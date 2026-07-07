Doppelstabmattenzaun online konfigurieren: Konfigurator mit Montage-Kalkulation und Zahlung bei Übergabe

Fachhändler Zaunonkel startet einen Online-Konfigurator für Doppelstabmattenzäune inkl. Montage-Kalkulation " mit persönlicher Auslieferung deutschlandweit und Zahlung erst bei Übergabe.

Saterland, im Juli 2026 " Der Online-Kauf von Zaunanlagen hat sich in Deutschland in den vergangenen Jahren spürbar verändert: Statt Standard-Paketen aus dem Baumarkt planen immer mehr Kunden ihren Zaun heute individuell und online. Der ostfriesische Fachhändler Zaunonkel aus Saterland setzt diese Entwicklung konsequent um und hat sein Online-Angebot deutlich erweitert.

Kernstück ist ein neuer Zaun-Konfigurator für Doppelstabmattenzäune , mit dem Kunden ihre Wunschanlage in wenigen Schritten selbst zusammenstellen können " von der Länge über Höhe, Farbe und Drahtstärke bis hin zu Toren, Pfosten und passendem Zubehör. Der besondere Unterschied zu vielen Wettbewerbern: Auch die Montage lässt sich direkt im Konfigurator mitkalkulieren, sodass Kunden bereits vor der Bestellung den Gesamtpreis inklusive Aufbau vor Ort kennen. Wer möchte, plant seinen Zaun damit abends am Küchentisch " inklusive verbindlichem Sofortpreis, ohne auf ein Angebot warten zu müssen.

Persönliche Auslieferung statt Paketdienst

Anders als viele Online-Anbieter setzt Zaunonkel bei der Zustellung nicht auf klassische Speditionen oder Paketdienste, sondern liefert Doppelstabmattenzäune deutschlandweit mit der eigenen Fahrzeugflotte persönlich aus. Der Vorteil: Weniger Transportschäden, direkter Kontakt bei der Übergabe und die Möglichkeit, direkt vor Ort Fragen zum Aufbau zu klären. Auf Wunsch übernimmt das Unternehmen die Zaunmontage in ganz Deutschland ebenfalls selbst " mit eigenen Montageteams, ohne Subunternehmer. Einen Überblick über die Montageleistungen gibt es unter www.zaunonkel-montagen.de.

Zahlung erst bei Übergabe

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist das Bezahlmodell: Kunden zahlen ihren Doppelstabmattenzaun nicht per Vorkasse, sondern erst bei persönlicher Übergabe durch das Zaunonkel-Team. Damit hebt sich der Fachhändler vom üblichen Vorkasse-Standard der Branche ab, der bei vielen Käufern nach wie vor als Kaufhürde gilt " gerade bei Bestellwerten von mehreren tausend Euro.

"Günstig zu sein heißt für uns nicht billig zu sein", so das Selbstverständnis des Unternehmens. Statt reiner Preiskämpfe mit Discount-Anbietern setzt Zaunonkel auf faire Preise in Kombination mit Fachberatung, persönlicher Lieferung und einem klaren Servicegedanken.

Referenzprojekte deutschlandweit einsehbar

Parallel zum Konfigurator hat der Fachhändler mit der Referenzseite www.zaunonkel-montagen.de eine Dokumentation realisierter Zaunprojekte aus ganz Deutschland gestartet. Kunden können sich dort einen Eindruck von Materialien, Ausführungen und Montage-Ergebnissen verschaffen, bevor sie ihre eigene Anlage planen.

Sortiment wächst weiter

Neben Doppelstabmattenzäunen umfasst das Sortiment des Fachhändlers auch Betonzäune, Schmiede- und Designzäune sowie passende Tore und Zubehör. Für den Bereich Betonzaun-Montage informiert das Unternehmen unter www.betonzaun-montage.de, für Vorgarten- und Frontzäune unter www.frontzaun.de. Weitere Produktkonfiguratoren für Betonzäune sowie Schmiede- und Designzäune folgen in den kommenden Monaten und werden schrittweise in den Online-Shop integriert.

Über Zaunonkel

Die Zaunonkel GmbH mit Sitz in Saterland (Ostfriesland) ist ein Fachhändler für Zäune, Tore und passendes Zubehör mit eigener Auslieferung und deutschlandweiter Montage. Das Unternehmen bündelt Beratung, Konfiguration, Lieferung und Montage aus einer Hand.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Zaunonkel GmbH

Herr Tobias Ganske

Am Ring 4

26683 Saterland

Deutschland

fon ..: 049528299973

web ..: http://www.zaunonkel.de

email : Info@zaunonkel.de

Die Zaunonkel GmbH mit Sitz in Saterland (Ostfriesland) ist ein Fachhändler für Zäune, Tore und passendes Zubehör mit eigener Auslieferung und deutschlandweiter Montage. Das Unternehmen bündelt Beratung, Konfiguration, Lieferung und Montage aus einer Hand. Weitere Informationen unter www.zaunonkel.de.

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