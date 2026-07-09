THE COOL CAPS & DJ PULPO JONES präsentieren "Baby, du machst mich..."

Lieder für Mallorca und den Ballermann

Der Auftakt zu einem charmanten Feel-Good-Trio über Herzklopfen und den Zauber der ersten Begegnung.

THE COOL CAPS & DJ Pulpo Jones präsentieren drei deutschsprachige Sommer-Singles. Den Auftakt zu einem charmanten Feel-Good-Trio über Herzklopfen und den Zauber der ersten Begegnung macht "Baby, du machst mich…".

Schon eine Woche später folgen "Mein Bett bleibt leer" und "Ich krieg kein Wort raus". Moderne Reggaeton- und Latin-Pop-Vibes, eingängige Melodien, hoher Ohrwurmfaktor sowie jede Menge Leichtigkeit und gute Laune machen die drei Songs zum perfekten Soundtrack für den Sommer.

"Baby, du machst mich crazy, baby" - die eingängige Chorus-Zeile bringt das Gefühl des Songs auf den Punkt. Es geht um diese eine Begegnung, die einen überrascht, ein Lächeln ins Gesicht zaubert und noch lange nachklingt. Leicht, unbeschwert und voller positiver Energie erzählt der Song von den kleinen magischen Momenten, die eine Sommernacht unvergesslich machen.

Musikalisch überzeugt der Track durch seine moderne, leichte und jugendliche Atmosphäre. Lockere Reggaeton-Beats, sommerliche Latin-Elemente und eine eingängige Melodieführung verschmelzen zu einem Sound, der sofort gute Laune verbreitet. Die entspannten Instrumentals, der frische Gesang und die unbeschwerte Energie verleihen dem Song eine besondere Leichtigkeit und machen ihn zum perfekten Begleiter für warme Sommerabende, Beach Bars und lange Nächte unter freiem Himmel. Ein Song, der nicht viel will - aber genau deshalb so viel gibt: Leichtigkeit, gute Laune und Sommerfeeling und damit alles mitbringt, was einen modernen Airplay-Song ausmacht.

Mit diesem Sound zeigen THE COOL CAPS & DJ PULPO JONES einmal mehr ihre musikalische Vielseitigkeit. Neue Sounds, unterschiedliche Stilrichtungen und Songs in deutscher, englischer und spanischer Sprache gehören zur DNA von THE COOL CAPS und sorgen immer wieder für frische musikalische Impulse.

Mallorca - Ort der Inspiration und Produktion

Mallorca ist nicht nur gemeinsamer Produktionsstandort, sondern auch eine wichtige kreative Inspirationsquelle. Die lebendige Clubszene, das internationale Publikum und die besondere Atmosphäre der Insel sorgen immer wieder für neue kreative und musikalische Impulse. Hier werden die aktuellen Songs produziert. Auf Mallorca entsteht zudem das spanischsprachige Album Sunset Latino, das Ende August erscheint und moderne Dance-Sounds, sommerliche Latin Vibes und das besondere Lebensgefühl der Insel miteinander verbindet.

The Cool Caps & DJ Pulpo Jones:

Raoul Ewler und Francisco Tineo Adé von THE COOL CAPS stehen gemeinsam mit Produzent Markus Schnitzler alias DJ Pulpo Jones für kreative Offenheit, musikalische Vielfalt und die Freude an neuen Ideen. Die Zusammenarbeit verbindet unterschiedliche Einflüsse, moderne Sounds, die Freude am Experimentieren und den Anspruch, mit der Zeit zu gehen.

Created by R. Ewler • Mallorca 2026

Veröffentlichung: 10. Juli 2026

Quelle: Büro The Cool Caps

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