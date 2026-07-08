SNP beschleunigt mit Kyano Lorna SAP-Datentransformationen

-- Neuer Agentic AI Layer beschleunigt SAP-Transformationen signifikant und unterstützt Kunden und Partner während der gesamten SAP-Datentransformation

-- Die innovative KI-Anwendung liefert projektspezifische Erkenntnisse in Echtzeit, beschleunigt Entscheidungen und reduziert manuelle Aufwände

-- Kyano® Lorna macht jahrzehntelange Transformationsexpertise weltweit und in jeder Sprache verfügbar und ermöglicht schnellere sowie effizientere Projekte bei vollständiger Auditierbarkeit

Heidelberg, 8. Juli 2026 - SNP SE ist ein führender Anbieter von Software für KI-gestützte digitale Transformation, automatisierte Datenmigration und Datenmanagement im SAP-Umfeld. Das Unternehmen hat heute auf seiner Flagship-Veranstaltung "Transformation World" im Heidelberger SNP dome eine bedeutende Erweiterung seiner Kyano-Plattform vorgestellt: den neuen Agentic AI Layer Kyano Lorna. Die leistungsstarke KI-Lösung beschleunigt sichere SAP-Transformationen und unterstützt Kunden und Partner lückenlos bei der Umsetzung komplexer Projekte. Dabei greift sie auf SNPs jahrzehntelange Transformationserfahrung und bewährte Methoden zurück, um Datenmigrationsprojekte deutlich zu verkürzen.

In der Regel macht die eigentliche Datenmigration in SAP-Transformationen nur einen Bruchteil des Gesamtprojekts aus, erfordert jedoch höchste Präzision und muss auditierbar sein. Die bewährte Lösung Kyano CrystalBridge® von SNP automatisiert die eigentliche Datenmigration bereits in hohem Maße. Das größte Potenzial zur weiteren Beschleunigung der Projektumsetzung liegt in den Aktivitäten rund um die eigentliche Datenmigration. Genau hier setzt Kyano Lorna an.

Die KI-Lösung reduziert manuelle Aufwände, beschleunigt Entscheidungen und liefert projektspezifische Empfehlungen sowie Erkenntnisse in Echtzeit. Nutzer kommunizieren intuitiv in natürlicher Sprache mit Kyano Lorna und greifen dabei auf mehr als 30 Jahre praktische Erfahrung von SNP in Datenmigrationen und -transformationen zurück. Sind SAP-Systeme angebunden, interagiert Kyano Lorna mit den SNP-Transformationslösungen, führt diese aus und konfiguriert sie. Dabei beschleunigt die Lösung die Projektvorbereitung und -umsetzung und unterstützt Anwender beispielsweise durch eine durchgängige Fehlerbehebung bei Testmigrationen. Rund um die Uhr verfügbar und in jeder Sprache einsetzbar, bringt der Agentic AI Layer bewährte Transformationsexpertise direkt in jedes Projekt. Mit Kyano Lorna bleiben SAP-Migrationen vollständig auditierbar und lassen sich schneller, effizienter und mit reduziertem Risiko umsetzen.

Im Gegensatz zu KI-Chatbots ist Kyano Lorna direkt in laufende Transformationsprojekte eingebunden. Die Lösung verbindet eine Datenbank, die mit dem einzigartigen Wissen aus Tausenden erfolgreich umgesetzten Transformationsprojekten gefüttert wird, mit der Fähigkeit, direkt auf die SAP-Landschaften von Kunden zuzugreifen und Projektteams umfassend zu unterstützen. Die KI-Lösung analysiert Systemdaten, erkennt potenzielle Risiken frühzeitig, generiert Transformationsregeln, beschleunigt Ursachenanalysen und unterstützt die aktive Fehlerbehebung sowie die Datenvalidierung.

Jens Amail, CEO von SNP, sagt: "Mit Kyano Lorna heben wir KI-gestützte SAP-Transformationen auf das nächste Level. Wir machen unsere jahrzehntelange Transformationsexpertise dort verfügbar, wo sie den größten Mehrwert schafft - direkt im Projekt. So unterstützen wir Kunden und Partner dabei, Transformationen erheblich schneller umzusetzen: mit höchster Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Compliance."

Mit der Vorstellung auf der Transformation World startet SNP die schrittweise Einführung von Kyano Lorna. Kunden und Partner erhalten sukzessive Zugang zu neuen KI-gestützten Funktionen, die sichere und auditierbare SAP-Transformationen weiter beschleunigen und vereinfachen.

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