Inturai Ventures kündigt Präsentation zu DomeCommand und Live-Webinar für Investoren an

Highlights

- Inturai wird eine Präsentation zur kürzlich angekündigten Übernahme von DomeCommand für Investoren halten; zugleich wird das Unternehmen auch über den aktuellen Stand des Sensorgeschäfts und das einzigartige kombinierte Angebot berichten und eine Live-Frage- und Antwortrunde veranstalten.

- Die Präsentation erfolgt über zwei Live-Webinare für Investoren am Donnerstag, den 23. Juli 2026, die sich mit derselben Materie befassen, aber an den europäischen bzw. nordamerikanischen Zeitzonen ausgerichtet sind.

- Eine Anmeldung ist nun über die Links unten möglich.

Vancouver, British Columbia - 7. Juli 2026 / IRW-Press / Inturai Ventures Corp. (das Unternehmen) (CSE: URAI / OTC: URAIF / FWB: 3QG0) freut sich, nach der Unterzeichnung der exklusiven Absichtserklärung für die geplante Übernahme von DomeCommand, die am 6. Juli 2026 angekündigt wurde, nun die Investorenpräsentation von DomeCommand bereitzustellen (siehe Anhang).

Darüber hinaus wird das Unternehmen zwei Live-Webinare für Investoren veranstalten, um DomeCommand vorzustellen und über die aktuellen Fortschritte des Unternehmens zu informieren. Beide Sitzungen finden am Donnerstag, den 23. Juli 2026 statt und decken dieselben Themen ab.

Sitzung 1

APAC-Region und Deutschland: Donnerstag, 23. Juli um 10:00 Uhr MESZ

Anmeldung: Sichern Sie sich Ihre Teilnahme hier

Sitzung 2

Vancouver: Donnerstag, 23. Juli um 9:00 Uhr PDT

Toronto: Donnerstag, 23. Juli um 12:00 Uhr EDT

Deutschland: Donnerstag, 23. Juli um 18:00 Uhr MESZ

Anmeldung: Sichern Sie sich Ihre Teilnahme hier

Über Inturai Ventures

Inturai Ventures treibt die Entwicklung intelligenter Umgebungen mit hochmodernen KI-Technologien voran und trägt zur Transformation von Branchen wie dem Gesundheitswesen, dem Militär, intelligenten Häusern und Industrieanwendungen bei.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.inturai.com .

Im Namen des Board of Directors

Ed Clarke, CEO

Inturai Ventures Corp.

E-Mail: investor@inturai.com

Tel: (+1) 604 339-0339

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie antizipieren, planen, fortsetzen, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, voraussehen, schätzen, können, werden, potenziell, vorgeschlagen, positioniert und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem: Aussagen bezüglich der geplanten Übernahme, der daraus erwarteten Vorteile, der Erfüllung der Bedingungen der geplanten Übernahme; einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange, sowie des Zeitplans und des Erhalts dieser Genehmigung. Alle derartigen zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen; dazu gehören unter anderem: das Risiko, dass die geplante Übernahme nicht wie vorgesehen oder gar nicht vollzogen wird; das Risiko, dass die erwarteten Vorteile aus der geplanten Übernahme nicht wie vorgesehen oder gar nicht realisiert werden; Risiken, dass die Bedingungen der geplanten Übernahme, einschließlich, unter anderem, der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange, nicht wie vorgesehen oder gar nicht erfüllt werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde gelegt wurden, als falsch erweisen können und dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen können. Dementsprechend kann keine Zusicherung gegeben werden, dass eines der in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintritt oder eintreten wird, oder, falls dies der Fall sein sollte, welche Vorteile, einschließlich der Höhe der Erlöse, das Unternehmen daraus ziehen wird. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste von Faktoren nicht erschöpfend ist. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist ausdrücklich durch geltendes Recht vorgeschrieben.

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email : investor@inturai.com

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