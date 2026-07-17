Innovationsnetzwerk MEDIA gestartet: Neue Technologien für die Film- und Medienproduktion

Das ZIM-Innovationsnetzwerk MEDIA ist bewilligt. KMU und Forschung entwickeln gemeinsam neue Technologien für Virtual Production, KI-gestützte Produktionsplanung und immersive Medienformate.

Hamburg, 15.07.2026 - Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat die Förderung des ZIM-Innovationsnetzwerks "MEDIA" bewilligt. Die Laufzeit der ersten Netzwerkphase erstreckt sich vom 01.03.2026 bis zum 28.02.2027. Ziel des Netzwerks ist es, kleine und mittlere Unternehmen sowie Forschungseinrichtungen zu vernetzen, um gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsprojekte für innovative Produktions- und Darstellungsverfahren zu entwickeln. Im Fokus stehen unter anderem Virtual Production, KI-gestützte Produktionsplanung, immersive Medienformate und intelligente Medienverarbeitung. Die IWS GmbH übernimmt als Netzwerkmanagement die Koordination sowie die strategische Weiterentwicklung der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten.

Intelligente Systeme für eine zukunftsfähige Medienproduktion

Die Film- und Medienbranche verändert sich rasant. Virtuelle Produktionsumgebungen, KI-gestützte Planungsprozesse und immersive Medienformate eröffnen neue kreative und wirtschaftliche Möglichkeiten. Gleichzeitig stehen viele kleine und mittelständische Produktionsunternehmen vor der Herausforderung, moderne und bezahlbare Technologien zu entwickeln und diese effizient in bestehende Produktionsprozesse zu integrieren.

Das Innovationsnetzwerk MEDIA setzt genau hier an und stärkt die technologische Handlungsfähigkeit von KMU der deutschen Film- und Medienbranche. Gemeinsam mit Partnern aus Wirtschaft und Forschung sollen Forschungs- und Entwicklungsprojekte initiiert werden, aus denen wirtschaftlich tragfähige Lösungen entstehen.

Technologische Schwerpunkte des Netzwerks MEDIA

Die inhaltliche Arbeit des Netzwerks konzentriert sich auf zentrale Zukunftsfelder der Film- und Medienproduktion:

• KI-gestützte Produktionsplanung

• Virtual Production für KMU

• Immersive und interaktive Medienformate

• Intelligente Medienverarbeitung

Auf diese Weise unterstützt MEDIA die Entwicklung eigenständiger technologischer Lösungen, die kreative Spielräume wahren und die Wettbewerbsfähigkeit der beteiligten Unternehmen stärken.

Starke Partner aus Medienwirtschaft, Technologie und Forschung

• DAYWALKER Studios GmbH

• Effekt-Technik GmbH, Airstage

• Hochschule Düsseldorf

• LAVAlabs Moving Images GmbH & Co. KG

• RnDeep GmbH

• RockAByte GmbH

• Stötzer Thomsen GbR, MOO Video Productions

• TrickStudio Lutterbeck GmbH

• Xenorama Production GmbH

Werden Sie Teil unseres Netzwerks und profitieren Sie von attraktiven Fördermöglichkeiten

Das Netzwerkmanagement für MEDIA wird von der IWS Innovations- und Wissensstrategien GmbH aus Hamburg übernommen. Die IWS GmbH begleitet die Netzwerkpartner bei der Entwicklung förderfähiger Forschungs- und Entwicklungsprojekte, bei der Vernetzung mit passenden Kooperationspartnern sowie bei der Vorbereitung und Beantragung geeigneter Fördermittel.

Unternehmen und Forschungseinrichtungen mit technologischen Kompetenzen oder Innovationsideen im Bereich moderner Film- und Medientechnologien sind eingeladen, sich dem Netzwerk anzuschließen und die Zukunft der Medienproduktion aktiv mitzugestalten.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.media-zim.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IWS Innovations- und Wissensstrategien GmbH

Frau Lisanne Pfeiffer

Deichstraße 29

20459 Hamburg

Deutschland

fon ..: 04036006630

web ..: https://www.iws-nord.de/

email : mail@iws-nord.de

IWS steht für den Technologie- und Wissenstransfer zwischen Industrie und Spitzenforschung und agiert branchenübergreifend dort, wo Innovationen entstehen. Wir arbeiten in mehreren Innovationsnetzwerken mit Unternehmen und Forschungseinrichtungen zusammen, die den Nukleus für die gemeinschaftliche Entwicklung hochinnovativer Produkte, Verfahren oder technischer Dienstleistungen darstellen.

Pressekontakt:

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