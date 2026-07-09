Neues Informationsangebot "PNOG-down.de" macht das Pflegeneuordnungsgesetz verständlich

BdSAD e.V. unterstützt dieses Aufklärungsangebot

Berlin, 9. Juli 2026 - Mit PNOG-down.de ist ein faktenbasiertes und leicht verständliches Informationsangebot zum geplanten Pflegeneuordnungsgesetz (PNOG) online gegangen. Es informiert über die vorgesehenen Änderungen und deren mögliche Auswirkungen. Die Bundesvereinigung der Senioren-Assistenten in Deutschland (BdSAD) e.V. begrüßt dieses Angebot ausdrücklich.

Die Webseite erläutert die wesentlichen Inhalte des Gesetzentwurfs in verständlicher Form und zeigt auf, welche Folgen die geplanten Änderungen für pflegebedürftige Menschen, ihre Angehörigen und die ambulante Versorgung haben können. Gleichzeitig erhalten Interessierte die Möglichkeit, ihre Anliegen direkt an politische Entscheidungsträger heranzutragen. Hierfür steht ein Formulierungsvorschlag zur Verfügung, der individuell angepasst und um persönliche Erfahrungen oder Anliegen ergänzt werden kann.

"Pflegepolitik betrifft Millionen Menschen. Umso wichtiger ist es, dass geplante Reformen verständlich erklärt werden und Betroffene ihre Stimme in den politischen Prozess einbringen können", erklärt Carolin Favretto, Vorsitzende des Vorstands der BdSAD. "PNOG-down.de trägt zu mehr Transparenz bei, fördert den sachlichen Austausch und stärkt die Beteiligung derjenigen, die von den geplanten Entscheidungen unmittelbar betroffen sind."

Die BdSAD sieht in dem Informationsangebot einen wichtigen Beitrag zu einer fundierten und sachlichen Debatte über die Zukunft der Pflege in Deutschland. Die Bundesvereinigung ruft qualifizierte Senioren-Assistentinnen und Senioren-Assistenten, Alltagsbegleiterinnen und Alltagsbegleiter, pflegebedürftige Menschen, ihre Angehörigen, Pflegekräfte sowie alle Interessierten dazu auf, sich über die geplanten Änderungen zu informieren und sich aktiv am politischen Diskurs zu beteiligen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://pnog-down.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bundesvereinigung der Senioren-Assistenten Deutschland

Frau Carolin Favretto

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Die Bundesvereinigung der Senioren-Assistenten Deutschland (BdSAD) e.V. mit Sitz in Berlin ist die Interessenvertretung qualifizierter Dienstleister, die begleitende Alltagsunterstützung für Senioren und Menschen mit Hilfebedarf anbieten. Der Verein setzt sich für die Anerkennung des Berufsbildes in der Gesellschaft ein und ist ein Beratungs- und Kompetenznetzwerk mit hohen Qualitätsansprüchen. Auf der Homepage bietet die BdSAD eine Suchfunktion mit der Liste aller Mitglieder als übersichtlichen und schnellen Service an.

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