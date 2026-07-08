Eureka Metals treibt Exploration auf Tyee mit hochauflösender luftgestützter geophysikalischer Vermessung voran

Vancouver, British Columbia - 8. Juli 2026 / IRW-Press / Eureka Metals Corp. (Eureka oder das Unternehmen) (CSE: ERKA) (OTCQB: UREKF) (FWB: S580) berichtet, dass auf seinem vollständig unternehmenseigenen Projekt Tyee Titanium (das Projekt) im Osten von Québec eine hochauflösende luftgestützte magnetisch-elektromagnetische geophysikalische Vermessung mittels VLF (Mag-EM-VLF) im Gange ist. Bei der Vermessung handelt es sich um die nächste Phase des Explorationsprogramms des Unternehmens von 2026, und sie schließt an die kürzliche Identifizierung von sechs neuen massiven Ilmenitvorkommen in verschiedenen Bereichen des Projektgebiets an.

Das rund 2.300 Linienkilometer umfassende Programm ist nun weitgehend abgeschlossen und wird von Novatem Inc. mit einem Linienabstand von 50 Metern durchgeführt, um einen modernen, hochauflösenden geophysikalischen Datensatz aus Explorationskorridoren hoher Priorität zu erstellen. Die Ergebnisse werden in das Prospektionsprogramm dieser Saison einfließen und mit historischen Explorationsdaten kombiniert, um das geologische Modell des Unternehmens zu verbessern und anschließende Explorationstätigkeiten zu priorisieren.

Zusammen mit den kürzlichen Feldergebnissen des Unternehmens wird die Vermessung einen umfangreichen modernen Explorationsdatensatz liefern, der Eurekas Verständnis der geologischen Einflussfaktoren auf die Titanmineralisierung auf dem Projektgebiet erheblich verbessern soll.

Höhepunkte

· Hochauflösende luftgestützte Mag-EM-VLF-Vermessung auf dem Projekt Tyee Titanium im Gange

· Rund 2.300 Linienkilometer an Daten werden in einem Linienabstand von 50 Metern gesammelt.

· Luftgestützte Vermessung größtenteils abgeschlossen. Vollständiger Abschluss in Kürze erwartet, je nach Wetterbedingungen.

· Vermessungsergebnisse werden mit den kürzlichen Prospektionsergebnissen des Unternehmens, darunter die Identifizierung von sechs neuen massiven Ilmenitvorkommen, zusammengeführt.

· Der integrierte Datensatz soll vorrangige Explorationsziele auf dem umfangreichen Projekt Tyee genauer definieren.

Unser Ziel auf Tyee ist es, unser geologisches Verständnis systematisch zu verbessern, um das ganze Potenzial des Projekts freizusetzen, sagte Danny Matthews, Chief Executive Officer. Nach den vielversprechenden Ergebnissen unserer kürzlichen Prospektionskampagne ist diese luftgestützte Vermessung der logische nächste Schritt unserer Explorationsstrategie. Wir gehen davon aus, dass wir durch die Zusammenführung moderner geophysikalischer Daten mit den Ergebnissen der Feldarbeiten dieser Saison ein besseres Verständnis des geologischen Rahmens des Projekts erhalten und weiterhin die Ziele höchster Priorität für die künftige Exploration genauer definieren können.

Die luftgestützte Vermessung wird von Novatem Inc. mit Hilfe eines Guimbal G2-Helikopters durchgeführt und umfasst rund 2.300 Linienkilometer an magnetischen, elektromagnetischen, sehr niederfrequenten (VLF) Vermessungen mit einem Linienabstand von 50 Metern auf vorrangigen Gebieten des Projekts. Die Vermessung soll das Verständnis des Unternehmens der lithologischen und strukturellen Trends auf dem Projektgebiet verbessern und nach der Zusammenführung mit kürzlichen Prospektionsergebnissen und historischen Explorationsdaten das geologische Modell verbessern und künftige Explorationsziele priorisieren.

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Abbildung 1. Karte des Projekts Tyee mit dem ungefähren Ausmaß der luftgestützten Mag-EM-VLF-Vermessung von 2026 auf Nord-Süd-Linien mit einem Abstand von 50 Metern sowie auf Ost-West-Verbindungslinien mit einem Abstand von 500 Metern sowie den wichtigsten titanhaltigen Zielgebieten des Unternehmens.

