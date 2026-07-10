Auf dem Weg zu einer neuen Nickelquelle für die westliche Industrie!

Genehmigungsfortschritt, Net-Zero-Strategie, RWE-MOU, mögliche Kreditfazilität bis zu 600 Mio. USD und wachsende Projektbasis: Canada Nickel trifft zentrale Themen strategischer Rohstoffinvestoren.

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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Nickel bleibt ein Schlüsselmetall der Industrie: unverzichtbar für Edelstahl, wichtig für nickelreiche Batteriekathoden und strategisch relevant für westliche Lieferketten. Kurzfristig belasten hohe indonesische Mengen den Markt. Langfristig zählt jedoch, wer große, genehmigungsfähige und CO?-arme Projekte in stabilen Jurisdiktionen entwickeln kann.

Genau hier setzt Canada Nickel (WKN: A2P0XC) mit seinem Crawford-Projekt in Ontario an.

Großprojekt mit strategischem Anspruch

Das Projekt im Timmins-Nickel-Distrikt soll Nickel, Kobalt, Chrom und Eisen in eine neue nordamerikanische Wertschöpfungskette bringen. Über Net Zero Metals sind zusätzlich Verarbeitungsanlagen für Nickel, Edelstahl und Legierungen geplant. Crawford…

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Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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