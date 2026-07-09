Brustvergrößerung in Hamburg: Erfahrungen mit der Praxisklinik Dr. Elsner

Ein Erfahrungsbericht zur Praxisklinik Dr. Elsner: Beratung, OP, Heilungsverlauf, Kosten und echte Patientinnenstimmen.

Brustvergrößerung Hamburg - Erfahrungen, Ablauf und Heilungsverlauf im Überblick Der Wunsch nach einer harmonischeren Silhouette ist selten eine spontane Laune. Oft steht eine lange Geschichte dahinter: eine Asymmetrie, die seit der Pubertät stört, ein Volumenverlust nach Schwangerschaft oder Stillzeit, eine Brust, die sich nach starkem Gewichtsverlust verändert hat. Manchmal ist es schlicht der Moment vor dem Spiegel, in dem ein Kleidungsstück einfach nicht so sitzt, wie man es sich seit Jahren wünscht. Wer sich mit dem Gedanken an eine Brust-OP trägt, kennt die Mischung aus Vorfreude und Unsicherheit - und die schwierige Frage, wem man seinen eigenen Körper anvertraut. Viele Frauen wünschen eine Behandlung durch Ärztinnen. Genau an diesem Punkt suchen viele Frauen in Hamburg gezielt nach Erfahrungen mit der Bergedorfer Praxisklinik von Dr. med. Triinu Elsner, bevor sie den ersten Schritt gehen. Dieser Erfahrungsbericht ordnet ein, wie der Weg von der Beratung bis zum Ergebnis tatsächlich verläuft - und was Patientinnen darüber berichten.

Welche Methoden der Brustvergrößerung gibt es?

Bevor es um die konkrete Reise geht, lohnt der nüchterne Blick auf die Verfahren. Eine Brustvergrößerung zielt darauf, Volumen und Form der weiblichen Brust an die persönlichen Vorstellungen anzupassen - und dafür stehen mehrere Wege offen.

Die klassische und am häufigsten gewählte Variante ist die Brustvergrößerung mit Implantat. Dabei kommen hochwertige Silikonimplantate in unterschiedlichen Formen und Größen zum Einsatz, die an die Anatomie der Patientin angepasst werden. Sie ermöglichen langanhaltende, harmonisch wirkende Ergebnisse in einer einzigen Operation. Als körpereigene Alternative gilt die Brustvergrößerung mit Eigenfett: Hier wird Fettgewebe aus anderen Körperregionen entnommen und in die Brust übertragen - ein Verfahren ohne Fremdkörper, das sich besonders weich anfühlt und zugleich die Entnahmestelle konturiert. Dafür sind meist zwei bis drei Sitzungen nötig. Die beste Alternative ist häufig die Hybrid-Methode, bei der Eigenfett rund um ein Implantat platziert wird, um den Übergang weicher wirken zu lassen.

Wie läuft eine Brustvergrößerung ab - und wie erleben Patientinnen den Weg?

Der eigentliche Erfahrungswert beginnt lange vor dem OP-Tag. Am Anfang steht ein ausführliches Beratungsgespräch, in dem Wünsche, Anatomie und die passende Methode besprochen werden - bewusst mit Bedenkzeit vor der endgültigen Entscheidung. Eine Patientin, die sich für eine Brustvergrößerung entschieden hat, beschreibt auf Google genau diese Phase: _"Auch die Gespräche vorher und die Vorbereitungen liefen einwandfrei. Dr. Elsner hat sich sehr viel Zeit genommen für mich."_

Der Eingriff selbst findet unter Vollnarkose statt und dauert je nach Methode zwischen 1,5 und 2 Stunden. Begleitet wird er von einer Fachärztin für Anästhesie, der bevorzugt auf die totale intravenöse Anästhesie (TIVA) ohne Narkosegase setzt - ein Verfahren, das ein angenehmes, zügiges Erwachen ermöglicht. Den stationären Aufenthalt danach schildert dieselbe Patientin so: _"Ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt während meinem stationären Aufenthalt. Das Praxisteam ist sehr freundlich und fürsorglich."_

Beim Heilungsverlauf zählt vor allem Geduld. Die ersten Tage sind von Schwellungen und einem Spannungsgefühl geprägt; die Schmerzen beschreiben die meisten Patientinnen dank dem Bedarf angepasster Schmerztherapie als moderat und gut erträglich. Nach etwa ein bis zwei Wochen ist - je nach Beruf - die Rückkehr in den Alltag möglich. Körperlich anstrengende Tätigkeiten und Sport sollte bis zu sechs Wochen unterlassen werden. Das Vorher-Nachher-Ergebnis zeigt sich schrittweise: Ein erster Volumenunterschied ist sofort sichtbar, die endgültige Form aber erst nach drei bis sechs Monaten, wenn die Schwellungen abgeklungen sind und sich das Gewebe gesetzt hat. Am Ende steht für viele Frauen genau jener Moment, der am Anfang fehlte - das Gefühl wieder so auszusehen wie man lange gewünscht hat und Kleidung, die so sitzt, wie erhofft.

