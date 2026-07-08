Was anderswo nur auf Anfrage geht: Aufkleber und Folienplot jetzt im Self-Service

Selbst gestalten statt anfragen: XXL-Aufkleber mit fortlaufender Nummer, Eindruck per Excel und der neue Folienplott-Konfigurator - online bei Typographus. (150 Zeichen)

Typographus baut den Online-Bereich aus: XXL-Aufkleber mit fortlaufender Nummerierung, individueller Eindruck per Excel und ein neuer Konfigurator für Klebeschrift lassen sich jetzt selbst gestalten und direkt bestellen.

Die Aufkleber-Druckerei Typographus erweitert ihren Online-Gestalter um Funktionen, die bisher meist den Umweg über ein individuelles Angebot bedeuteten. Kunden konfigurieren fortlaufend nummerierte und personalisierte Aufkleber jetzt selbst, laden die Daten direkt aus einer Excel-Tabelle und sehen den Preis sofort. Neu hinzugekommen ist ein eigener Konfigurator für Klebeschrift und Folienplot.

Der Ausbau folgt einem einfachen Gedanken: Was der Kunde selbst in der Hand hat, geht schneller und ohne Rückfragen. Ob Seriennummer, individueller Eindruck oder ein Schriftzug aus geschnittener Folie - der Kunde gestaltet online, prüft die Vorschau und bestellt in einem Durchgang.

Personalisierte und fortlaufend nummerierte Aufkleber online

Aufkleber mit fortlaufender Nummer, Barcode, QR-Code oder individuellem Eindruck lassen sich im Online-Prozess konfigurieren. Die variablen Daten übernimmt Typographus direkt aus einer Excel-Tabelle, sodass jedes Exemplar seinen eigenen Inhalt trägt. Das eignet sich für Inventar- und Typenschilder, Siegel, Gutscheine oder Startnummern - vom Einzelstück bis zur Großauflage.

XXL-Aufkleber ohne Formatgrenze im Kopf

Auch großformatige Aufkleber entstehen im selben Self-Service. Format und Menge gibt der Kunde frei ein, das Motiv lädt er direkt hoch. So verbinden sich Großformat und individuelle Kennzeichnung in einem Bestellweg, der sonst getrennt läuft.

Neu: Klebeschrift und Folienplot selbst gestalten

Der neue Konfigurator bringt geschnittene Klebebuchstaben in den Self-Service. Kunden setzen ihren Text zeilenweise, wählen Schrift, Höhe in Millimeter und Folienfarbe und sehen die Vorschau in der echten Folienoptik. Für Anwendungen hinter Glas lässt sich das Motiv spiegeln. Wer eine fertige Vektorgrafik oder ein Logo hat, lädt sie hoch und erhält sie plottfertig aufbereitet. Der Preis erscheint live, der Weg zur Bestellung ist einen Klick entfernt.

Produktion in Berlin, ab einem Stück

Alle Produkte entstehen in der eigenen Produktion in Berlin-Marienfelde, wo Typographus seit 1996 Aufkleber, Sticker und Etiketten fertigt. Es gibt keine Mindestbestellmenge, und der kostenlose Datencheck prüft die Druckdaten vor der Produktion. Die eigene Fertigung ermöglicht kurze Durchlaufzeiten und persönliche Betreuung, die bei reinen Online-Druckereien so nicht vorgesehen ist.

Zitat [Andreas Nies, Inhaber, zur Freigabe]:

"Viele Kunden wissen genau, was sie brauchen - eine Serie mit fortlaufenden Nummern, einen Schriftzug in einer bestimmten Folie. Bisher lief das über Mailverkehr und Angebote hin und her. Wir geben diese Schritte jetzt in die Hand des Kunden: selbst gestalten, Preis sehen, bestellen. Die Beratung bleibt, für alle, die sie wollen."

Über Typographus

Typographus produziert seit 1996 in Berlin-Marienfelde Aufkleber, Sticker und Etiketten für Kunden aus dem gesamten Bundesgebiet. Der Fokus liegt auf individuellen Druck- und Kennzeichnungslösungen für Unternehmen, Industrie, Handwerk und öffentliche Einrichtungen - ab einem Stück, aus eigener Produktion.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Typographus GmbH - Die Aufkleber Druckerei

Herr Andreas Nies

Nunsdorfer Ring 2-10

12277 Berlin

Deutschland

fon ..: 03077207910

web ..: https://www.typographus.de

email : info@typographus.de

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Pressekontakt:

Typographus GmbH - Die Aufkleber Druckerei

Herr Andreas Nies

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