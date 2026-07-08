Maklerbestand verkaufen im Münchner Umland

Maklernachfolge in München: Bestandsnachfolger sucht Versicherungsbestand und Maklerunternehmen in Oberbayern

Der Makler Nachfolger Club e.V. bringt Verkäufer und qualifizierte Bestandsnachfolger zusammen

München - Für viele Versicherungsmakler stellt sich früher oder später die Frage, wie das eigene Lebenswerk in gute Hände übergeben werden kann. Wer seinen Versicherungsbestand verkaufen oder ein Maklerunternehmen im Rahmen einer geordneten Maklernachfolge übergeben möchte, sucht heute mehr denn je einen Nachfolger, der Kundenbeziehungen langfristig fortführt und die gewachsene Vertrauensbasis erhält.

Der Makler Nachfolger Club e.V. unterstützt Versicherungsmaklerinnen und Versicherungsmakler bei der Suche nach geeigneten Nachfolgern und vermittelt qualifizierte Kaufinteressenten mit regionalem Bezug.

Aktuell sucht ein etablierter, unabhängiger Finanz- und Versicherungsmakler aus dem Münchner Umland einen Versicherungsbestand, Maklerbestand oder ein Maklerunternehmen zur Übernahme.

Bestandsnachfolger für München und das Münchner Umland gesucht

Gesucht werden Versicherungsbestände und Maklerunternehmen aus den Regionen:

* München

* Ismaning

* Eching

* Erding

* Freising

* Moosburg

* Landshut

* Dachau

* Fürstenfeldbruck

* Unterschleißheim

* Garching

* Markt Schwaben

* Zorneding

Auch Bestände aus dem weiteren oberbayerischen Raum kommen grundsätzlich infrage, sofern eine langfristige persönliche Betreuung der Kundinnen und Kunden gewährleistet werden kann.

Versicherungsbestand verkaufen - aber mit dem richtigen Nachfolger

Ein Versicherungsbestand besteht nicht nur aus Verträgen. Dahinter stehen oft jahrzehntelang aufgebaute Kundenbeziehungen, persönliches Vertrauen und individuelle Beratung.

Deshalb wünschen sich viele Makler keinen anonymen Investor oder Finanzkäufer, sondern einen regionalen Nachfolger, der dieselben Werte lebt und den Bestand verantwortungsvoll weiterentwickelt.

Der Kaufinteressent aus dem Münchner Umland verfolgt einen ganzheitlichen Beratungsansatz und begleitet seine Mandanten langfristig in allen Finanz- und Versicherungsfragen. Ziel jeder Übernahme ist es, bestehende Kundenbeziehungen zu erhalten und die Betreuung nahtlos fortzuführen.

Maklerbestand verkaufen - individuell und diskret

Jede Maklernachfolge ist so individuell wie das Unternehmen selbst. Deshalb werden gemeinsam mit dem Verkäufer passende Übergabemodelle entwickelt.

Möglich sind unter anderem:

* Kauf eines Versicherungsbestands

* Übernahme eines vollständigen Maklerunternehmens

* schrittweise Bestandsnachfolge

* persönliche Kundenübergabe

* Festpreis- oder Ratenzahlungsmodelle

* individuelle Kaufpreislösungen mit erfolgsabhängigen Komponenten

Während des gesamten Prozesses stehen Diskretion, Transparenz und Fairness im Mittelpunkt.

Für welche Unternehmen eignet sich die Nachfolgelösung?

Gesucht werden:

* Versicherungsmaklerbestände

* Finanz- und Versicherungsbestände

* Maklerunternehmen mit oder ohne Mitarbeitende

* Unternehmen mit Erlaubnissen nach §§ 34d, 34f, 34i oder 34c GewO

* kleinere und mittelständische Maklerbetriebe mit regionalem Kundenstamm

Entscheidend ist nicht ausschließlich die Bestandsgröße, sondern vor allem die Übereinstimmung bei Beratungsphilosophie, Kundenstruktur und regionaler Ausrichtung.

