Aus Pflegevermittlung Rhein-Main wird Thalpos Pflegevermittlung: Ihre Fachagentur für echte Nähe

Pflege ist kein Produkt, sondern eine Haltung. Unsere Fachagentur steht für Beständigkeit im Rhein-Main-Gebiet. Thalpos bringen vertraute Gesichter und tiefe Geborgenheit in Ihr Zuhause.

Frankfurt am Main, 15 Juli 2026. Kälte, bürokratische Hürden und die Stoppuhr prägen den Pflegealltag vieler Familien. Um Kälte durch lebensspendende Wärme zu ersetzen, firmiert unsere heimatverbundene Fachagentur ab sofort unter einem neuen Namen. Aus der etablierten Pflegevermittlung Rhein-Main wird die Thalpos Pflegevermittlung. Wir setzen damit ein klares Zeichen gegen die Anonymisierung im Pflegesektor und rücken das vertraute Gesicht wieder in den Mittelpunkt.

Der Ursprung unserer Arbeit liegt im Jahr 2014. Damals erlebte Inhaber Sebastian Schugar aus einer familiären Notsituation heraus, wie schmerzhaft eine rein logistische Pflegeabwicklung am eigenen Küchentisch ist. Diese Erfahrung bildet unser Fundament. Der Begriff _thalpos_ stammt aus dem Altgriechischen und beschreibt die lebensspendende Wärme der Sonne. In der Antike stand er als direkter Gegenpol zur Isolation des Winters. Genau dieses Gefühl bringen wir zu Ihnen. Wir vermitteln nicht bloß Betreuungskräfte. Wir bringen _thalpos_ in Ihr Zuhause. Entdecken Sie unsere Philosophie auf unserer Webseite .

Wir sind keine anonyme Vermittlungsplattform. Wir lassen Sie im Dschungel der Bürokratie nicht allein. Als Inhaber einer Fachagentur klärt Sebastian Schugar Familien intensiv über die komplexen Herausforderungen des Älterwerdens auf. In fundierten Artikeln und leicht verständlichen Videos übersetzt er trockene Paragrafen in echte Lebenshilfe. Er beleuchtet kritische Themen wie die korrekte Einstufung beim Pflegegrad, den schweren emotionalen Wechsel ins Altenheim sowie die direkten Auswirkungen der aktuellen Renten- und Pflegereformen auf den eigenen Geldbeutel. Seine Leitlinie ist dabei immer direkt und beschützend: "Die neuesten Reformen oder der Pflegegrad-Antrag sind oft ein bürokratischer Hürdenlauf. Ich zeige Ihnen in meiner Aufklärungsarbeit genau, worauf es ankommt und wie wir dieses System für Sie ordnen."

Pflege braucht Vertrauen. Vertrauen braucht physische Nähe. Wir arbeiten nicht im gesamten Bundesgebiet. Wir sind tief im Rhein-Main-Gebiet verwurzelt. Von unserem Frankfurter Büro aus garantieren wir Ihnen kurze Wege und sind Ihr Nachbar vor Ort. Wenn es am Wochenende brennt, rufen Sie uns an. Zu dieser Begleitung gehört zwingend die absolute Rechtssicherheit. Unser gesamter Prozess der 24-Stunden-Pflege in Frankfurt ist rechtssicher und entlastet Sie von jeglichem Stress.

Ihre Familie atmet wieder leichter. Weil endlich jemand da ist. Mit der Umfirmierung zur Thalpos Pflegevermittlung versprechen wir Ihnen weiterhin echte Menschlichkeit in den eigenen vier Wänden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Thalpos Pflegevermittlung

Herr Sebastian Schugar

Einbiglerweg 5

60386 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: 069 42602735

web ..: https://thalpos.de

email : info@thalpos.de

Die Thalpos Pflegevermittlung mit Hauptsitz im Frankfurt ist ein hochspezialisierter Fachbetrieb für die Vermittlung von Betreuungskräften in häuslicher Gemeinschaft (sogenannte 24-Stunden-Pflege). Gegründet 2014 von Sebastian Schugar, konzentriert sich das Unternehmen ausschließlich auf das Rhein-Main-Gebiet. Durch das einzigartige Biografische Resonanz-Matching, die persönliche Inhaberführung und die strikte Einhaltung europäischer Entsenderichtlinien bietet die Agentur Familien eine rechtssichere, ganzheitliche und würdevolle Alternative zum klassischen stationären Pflegeheim.

Pressekontakt:

Thalpos Pflegevermittlung

Herr Sebastian Schugar

Einbiglerweg 5

60386 Frankfurt am Main

fon ..: 069 42602735

email : office@thalpos.de