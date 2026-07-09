PAN-Nummer bei Kartenzahlungen: Warum die Kartennummer für Händler wichtig ist

Kartenzahlungen richtig prüfen: So hilft die PAN-Nummer bei Fehlbuchungen, Belegkontrolle und Chargebacks im Händleralltag.

Kartenzahlungen gehören im stationären Handel längst zum Alltag. Mit der steigenden Zahl digitaler Transaktionen wächst gleichzeitig die Bedeutung technischer Kartendaten im Hintergrund. Eine zentrale Rolle spielt dabei die sogenannte PAN-Nummer - die technische Kartennummer von Debit-, Kredit- oder girocards. Für Händler wird sie besonders wichtig, wenn Zahlungen geprüft, Fehlbuchungen geklärt oder Chargebacks bearbeitet werden müssen.

Die PAN, ausgeschrieben "Primary Account Number", identifiziert sowohl den Kartenherausgeber als auch das zugehörige Kartenkonto. Sie wird vom Terminal ausgelesen, damit Zahlungsnetzwerke und Banken die Transaktion korrekt verarbeiten können. Häufig wird die PAN mit IBAN, Kontonummer oder PIN verwechselt. Tatsächlich handelt es sich jedoch ausschließlich um die technische Kennung der Zahlungskarte selbst.

Im Händleralltag taucht die PAN an verschiedenen Stellen auf - etwa auf Händlerbelegen, in Terminaljournalen, Reports oder Support-Logs. Genau deshalb spielt der Datenschutz eine zentrale Rolle. Kundenbelege zeigen die Kartennummer heute meist nur maskiert oder gekürzt an. Auch in Reports und Kassenlogs sollten nur die letzten Stellen sichtbar bleiben, sofern kein berechtigter Geschäftsbedarf für eine vollständige Anzeige besteht.

Besonders wichtig wird die PAN bei Reklamationen oder möglichen Doppelabbuchungen. Händler sollten dann systematisch prüfen: Belege, Kassenjournal und Transaktionsdaten. Wenn Betrag, Uhrzeit, Terminal oder Autorisierung nicht stimmen, muss der Vorgang festgehalten und bei Bedarf an den Zahlungsdienstleister weitergegeben werden. Ein klarer Ablauf hilft, Chargebacks zu vermeiden und Streit mit Kunden zu reduzieren.

Zusätzlich gewinnen Sicherheitsverfahren wie Tokenisierung im stationären Handel an Bedeutung. Dabei wird die echte Kartennummer durch ein technisches Ersatzmerkmal ersetzt. Das reduziert Risiken im Umgang mit sensiblen Zahlungsdaten und vereinfacht gleichzeitig Compliance-Anforderungen rund um den Datenschutz.

Für Händler wird damit immer wichtiger, Kartendaten korrekt einzuordnen, nur notwendige Informationen sichtbar zu machen und Prozesse rund um Fehlbuchungen professionell aufzusetzen.

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