Frühzeitig die Maklernachfolge planen

Experten empfehlen, sich mehrere Jahre vor dem geplanten Ruhestand mit der Unternehmensnachfolge zu beschäftigen. Dadurch entstehen mehr Gestaltungsmöglichkeiten bei der Unternehmensbewertung, der steuerlichen Planung und der schrittweisen Übergabe an den Nachfolger.

Eine frühzeitige Planung schafft Sicherheit für Verkäufer, Kunden und Mitarbeitende und trägt dazu bei, den langfristigen Wert des Versicherungsbestands zu erhalten.

Vertrauliches Erstgespräch für interessierte Makler

Versicherungsmaklerinnen und Versicherungsmakler, die ihren Versicherungsbestand verkaufen oder ihre Maklernachfolge frühzeitig planen möchten, können sich im Rahmen eines unverbindlichen und vertraulichen Orientierungsgesprächs über mögliche Nachfolgemodelle informieren.

Dabei werden unter anderem folgende Fragen besprochen:

* Welche Übergabemodelle kommen infrage?

* Wie erfolgt die Bewertung des Maklerbestands?

* Wie können Kunden optimal eingebunden werden?

* Welche zeitlichen Abläufe sind sinnvoll?

* Wie lässt sich das Lebenswerk nachhaltig sichern?

Über den Makler Nachfolger Club e.V.

Der Makler Nachfolger Club e.V. ist ein Netzwerk für die erfolgreiche Unternehmens- und Bestandsnachfolge in der Versicherungswirtschaft. Ziel des Vereins ist es, Versicherungsmaklerinnen und Versicherungsmakler mit qualifizierten Nachfolgern zusammenzubringen und so den Fortbestand unabhängiger Beratung sowie den Erhalt langjähriger Kundenbeziehungen zu fördern.

Interessierte Versicherungsmakler können sich für ein vertrauliches Erstgespräch an den Verein wenden. Sämtliche Anfragen werden diskret behandelt. Auf Wunsch erfolgt der Erstkontakt anonym, bis beide Seiten einem weiteren Austausch zustimmen.

Kontaktanfrage Bestandsnachfolger München Nr.: 85260622

Thomas Suchoweew, Geschäftsführer bei Suchoweew Consulting GmbH & Co.KG und Vorstand im Makler Nachfolger Club e.V. Betreiber von Bestandsnachfolge24 .

Die TOP Experten für erfolgreiche Nachfolgeplanung für Makler und Maklerunternehmen im Raum München.

Bei Interesse an einer Zusammenarbeit oder zur Vereinbarung eines vertraulichen Erstgesprächs nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf und senden uns eine E-Mail an info@suchoweew.de oder nützen Sie unser Kontaktformular wir werden uns dann umgehend bei Ihnen melden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Makler Nachfolger Club e.V.

Herr Thomas Suchoweew

Rothenbühlstraße 1

96163 Gundelsheim bei Bamberg

Deutschland

fon ..: 0172-8629096

web ..: https://www.makler-nachfolger-club.de

email : suchoweew@makler-nachfolger-club.de

Der ersten deutschen Makler Nachfolger Club e.V. hat sich darauf spezialisiert Maklern und Unternehmen auf die Übergabe ihres Bestands vorzubereiten. Dazu bringt der Verein Maklerunternehmen mit den passenden Nachfolgerkandidaten oder potenziellen Kaufinteressenten zusammen. Mit einem bundesweiten Nachfolger-Poll von über 2.000 Kandidaten ist der Verein in der Lage den optimalen Nachfolger zu vermitteln. Zu den Zielen des Makler-Nachfolger-Clubs gehören die Sicherstellung eines nachhaltigen Generationenwechsels, und damit des aufgebauten Lebenswerks sowie eine nachhaltige Betreuung der Kundenbestände. Dazu kommt auch die Erzielung eines optimalen Verkaufspreises, allerdings immer mit dem Ziel, einen würdigen Nachfolger zu finden, der den Unternehmenswert zu schätzen weiß. Mit dieser Arbeit leistet der Makler-Nachfolger-Club sowohl einen Beitrag zur Sicherstellung persönlich erarbeiteter Assets Werte als auch zur Fortführung wirtschaftlich gesunder Unternehmen.

Pressekontakt:

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