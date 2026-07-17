Neuer Chardonnay der Linie Quintessenz

Die Linie Quintessenz erhält Zuwachs: Mit dem Jahrgang 2023 präsentiert die Kellerei Kaltern erstmals einen Chardonnay in ihrer Spitzenkollektion. Der auf lediglich 4.300 Flaschen limitierte Wein stammt aus drei historischen Weinbergsparzellen oberhalb von Kaltern und in Mazzon. Er vereint die Charakteristik zweier außergewöhnlicher Terroirs zu einer eigenständigen Interpretation der Rebsorte.

Mit dem Jahrgang 2018 wurde die Linie Quintessenz ins Leben gerufen – eine Kollektion, die die önologische Exzellenz des Kalterer See-Gebiets in ihrer reinsten Form einfängt. Die Weine stehen für Herkunft, Charakter, Qualität und eine unverwechselbare Typizität. Nun findet auch der Chardonnay seinen Platz in dieser Toplinie.

Der Chardonnay zählt seit jeher zu den bedeutendsten Rebsorten der Kellerei. 28 der insgesamt 420 Hektar Rebfläche sind mit dieser internationalen Weißweinsorte bepflanzt. Umso wichtiger war es, für die Linie Quintessenz jene Weinberge zu identifizieren, die ihr Potenzial besonders präzise zum Ausdruck bringen.

„Nach Jahren intensiver Studien, Beobachtungen und zahlreicher separater Vinifikationen ist es uns gelungen, einige außergewöhnlich ausdrucksstarke Rebparzellen zu bestimmen”, erklärt Kellermeister Thomas Scarizuola. “Heute sind wir stolz darauf, diesen Chardonnay in der Linie Quintessenz willkommen zu heißen.“

Die Trauben stammen aus drei historischen Weinbergsparzellen mit einer Gesamtfläche von lediglich 1,3 Hektar: Zwei davon liegen oberhalb des Dorfes Kaltern auf rund 550 Metern Meereshöhe, die dritte in Mazzon bei Kaltern auf etwa 450 Metern. Die nach Osten ausgerichteten Rebzeilen profitieren von der Morgensonne, während die abendliche Kühle aus dem Mendelgebirge für Frische und Spannung sorgt. Die bis zu 40 Jahre alten Rebstöcke bringen Trauben hervor, die Herkunft und Jahrgang besonders präzise zum Ausdruck bringen.

„Die Böden beider Lagen ergänzen sich auf ideale Weise“, so Scarizuola weiter. „Einerseits arbeiten wir auf einem steilen Osthang mit glazialen Ablagerungen aus Kies und Sand, geprägt von dolomitischem Gestein. Andererseits finden wir tiefgründige, kalkhaltige Schuttböden mit ausgezeichneter Drainage und natürlicher Wasserbalance.“

„Gerade das Zusammenspiel dieser beiden Herkünfte verleiht dem Wein jene Komplexität und Finesse, die für die Quintessenz-Linie entscheidend ist. Die unterschiedlichen Terroirs stehen nicht im Gegensatz zueinander, sondern treten in einen Dialog. Daraus entsteht ein Chardonnay mit außergewöhnlicher Tiefe und unverwechselbarem Charakter.”

Auch Vertriebsdirektor Christoph Fischer zeigt sich stolz über dieses Debüt: „Für jede der Hauptrebsorten der Quintessenz-Linie haben wir Gebiete mit außergewöhnlichem Potenzial identifiziert. Nun findet auch der Chardonnay seine Heimat – einen Ort, der unser Terroir authentisch zum Ausdruck bringt. Eine Stimme mit eigenständigem Charakter, die sich im internationalen Vergleich durch Ausdruckskraft und Wiedererkennbarkeit behauptet.“

Der Quintessenz Chardonnay präsentiert sich präzise, salzig und mineralisch. Er ist kraftvoll in der Struktur, zugleich elegant und von bemerkenswerter Frische geprägt.

„Wir haben uns die notwendige Zeit genommen, um das tiefste Potenzial dieses Terroirs zu verstehen. Unser Anspruch war es, genau diese Tiefe ins Glas zu bringen.“

Der Jahrgang

Quintessenz Chardonnay debütiert mit dem Weinjahr 2023, das von einem niederschlagsarmen Winter und einem sonnigen März geprägt war. Im Mai gab es einige Regenfälle, der Juni war warm und trocken, während sich im Juli heiße Tage erneut mit vereinzelten Regenfällen abwechselten. Der August brachte Sonne und ausgeprägte Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht. Schließlich ermöglichte ein prachtvoller Herbst eine ausgezeichnete Weinlese.

Die Vinifikation

Die Trauben wurden handgelesen und in der Kellerei mittels schonender Ganztraubenpressung verarbeitet. Gärung und Ausbau erfolgten für zwölf Monate in Barriques (etwa 40 % Erstbelegung), mit kontinuierlicher Bâtonnage. Ein Teil des Weins durchlief die malolaktische Gärung. Nach dem Holzausbau reifte der Wein für weitere sechs Monate auf der Feinhefe in Edelstahltanks, bevor er abgefüllt wurde.

Die Kellerei Kaltern

Die Kellerei Kaltern ist ein Leuchtturm des Südtiroler Weinbaus; mit ihrem Kalterer See DOC ist die Cantina zugleich die wichtigste Interpretin des Vernatsch. Die Linie Quintessenz den Rebsorten Sauvignon Blanc, Weißburgunder, Chardonnay, Vernatsch, Cabernet Sauvignon und Goldmuskateller stellt die Spitze des Sortiments dar. Ergänzt wird das Weinsortiment durch die Linie Selection, deren Traubengut aus historisch besonders geeigneten Weinbergen stammt, sowie durch die Linie Classica – Cuvées, die die Typizität ihrer jeweiligen Rebsorte ausdrücken.

Besonders hervorzuheben ist auch das Projekt kunst.stück, inzwischen in seiner 8. Ausgabe. Hier wechseln Etikette, Rebsorte und Vinifikation jedes Jahr aufs neue und schaffen einzigartige Weine in streng limitierter Auflage.

Seit dem Jahrgang 2018 ist die Kellerei Kaltern zudem Fair’n Green-zertifiziert, ein Gütesiegel für nachhaltigen Weinbau.