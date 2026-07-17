EILMELDUNG: Wohnraum gesucht für ukrainische Mütter mit Kindern wegen Schließung der Residenz im Blohms Park

Wohnraum gesucht für ukrainische Mütter mit Kindern wegen Schließung/Teilabriss der "Residenz im Blohms Park" am 15. August - Räumung des Gesamtobjektes durch uns bis zum 31.08.2026

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

wir wenden uns heute mit einem dringenden humanitären Anliegen an Sie. Als gemeinnütziger Trägerverein Bürger helfen Bürgern e.V. Hamburg betreiben wir derzeit die Residenz im Blohms Park als geförderte Unterkunft für schutzsuchende Frauen und Kinder aus der Ukraine.

Erfahren Sie hier mehr über die Residenz im Blohms Park:

https://buerger-helfen-buergern.hamburg/wp-content/uploads/2023/05/Doppe...

Die Residenz im Blohms Park (Horner Landstraße 85, 22111 Hamburg) ist ein sicherer Zufluchtsort für schutzsuchende Mütter und Kinder aus der Ukraine. Die Unterkunft wird vom Verein Bürger helfen Bürgern e.V. Hamburg betrieben und bietet etwa 60 Frauen und Kindern weit mehr als nur ein Dach über dem Kopf.

Aufgrund eines teilweisen Abrisses und anschließenden erweiterten Neubaus an diesem Standort schließt unsere Einrichtung am 15. August 2026. Wir räumen das Gebäude bis zum 31.08.2026.

Wir suchen daher ab sofort und dringend adäquaten, bezahlbaren Wohnraum oder temporäre Wohnungs-Kontingente für unsere verbleibenden Bewohnerinnen und deren Kinder.

Über die Familien:

* Es handelt sich ausschließlich um Mütter mit Kindern, die bereits gut in Hamburg integriert sind (Schul- und Kitabesuche, laufende Sprachkurse).

* Die Mietkosten werden verlässlich über die Hamburger Sozialbehörden (Jobcenter / Fachstellen für Wohnungsnotfälle) getragen. Die Übernahme der Kautionen und Mieten ist somit behördlich abgesichert.

* Unser Verein _Bürger helfen Bürgern e.V._ sichert den Familien auch nach einem Umzug sozialpädagogische Begleitung und ehrenamtliche Unterstützung zu.

Als Wohnungsbaugenossenschaft leisten Sie seit jeher einen unverzichtbaren Beitrag zum sozialen Frieden und zur Wohnraumversorgung in Hamburg. Wir bitten Sie eindringlich zu prüfen, ob Sie uns kurzfristig freie oder freiwerdende Wohnungen (insbesondere 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen) beziehungsweise leerstehende Wohnprojekte zur Verfügung stellen oder vermitteln können.

Aufgrund des extrem nahen Räumungstermins am 15. August 2026 zählt für uns jeder Tag. Für Rückfragen, ein persönliches Gespräch oder die Abstimmung direkter Details stehe ich Ihnen als Vorstandsvorsitzender von Bürger helfen Bürgern e.V. Hamburg jederzeit mobil unter 0160 - 90 14 13 30 sowie per Email an vorstand@buerger-helfen-buergern.com zur Verfügung.

Vorab herzlichen Dank für Ihre schnelle Prüfung und Ihre Solidarität in dieser Notsituation.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bürger-Helfen-Bürgern e.V. Hamburg

Herr Bernd P. Holst

Kreuzweg 10

20099 Hamburg

Deutschland

fon ..: 0160 - 90 14 13 30

web ..: https://buerger-helfen-buergern.com/

email : vorstand@buerger-helfen-buergern.com

Der Verein Bürger helfen Bürgern e.V. Hamburg ist gemeinnützig und betreibt seine Projekte zur Förderung des freiwilligen ehrenamtlichen Engagements von Bürgerinnen und Bürgern sowie der Wirtschaft zum Wohle aller in der Metropolregion Hamburg.

Pressekontakt:

Bürger-Helfen-Bürgern e.V. Hamburg

Herr Bernd P. Holst

Kreuzweg 10

20099 Hamburg

fon ..: 0160 - 90 14 13 30

email : vorstand@buerger-helfen-buergern.com