demokratie

* in den Büros,

* in den Führungsetagen und Werkhallen,

* in den Kantinen und Teeküchen.

Ob Familienbetrieb, Mittelstand oder globaler Konzern: Unternehmen sind Orte, die das demokratische Fundament unserer Gesellschaft bilden, indem sie Verantwortung übernehmen und Arbeitsplätze schaffen. Die Stärkung der Demokratie ist damit für sie ein strategischer Faktor.

Als Unternehmen ist es also durchaus sinnvoll, klare Haltung zur Demokratie zu beziehen. Zum Beispiel mit Diskussionen zu Themen wie Desinformation und Fake News in den sozialen Medien.

So zeigt auch Caroline Dostal in ihrer Keynote eine der gerade größten Gefahren für die Demokratie auf: die Desinformation und die daraus resultierenden Dynamiken der sozialen Medien. Sie macht transparent, wie sie unsere Gesellschaft verändern können - und wie Populisten diese Tools nutzen. In ihrer Keynote erinnert sie das Publikum daran: _"Demokratie zerbricht, wenn Menschen aufhören, Verantwortung füreinander und für die Wahrheit zu übernehmen."_

Als Expertin aus der Politikberatung stärkt sie das Vertrauen und schafft Bewusstsein dafür, dass die Demokratie der Garant unseres Wohlstands ist und damit auch für die wirtschaftliche Zukunft jedes Einzelnen. Wer Stellung bezieht, übernimmt Verantwortung. Und gestaltet aktiv mit, wie die Gesellschaft von morgen aussieht.

Demokratie ist für Caroline Dostal auch immer ein Zukunftsprojekt. Mit ihrer mitreißenden Keynote macht sie unmissverständlich klar: Damit Demokratie mehr ist als ein politisches Ideal, kommt es auf das Engagement jeder Bürgerin und jedes Bürgers an. Wer die Mechanismen von Manipulation erkennt und sich nicht von Desinformation verunsichern lässt, kann mit Mut und Zuversicht zur Gestalterin und zum Gestalter einer guten Zukunft werden. Und die Weichen neu stellen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SoulMediation

Frau Caroline Dostal

Mosigkauer Straße 33

10997 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 85613999

web ..: https://carolinedostal.de

email : office@carolinedostal.de

Dr. jur. Caroline Dostal ist Keynote-Speaker und Vortragsrednerin zu den Themen Macht, Demokratie, Politik und Freiheit. Im Sinne des Empowerments und der Future Skills spricht sie über Resilienz, Vertrauen, Souveränität und Durchsetzungskraft und wie es gelingt, im Arbeits- und privaten Umfeld in herausfordernden Zeiten in die gute Richtung zu schauen.

Dabei greift sie auf einen reichen, praktisch erprobten Wissensschatz aus mehr als 20 Jahren (inter)nationaler Politik- und Verhandlungserfahrung zurück. Sie war als Französische Botschaftsrätin bei der OECD tätig, im Krisenmanagement der Bundesregierung während der Finanzkrise 2008, hat die Bundesregierung im Deutschen Bundestag vertreten und als Führungskraft ihre berufliche Laufbahn bei der NS-Verfolgtenentschädigung begonnen.

Caroline Dostal ist Juristin, Master of European Governance, Mediatorin, Business Mentorin und Weltreisende.

Pressekontakt:

SoulMediation

Frau Caroline Dostal

Mosigkauer Straße 33

10997 Berlin

fon ..: 030 85613999

email : office@carolinedostal.de