Ryan Versloot, P.Geo., technischer Berater des Unternehmens, sagte:

Die Kombination aus einer weitläufigen Oberflächenmineralisierung, die während des Feldprogramms dieser Saison identifiziert wurde, und einer modernen, hochauflösenden luftgestützten geophysikalischen Vermessung liefert einen wichtigen Explorationsdatensatz. Die Integration dieser Ergebnisse wird unser Verständnis der geologischen Einflussfaktoren auf die Titanmineralisierung erheblich verbessern und es uns ermöglichen, die Ziele mit dem höchsten Potenzial auf dem Projektgebiet systematisch zu priorisieren.

Nächste Schritte

Nach Abschluss der luftgestützten Vermessung werden die Daten verarbeitet und interpretiert, ehe sie mit der geologischen Kartierung, den Beobachtungen aus der Prospektion und den historischen Explorationsergebnissen zusammengeführt werden. Eureka geht davon aus, dass der integrierte Datensatz bei der Verfeinerung des Explorationsmodells helfen und künftige Explorationsaktivitäten lenken wird, darunter anschließende Feldarbeiten und die Festlegung von Bohrzielen. Das Unternehmen geht davon aus, weitere Informationen bereitstellen zu können, wenn die Datenverarbeitung und -interpretation voranschreitet und die vorrangigen Explorationsziele genauer definiert wurden.

Marketing-Vereinbarung

Das Unternehmen berichtet außerdem, dass es seine Zusammenarbeit mit MCS Market Communication Services GmbH (MCS) (Adresse: Saarlandstraße 28, 58511 Lüdenscheid, Nordrhein-Westfalen, Deutschland; info@mcsmarket.de; +49 177 248 1220) verlängert hat. Diese umfasst Marketing-Dienstleistungen für eine Laufzeit von bis zu drei weiteren Monaten bzw. bis das Budget ausgeschöpft ist. Sie beginnt am 8. Juli 2026, und die Laufzeit der Marketing-Dienstleistungen kann nach Ermessen des Managements, unter anderem abhängig von der Effizienz der Marketing-Dienstleistungen, verlängert oder verkürzt werden.

Gemäß der Vereinbarung wird MCS eine Reihe von digitalen Marketing-Dienstleistungen bereitstellen. Unter anderem: die Entwicklung und Verwaltung digitaler Kampagnen, die Erstellung von Textmaterialien, detaillierte Keyword-Recherche und Kampagnenoptimierung, die Erstellung maßgeschneiderter Landingpages und die Koordination mit Online-Vermarktern sowie die Platzierung in verschiedenen Online-Kanälen, um Reichweite und Sichtbarkeit zu verbessern. MCS wird diese Dienstleistungen über Online-Plattformen erbringen und dabei demografische, geografische, keywordbezogene und interessensbasierte Targetingmaßnahmen ergreifen, um relevante Anlegergruppen zu erreichen.

Das Unternehmen wird für die Laufzeit eine Gebühr von 250.000 (einschließlich Werbeausgaben und einer Agenturgebühr von 18 %) zahlen. MCS besitzt derzeit keine Wertpapiere von Eureka und im Rahmen der Vereinbarung wurde weder eine wertpapierbasierte Vergütung gewährt noch ist eine solche vorgesehen. MCS ist ein externer Erbringer von Marketing-Dienstleistungen und unabhängig vom Unternehmen.

Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Ryan Versloot, P.Geo., dem technischen Berater des Unternehmens und einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne von National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Eureka Metals Corp.

Eureka Metals Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Entwicklung von Explorationsprojekten in Kanada konzentriert. Das Unternehmen hält eine Beteiligung von 100 % am Titanprojekt Tyee in Québec, das vielversprechend für eine Titan-Vanadium-Scandium-Mineralisierung ist, sowie eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von 100 % am Polymetall-Projekt Cabin Lake in British Columbia, das vielversprechend für eine Silber-Blei-Zink-Gold-Mineralisierung ist.

Im Namen des Board of Directors

Danny Matthews

Chief Executive Officer

E-Mail: info@eurekametals.com

Vorsorglicher Hinweis

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, einschließlich Aussagen, die Wörter wie wird, erwartet, sieht vor, beabsichtigt, plant, glaubt, schätzt oder ähnliche Ausdrücke enthalten, sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen des Managements wider und basieren auf bestimmten Faktoren und Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens verlassen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Erwartungen, die sich in den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind. Es kann jedoch nicht zugesichert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, künftige Aktualisierungen von zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist ausdrücklich gesetzlich vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

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