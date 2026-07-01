Startseite Unternehmensgründung ESG Leadership: Integration von Nachhaltigkeit und digitaler Transformation Pressetext verfasst von VictoriaRiess am Di, 2026-07-07 18:38. ESG Leadership ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, Organisationen dabei zu unterstützen, nachhaltiges Wachstum zu erzielen, indem es Umwelt-, Sozial- und Governance-Prinzipien in die digitale Transformation integriert. Das Unternehmen ESG Leadership hilft Unternehmen durch die Integration von Nachhaltigkeit und digitaler Transformation eine führende Rolle im Bereich ESG einzunehmen.

Das Unternehmen fokussiert sich auf drei Kernangebote: ESG Leadership-Tools und -Modelle, das Fachbuch ESG Leadership und die ESG Leadership Masterclass.

ESG Leadership-Tools und -Modelle. „Sustainify Like a Pro!“ – mit unserer Komplettlösung für nachhaltiges und digitales Wachstum.

Fachbuch ESG Leadership. Entdecken Sie, wie Sie Nachhaltigkeit und digitale Transformation in Ihrer Organisation erfolgreich miteinander verbinden können.

ESG Leadership Masterclass. In Zusammenarbeit mit dem Handelsblatt bietet die ESG Leadership Masterclass Führungskräften und Entscheidungsträgern hochwirksame Weiterbildungsinhalte. In der sich rasch wandelnden Geschäftswelt von heute sind Nachhaltigkeit und digitale Verantwortung keine Option mehr – sie sind wesentliche Triebkräfte für langfristigen Erfolg. ESG Leadership wurde gegründet, um Unternehmen auf diesem Weg zu begleiten und ihnen das Wissen, die Werkzeuge und die strategischen Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um wirkungsvoll voranzugehen.

Unsere Kernangebote ESG Leadership-Tools und -Modelle

„Sustainify Like a Pro!“ – mit unserer Komplettlösung für nachhaltiges und digitales Wachstum. Die ESG Leadership-Tools und -Modelle bieten hochwertige Ressourcen, umsetzbare Anleitungen und bewährte Rahmenkonzepte, die Organisationen dabei unterstützen, ESG-Strategien effektiv umzusetzen und messbare Ergebnisse zu erzielen. Fachbuch ESG Leadership

Entdecken Sie, wie Sie Nachhaltigkeit und digitale Transformation in Ihrer Organisation erfolgreich miteinander verbinden können. Das von Haufe veröffentlichte und von Victoria Riess verfasste Fachbuch ESG-Leadership bietet praktische Einblicke, Rahmenkonzepte und Anwendungsbeispiele aus der Praxis, die Führungskräften dabei helfen, ESG in ihre Kernstrategie zu integrieren. ESG Leadership Masterclass

In Zusammenarbeit mit dem Handelsblatt bietet die ESG Leadership Masterclass Führungskräften und Entscheidungsträgern hochwirksame Weiterbildungsinhalte. Unter der Leitung von Victoria Riess zeigt dieses Programm auf, wie nachhaltige Unternehmensführung, ESG-Strategien und digitale Verantwortung Resilienz, Innovation und langfristigen Geschäftserfolg fördern können. Unsere Mission

Wir bei ESG Leadership sind davon überzeugt, dass die Zukunft den Organisationen gehört, die verantwortungsbewusst handeln, digital innovativ sind und nachhaltig führen. Unsere Mission ist es, Führungskräfte mit der Klarheit, den Fähigkeiten und dem Selbstvertrauen auszustatten, um ESG-Ziele in greifbare Ergebnisse umzusetzen.

Wir laden Unternehmen, Führungskräfte und Innovatoren ein, gemeinsam mit uns eine nachhaltigere und digital verantwortungsbewusste Zukunft zu gestalten.

ESG Leadership – Wo Nachhaltigkeit auf digitale Exzellenz trifft.

ESG Leadership-Tools und -Modelle: Sustainify like a Pro

Sind Sie bereit, Ihr nachhaltiges und digitales Wachstum auf die nächste Stufe zu heben? ESG Leadership bietet Ihnen alles, was Sie brauchen – alles aus einer Hand.

Das ESG Leadership-Framework

Eine End-to-End-Lösung, die alle Silos im Nachhaltigkeitsmanagement miteinander verbindet. Das erste umfassende ESG Leadership-Framework. Ein praktischer Leitfaden zur Schließung der Lücken in der Nachhaltigkeitsberichterstattung.

Größte Bibliothek mit ESG Leadership-Tools

Greifen Sie auf umfassende Vorlagen für Nachhaltigkeit und digitale Transformation für jedes Unternehmen und jede Branche zu.

Profi-Tools für jede Aufgabe

Ganz gleich, ob Sie ein nachhaltiges Unternehmen führen oder ein digitales Nebenprojekt starten – ESG Leadership Pro bietet Ihnen leistungsstarke Tools und Premium-Funktionen, die Sie beim Aufbau und Wachstum nachhaltiger Unternehmen unterstützen – alles an einem Ort. Unternehmensführung Nachhaltigkeitsstrategie Nachhaltige Umsetzung Unternehmensverantwortung im Bereich KI Unternehmensverantwortung im Bereich Cybersicherheit Premium-Vorlagen, unbegrenzte nachhaltige Möglichkeiten

Greifen Sie auf Tausende von Premium-Vorlagenseiten für jede Art von nachhaltigem Unternehmen zu. Von der nachhaltigen Strategie bis zur Umsetzung – finden Sie das perfekte Geschäftsmodell, um Ihre nachhaltigen Ideen zum Leben zu erwecken.

Praktische Best Practices

Setzen Sie nachhaltige und digitale Best Practices in die Tat um – erfahren Sie, was bei der Nachhaltigkeitstransformation funktioniert, und wenden Sie Beispiele für die digitale Transformation aus der Praxis sofort an.

Digital aufbauen. Nachhaltig wachsen. Die Zukunft gestalten.

Gründerin & CEO

Victoria Riess, MBA ist eine anerkannte Strategieleiterin und Vorstandsberaterin für ESG und Technologie, inspirierende Keynote-Speakerin, Autorin u.a. des Fachbuchs ESG-Leadership von Schäffer-Poeschel und ausgezeichnete Top-Führungskraft in der Technologiebranche. Mit einem beeindruckenden beruflichen Hintergrund als Strategieberaterin bringt sie über 15 Jahre Führungserfahrung in den Bereichen digitale Strategieberatung und nachhaltige Unternehmensstrategie mit. Anhang Größe unternehmenslogo-esg-leadership.png 256.81 KB Über VictoriaRiess Homepage

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