So ehrlich wie die guten Seiten gehören auch die Risiken in jeden Erfahrungsbericht. Wie bei jeder Operation sind Risiken vorhanden. Bei Implantaten ist eine eine Kapselfibrose mit der Zeit möglich. Auch über meistens vorübergehende Gefühlsstörungen im Bereich der Narbe sollte man reden. Ein seriöses Aufklärungsgespräch spricht diese Punkte offen an, statt sie zu beschönigen.

Welche Erfahrungen machen Patientinnen mit Dr. Elsner?

Über die einzelne Reise hinaus zeichnen die Bewertungen ein stimmiges Bild. Eine Brust-OP-Patientin fasst auf Google knapp zusammen: _"Ich habe bei Frau Dr. Elsner eine Brustvergrößerung machen lassen und bin mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. Sehr empathische, kompetente und zugewandte Ärztin und Praxisteam."_ Auf Jameda heißt es: _"Ich hätte mir niemals erträumen lassen, ein so wunderbares Ergebnis zu haben. Ein Start in ein neues Lebensgefühl."_ Und: _"So wohl hab ich mich noch nie in ärztlicher Behandlung gefühlt!"_

Diese Haltung hat einen Ursprung. Dr. Elsner selbst beschreibt ihre Motivation so: _"Kein Körper ist perfekt … Ich möchte Ihnen helfen, mit sich selbst, Ihrem Aussehen und Ihrem Leben zufriedener zu sein."_ Die Brustchirurgie gehört zu ihren fachlichen Schwerpunkten und wurde in der Praxisklinik mit besonderem Engagement vorangetrieben. Wer in Hamburg eine Adresse für den Eingriff sucht, landet daher schnell bei der Plastische Chirurgie Frau Dr. med. Elsner in Hamburg .

Was zeichnet die Bergedorfer Praxisklinik fachlich aus?

Vertrauen entsteht über überprüfbare Rahmenbedingungen. Einige Eckpunkte, die für die Praxis sprechen:

* Erfahrung in Zahlen: Dr. med. Triinu Elsner verfügt über mehr als 20 Jahre OP-Erfahrung; das Team führt über hundert Brust-OPs pro Jahr durch , die Brustchirurgie ist eine der Spezialisierungsschwerpunkte: Brustvergrößerung und - Verkleinerung sowie Mastektomie bei Geschlechterdysphorie.

* Reines Fachärztinnen-Team (geschützter Raum): Alle Eingriffe übernehmen Fachärztinnen für Plastische und Ästhetische Chirurgie - von der Beratung bis zur Nachsorge unter einem Dach.

* Staatlich kontrollierte Klinik: konzessioniert als Privatklinik nach §30 der Gewerbeordnung, mit fünf vollstationären Betten, eigenem OP- und Aufwachbereich sowie kontrollierten Standards bei Hygiene, Gerätesicherheit und Organisation.

* Anerkannte Mitgliedschaft: Alle Fachärztinnen sind ordentliche Mitglieder der Deutschen Gesellschaft der Plastischen, Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirurgen (DGPRÄC).

* Medizinisches Netzwerk: Kooperationen mit etablierten Häusern der Region.

Fazit: Eine fundierte Entscheidung mit erfahrenen Händen

Eine Brustvergrößerung ist eine sehr persönliche Entscheidung - und sie steht und fällt mit Vertrauen, Aufklärung und ärztlicher Kompetenz. Die gesammelten Erfahrungen mit der Praxisklinik Dr. Elsner zeichnen das Bild eines erfahrenen Fachärztinnen-Teams, das auf Ehrlichkeit, schmerzarme Verfahren und enge Begleitung über den gesamten Heilungsverlauf setzt. Wer Methoden, Ablauf und Kosten für den eigenen Fall klären möchte, findet alle Details zur Brustvergrößerung Hamburg und kann ein unverbindliches Beratungsgespräch vereinbaren.

Häufige Fragen zur Brustvergrößerung in Hamburg

Welche Erfahrungen machen Patient:innen mit der Brustvergrößerung bei Dr. Elsner?

Die auf Google und Jameda veröffentlichten Stimmen heben vor allem die ruhige, ehrliche Beratung, das Eingehen auf persönliche Wünsche und ein als harmonisch empfundenes Ergebnis hervor. Mehrere Patient:innen berichten zudem von einem freundlichen Praxisteam und einer als angenehm erlebten Betreuung während des stationären Aufenthalts.

Wie schmerzhaft ist eine Brustvergrößerung - was berichten Patient:innen?

