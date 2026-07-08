Countdown für die European Games 2027 in ?stanbul hat begonnen

?stanbul richtet seit vielen Jahren internationale Veranstaltungen aus und ist regelmäßig Gastgeber für Sportevents, Kongresse sowie Kultur- und Kunstveranstaltungen.

Während der Veranstaltungskalender für 2026 bereits gut gefüllt ist, laufen gleichzeitig die Vorbereitungen für das kommende Jahr. Vom 16. bis 27. Juni 2027 finden in ?stanbul die 4. European Games statt. Europas größtes Multisportevent bringt Athletinnen und Athleten sowie Besucher aus ganz Europa an den Schnittpunkt von Europa und Asien. Zuvor kehrt außerdem der Formula 1® Turkish Grand Prix nach ?stanbul zurück.

Seit ihrer Premiere im Jahr 2015 haben sich die European Games als fester Bestandteil des internationalen Sportkalenders etabliert. Veranstaltet werden sie von den Europäischen Olympischen Komitees. Nach den Austragungen in Baku, Minsk und Kraków-Ma?opolska ist nun ?stanbul an der Reihe. Tausende Sportlerinnen und Sportler aus ganz Europa werden dort um Medaillen kämpfen.

Auf dem Programm stehen 26 Sportarten und Disziplinen, darunter 22 olympische Sportarten. Beach Sprint im Rudern, Gewichtheben und Squash sind zum ersten Mal Teil der European Games. Turnen, Volleyball und Ringen kehren nach ihrer Pause bei den Spielen 2023 wieder ins Programm zurück. Für viele Athletinnen und Athleten geht es dabei nicht nur um Medaillen. In zahlreichen Disziplinen können sie sich über direkte Quotenplätze oder die Olympia-Ranglisten für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles qualifizieren.

Seit Beginn des letzten Vorbereitungsjahres trifft sich derzeit das Organisationskomitee mit Vertretern der Nationalen Olympischen Komitees zum Chefs de Mission Seminar, das vom 29. Juni bis 2. Juli in ?stanbul stattfindet. Auf dem Programm stehen Besichtigungen der Wettkampfstätten, Plenarsitzungen, Gespräche mit den einzelnen Organisationsbereichen und Informationen zum aktuellen Stand der Vorbereitungen.

Ein Logo mit Bezug zu ?stanbul

Vor Kurzem wurde auch das offizielle Logo der European Games ?stanbul 2027 vorgestellt. Es greift die besondere Lage ?stanbuls auf zwei Kontinenten auf. Im Mittelpunkt steht die Bosporus Brücke (15 Temmuz ?ehitler Köprüsü), die Europa und Asien miteinander verbindet und zu den bekanntesten Wahrzeichen der Stadt gehört.

Ergänzt wird das Logo durch stilisierte Tulpenblätter. Die Tulpe kam mit den Türken aus Zentralasien nach Anatolien und gelangte später nach Europa. Heute gilt sie als Symbol für Austausch, Vielfalt und kulturelle Verbindungen und passt damit gut zu den European Games.

Über der Brücke ist die Fackel der European Games zu sehen. Sie steht für den sportlichen Wettbewerb und die gemeinsame Begeisterung für den Sport. Die Farben des Logos sollen außerdem die Vielfalt der Sportarten, Nationen und Kulturen widerspiegeln, die 2027 in ?stanbul zusammenkommen.

?stanbul als Gastgeber der European Games

?stanbul gehört zu den Städten, in denen regelmäßig internationale Veranstaltungen stattfinden. Jedes Jahr kommen Millionen Besucher in die Metropole. Internationale Kongresse, Destination Weddings, Konzerte weltbekannter Künstler und große Sportveranstaltungen gehören seit Jahren zum Veranstaltungskalender. Mit den European Games 2027 kommt nun ein weiteres Großereignis hinzu.

Dazu verfügt ?stanbul über moderne Sportstätten und eine gut ausgebaute Infrastruktur für internationale Wettkämpfe. Zusammen mit der Gastfreundschaft der Stadt bietet sie gute Voraussetzungen für Athletinnen und Athleten ebenso wie für Besucher aus ganz Europa.

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