Mobilität für alle ohne Zuzahlung: immer-mobil baut sein Mobilitätsangebot mit dem Primero weiter aus

Mit dem Primero erweitert immer-mobil sein Angebot um einen faltbareen Elektrorollstuhl, der speziell auf die Anforderungen des deutschen Marktes zugeschnitten wurde.

Als Isolde Peters bewusst wurde, dass sie einen Elektrorollstuhl benötigt, um weiter selbstständig am Leben teilhaben zu können, freute sie sich zunächst auf ein moderneres Modell. Leicht sollte es sein, faltbar und einfach im Auto zu transportieren. Doch schon bald stellte die Rentnerin fest, dass viele Modelle, die ihren Vorstellungen entsprachen, nur mit einer erheblichen Eigenbeteiligung erhältlich waren. "So viel Geld kann und möchte ich für einen Elektrorollstuhl einfach nicht ausgeben", erzählt sie.

Mit dem neuen Primero bietet immer-mobil genau solchen Menschen eine zusätzliche Möglichkeit. Der Elektrorollstuhl wurde speziell für den deutschen Markt entwickelt und kann - abhängig von der individuellen Versorgungssituation - von vielen gesetzlichen Krankenkassen ohne wirtschaftliche Aufzahlung bewilligt werden. Für viele Betroffene eröffnet das die Chance auf einen modernen, faltbaren und qualitativ hochwertigen Elektrorollstuhl, ohne dass die eigenen finanziellen Möglichkeiten zum einschränkenden Kriterium werden.

Die Kompaktklasse für den Alltag

Mit einem Gewicht von nur 23,5 Kilogramm lässt sich der Primero innerhalb einer Sekunde zusammenfalten und platzsparend transportieren oder verstauen. Damit eignet sich das Modell gleichermaßen für die Nutzung zu Hause, für Arztbesuche, Einkäufe, Ausflüge oder Reisen. Trotz seiner kompakten Bauweise bietet der Elektrorollstuhl eine Belastbarkeit von bis zu 120 Kilogramm und verbindet Alltagstauglichkeit mit einem hohen Maß an Flexibilität.

Für den Antrieb sorgen zwei leistungsstarke, bürstenlose Elektromotoren mit einer Höchstgeschwindigkeit von 6 km/h. Je nach Akkuausstattung sind Reichweiten von bis zu 45 Kilometern möglich. Zur Ausstattung gehören unter anderem Luft- oder PU-Reifen für hohen Fahrkomfort, LED-Beleuchtung vorne und hinten, serienmäßige Kippschutzräder sowie zahlreiche Einstellmöglichkeiten an Rückenlehne, Armlehnen und Fußbrett. Dadurch lässt sich der Primero individuell an die Bedürfnisse seiner Nutzerinnen und Nutzer anpassen.

Mobilität darf keine Frage des Geldbeutels sein

"Wir erleben in der Beratung immer wieder, dass Menschen sich für einen bestimmten Elektrorollstuhl begeistern, ihn letztlich aber wegen einer hohen Zuzahlung wieder verwerfen müssen", erklärt Bettina Haberl, Marketingleiterin von Help-24 . "Mit dem Primero haben wir deshalb eine zusätzliche Alternative geschaffen, die moderne Mobilität für möglichst viele Menschen zugänglich macht. Niemand sollte auf Selbstständigkeit und Teilhabe verzichten müssen, nur weil die eigenen finanziellen Möglichkeiten begrenzt sind."

Für Isolde Peters war genau das der entscheidende Punkt. "Ich wollte keinen Luxus", sagt sie. "Ich wollte einfach wieder selbstständig einkaufen, Freunde besuchen oder spontan unterwegs sein können." Mit dem Primero sei genau das wieder möglich geworden.

Alle Modelle der Marke immer-mobil verfügen über eine Hilfsmittelnummer und sind grundsätzlich ganz oder teilweise erstattungsfähig. Der Primero erweitert dieses Angebot um eine weitere Mobilitätslösung, die speziell für die Anforderungen des deutschen Versorgungssystems entwickelt wurde.

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Die HELP-24 GmbH ist ein österreichisches Familienunternehmen mit Sitz in Wien, das sich auf den Import und Vertrieb innovativer Hilfsmittel und Medizinprodukte im deutschsprachigen Raum spezialisiert hat. Als Generalimporteur bietet HELP-24 ein breites Sortiment an innovativen Produkten, die den Alltag von Menschen mit körperlichen Einschränkungen erleichtern und ihre Lebensqualität verbessern.

Das Sortiment umfasst unter anderem die faltbaren Elektro-Rollstühle von FreedomChair, der sich durch sein geringes Gewicht und seine einfache Handhabung auszeichnet. Mit verschiedenen Modellen bietet HELP-24 maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedliche Bedürfnisse. Die Elektrorollstühle der Marke immer-mobil sind mit einer deutschen Hilfsmittelnummer gelistet, was eine Kostenübernahme durch Krankenkassen erleichtert.

Zusätzlich vertreibt HELP-24 den Arnie Travelhero, eine praktische Anhängekupplung für Rollstuhlfahrer, die das Mitführen von Gepäck oder Einkäufen nicht nur erleichtert, sondern oft erst möglich macht. Die Airbag-Weste FALL SAFE erkennt dank intelligenter Sensorik Stürze in Sekundenschnelle und beugt so Verletzungen vor. Der Cynteract Reha-Handschuh ermöglicht durch Gamification einen spielerischen Therapieerfolg.

Der Vertrieb erfolgt über ein etabliertes Netzwerk von Sanitätshäusern und Fachhändlern in Deutschland und Österreich. HELP-24 legt großen Wert auf einen erstklassigen Service und schnellen Support. Mit seinem engagierten Team und langjähriger Erfahrung im Hilfsmittel- und Medizinproduktehandel steht die HELP-24 GmbH für Qualität, Innovation und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Fachhändlern und Sanitätshäusern.

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