Die ersten Tage sind von Schwellung und Spannungsgefühl geprägt. Dank moderner Schmerztherapie beschreiben die meisten Patient:innen die Beschwerden jedoch als moderat und gut erträglich. Stärkere Schmerzen klingen in der Regel rasch ab; die Praxis begleitet den Heilungsverlauf mit Kontrollterminen.

Wie sieht der Heilungsverlauf und das Vorher-Nachher-Ergebnis aus?

Ein erster Volumenunterschied ist sofort sichtbar. Das endgültige Vorher-Nachher-Ergebnis zeigt sich nach etwa drei bis sechs Monaten, wenn Schwellungen abgeklungen sind und sich das Gewebe gesetzt hat. In dieser Zeit unterstützt die Nachsorge mit Kontrollterminen und Hinweisen zur Narbenpflege.

Implantate oder Eigenfett - welche Erfahrungen sprechen wofür?

Brustimplantate eignen sich für eine ausgeprägtere Vergrößerung in einem Eingriff. Eigenfett kommt ohne Fremdkörper aus, fühlt sich besonders weich an und benötigt meist zwei bis drei Sitzungen. Als Idealmethode ist die Kombination aus beiden, so erreicht man Weichheit, Form und Volumen. Welcher Weg passt, hängt von Ausgangsbefund, Wunschgröße und Körperbau ab und wird im Beratungsgespräch geklärt.

Was kostet eine Brustvergrößerung in Hamburg?

Pauschalpreise sind seriös nicht möglich. Die Kosten richten sich nach Methode, Aufwand und Material und werden auf Basis der Gebührenordnung für Ärzte sowie des Krankenhausentgeltgesetzes kalkuliert. Sie erhalten im Beratungsgespräch einen persönlichen Behandlungs- und Kostenplan ohne versteckte Zusatzkosten.

Müssen Brustimplantate gemeldet werden?

Ja. Seit dem 01.07.2024 besteht eine gesetzliche Pflicht, Brustvergrößerungen mit Implantaten sowie Implantatentfernungen sowohl in einem Implantatregister als auch bei der Krankenkasse zu melden. Die Praxisklinik informiert Sie über den Ablauf dieser Meldung.

Kontakt & Anbieter

Bergedorfer Praxisklinik für Plastische Chirurgie Hamburg · Dr. med. Triinu Elsner

Sprechstunde Dr. Elsner: Alte Holstenstraße 59, 21029 Hamburg

Telefon: 040 / 182 351 70 · E-Mail: post@plastische-chirurgie-elsner.de

Vollständiges Impressum

_Medizinischer Hinweis: Dieser Beitrag dient der allgemeinen Information und ersetzt keine ärztliche Beratung, Diagnose oder Behandlung. Über Eignung, Nutzen und Risiken eines Eingriffs entscheidet das persönliche Aufklärungsgespräch mit einer Fachärztin._

_Bildunterschrift " Bergedorfer Praxisklinik für Plastische Chirurgie Hamburg_

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bergedorfer Praxisklinik für Plastische Chirurgie, Dr. med. Triinu Elsner

Frau Triinu Elsner

Hinterm Graben 28

21029 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040 / 182 35 170

web ..: https://plastische-chirurgie-elsner.de

email : post@plastische-chirurgie-elsner.de

Unsere Leidenschaft ist Ihre Individualität

Wir sind ein engagiertes Team von Fachärztinnen, die sich leidenschaftlich dafür einsetzen, unseren Patient:innen zu helfen, ihr Selbstbewusstsein zu stärken.

Unser Ziel ist es, Ihnen ein angenehmes und sicheres Umfeld zu bieten, in dem Sie sich wohl fühlen und Vertrauen in unsere Fähigkeiten haben können. Wir verstehen, dass Patient:innen einzigartig und individuell sind, und deshalb nehmen wir uns Zeit, um Ihre Bedenken und Anliegen vollständig zu verstehen und Ihre Erwartungen zu erfüllen.

Von der Gesichtsverjüngung bis hin zur Brustvergrößerung, von der Fettabsaugung bis hin zur Rekonstruktion nach Gewichtsabnahme und Geburten, unsere Expertinnen arbeiten eng mit Ihnen zusammen, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

Wir glauben, dass plastische Chirurgie nicht nur eine körperliche Veränderung bedeutet, sondern auch eine emotionale und psychologische. Unsere Mission ist es, Ihnen zu helfen, sich besser zu fühlen, indem wir Ihre äußere Erscheinung verbessern und gleichzeitig Ihr Selbstbewusstsein stärken. Wir laden Sie herzlich ein, uns in unserer Praxisklinik für Plastische Chirurgie Hamburg zu besuchen und zu erfahren, wie wir Ihnen helfen können, Ihr bestes Selbst zu erreichen.

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