SNP und Palantir gehen strategische Partnerschaft ein, um sichere SAP-Transformationen zu beschleunigen

-- SNP nutzt Palantirs Plattformen, um neue KI-gestützte Lösungen für geschäftskritische Herausforderungen von Kunden zu liefern

-- Die Partnerschaft baut auf der langjährigen Erfahrung von SNP aus 15.000 erfolgreich abgeschlossenen SAP-Transformationsprojekten mit mehr als 3.000 Kunden weltweit auf

-- SNP und Palantir werden ihre Stärken bündeln, um Kunden dabei zu unterstützen, ihre SAP-Landschaften und Geschäftsprozesse planbar und sicher zu modernisieren

Heidelberg I Miami, Florida, 8. Juli 2026 - SNP SE, ein führender Anbieter von Software für KI-gestützte digitale Transformation, automatisierte Datenmigration und Datenmanagement im SAP-Umfeld, und Palantir, ein weltweit führendes Unternehmen für künstliche Intelligenz und Datenplattformen, haben heute auf SNPs Flagship Event "Transformation World" in Heidelberg eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben. Ziel der Zusammenarbeit ist es, neue KI-gestützte Lösungen in einem gemeinsamen Ansatz zu entwickeln und SAP-Transformationen für Kunden zu beschleunigen.

Die beiden Partner werden Lösungen für geschäftskritische Herausforderungen entlang des gesamten SAP-Transformationsprozesses anbieten. Damit unterstützen sie Kunden, die Geschwindigkeit, Effizienz und Qualität ihrer Projekte zu steigern. Die erste gemeinsame Lösung, "Test Data Proposal", adressiert einen bislang weitgehend manuellen Schritt bei SAP-Migrationen: die Identifikation relevanter Testdaten für kundenspezifische Testfälle. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz wird dieser Prozess automatisiert und spart Kunden Zeit und Ressourcen. Test Data Proposal erweitert damit die bewährte Kyano®-Plattform von SNP.

Im Rahmen ihrer Partnerschaft arbeiten SNP und Palantir zudem bei großen und komplexen SAP Cloud ERP Migrationen zusammen. Dabei bringen beide Unternehmen ihre komplementären Stärken ein: SNP verfügt über umfassende Expertise in der Migration von SAP-Datenlandschaften aus zahlreichen Kundenprojekten, während Palantir mit modernsten KI-gestützten Softwareplattformen sichere und beschleunigte SAP-Transformationen ermöglicht.

"Unternehmen suchen nach neuen Möglichkeiten, Geschwindigkeit, Effizienz und Qualität bei großen und komplexen SAP-Transformationen weiter zu steigern", so Jens Amail, CEO von SNP. "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Palantir - einem Unternehmen, das mit künstlicher Intelligenz die Modernisierung geschäftskritischer Systeme und die Automatisierung von Geschäftsprozessen grundlegend revolutioniert und beschleunigt hat. Gemeinsam werden wir unseren Kunden und Partnern sichere Ergebnisse und neue Lösungen bieten."

"Wir sehen eine außergewöhnlich hohe Dynamik bei der Beschleunigung von SAP-Migrationen für Kunden. Mit Palantirs Ontologie und AIP (Artificial Intelligence Platform) ermöglichen wir es ihnen, diese Transformationen deutlich schneller umzusetzen und operativen Mehrwert zu schaffen", so Sameer Kirtane, Head of US Commercial bei Palantir. "SNP hat sich in den vergangenen 30 Jahren mit tausenden erfolgreichen Projekten einen beeindruckenden Ruf für planbare, gesetzeskonforme und revisionssichere SAP-Transformationen erarbeitet. Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit SNP grundlegend neu zu denken, wie Kunden ihre SAP-Landschaften transformieren können."

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