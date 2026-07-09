SECARDEO certEntra v2 Web App zum Autoenrollment von Entra ID Zertifikaten für S/MIME & CBA

Ismaning, 09. Juli 2026 – SECARDEO veröffentlicht certEntra v2 zur Zertifikatsautomatisierung für Entra ID User mit PQC Schutz

SECARDEO certEntra v2 wird nun als Azure Web App bereitgestellt, die eine zentrale automatische Registrierung digitaler Benutzerzertifikate für Entra ID-Nutzer ermöglicht. Damit können S/MIME-Zertifikaten von einer öffentlichen Zertifizierungsstelle bezogen und auf allen mit Intune verwalteten Geräten des Nutzers zur Ende-zu-Ende Verschlüsselung und digitalen Signatur bereitgestellt werden. Ferner können damit auch Zertifikate zur Benutzerauthentifizierung (CBA) von einer privaten CA registriert und verteilt werden. Damit die privaten Schlüssel verteilt und später wiederhergestellt werden können, findet eine zentrale Schlüsselarchivierung statt.

certEntra v2 ist die erste Lösung am Markt, die zum langfristigen Schutz archivierter Schlüssel Post-Quanten-Kryptografie (PQC) in einem hybriden Verfahren mit ML-KEM/RSA verwendet.

Wesentliche Funktionen von certEntra sind:

Einfaches Deployment als Azure Web App oder auf on-premises VM

Vollständige Integration mit Entra ID, Intune, Azure Key Vault, Azure SQL sowie Exchange Online und M365

Automatische Registrierung, Archivierung, Verlängerung, Sperrung und Veröffentlichung von Zertifikaten in Exchange Online GAL und

SECARDEO certBox

SECARDEO certBox Unterstützung mehrerer Zertifikatsvorlagen mit public & private CAs

Verteilung von Zertifikaten und privaten Schlüsseln auf alle Windows, Android oder Apple Geräte des Benutzers in Intune mit internem SECARDEO-

oder Microsoft-Zertifikatskonnektor

oder Microsoft-Zertifikatskonnektor Unterstützung von Funktionspostfächern (Shared Mailboxes)

Grundlegende Zertifikatsverwaltung und Benutzer-Self-Service

Konfigurierbare E-Mail-Benachrichtigungen

„Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auf Basis von S/MIME ist eine kritsiche Anforderung bei der Nutzung von Cloud-Diensten und zur Erfüllung von Compliance-Vorgaben wie DSGVO oder NIS-2.“, so Dr. Gunnar Jacobson, Gründer und Geschäftsführer von SECARDEO.

certEntra ist Bestandteil der SECARDEO TOPKI Plattform, die eine Reihe von Komponenten für ein vollständiges automatisiertes Certificate Lifecycle Management umfasst.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.secardeo.de.

Secardeo GmbH

Hohenadlstr. 4

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