Maklerbestand verkaufen in Maulbronn - Pforzheim - Bruchsal - Baden-Württemberg

Unternehmensnachfolge rechtzeitig gestalten: Versicherungsmakler aus Maulbronn sucht Bestände zur langfristigen Fortführung

Der Makler Nachfolger Club e.V. vermittelt seriöse Nachfolgelösungen für Maklerinnen und Makler, die ihr Lebenswerk in vertrauensvolle Hände übergeben möchten.

Für viele Versicherungsmakler gehört der eigene Kundenbestand zu den wertvollsten Vermögenswerten ihres Unternehmens. Dennoch wird die Nachfolge häufig erst dann zum Thema, wenn Zeitdruck entsteht oder unerwartete Ereignisse eine schnelle Entscheidung erforderlich machen. Der Makler Nachfolger Club e.V. möchte deshalb frühzeitig auf die Bedeutung einer geordneten Bestandsnachfolge aufmerksam machen und bringt verkaufsbereite Makler mit qualifizierten Kaufinteressenten zusammen.

Aktuell sucht ein erfahrener Versicherungsmakler aus Maulbronn gewachsene Maklerbestände sowie kleinere Maklerunternehmen zur Übernahme. Seit 2012 ist der Unternehmer als selbstständiger Versicherungsmakler tätig und verfügt über Branchenerfahrung seit 2006. Sein Ziel ist es, bestehende Kundenbeziehungen langfristig zu erhalten, gewachsene Vertrauensverhältnisse fortzuführen und die Bestände nachhaltig weiterzuentwickeln.

Das Unternehmen betreut Privat- und Gewerbekunden in nahezu allen Versicherungssparten. Besondere Schwerpunkte liegen in der betrieblichen Krankenversicherung sowie modernen Mitarbeiter-Benefits. Ergänzend verfügt der Kaufinteressent über umfassende Expertise in den Bereichen Digitalisierung, Marketing und Prozessautomatisierung. Dadurch entstehen effiziente Betreuungsprozesse, die den Kunden auch langfristig eine hohe Beratungsqualität sichern.

Gesucht werden insbesondere Privatkundenbestände oder Mischbestände mit Privat- und Gewerbekunden aus Maulbronn sowie den umliegenden Regionen Mühlacker, Knittlingen, Bretten, Bruchsal, Pforzheim, Heilbronn, Ludwigsburg, Karlsruhe und Stuttgart. Von besonderem Interesse sind Bestände mit stabilen Bestandscourtagen, langfristigen Kundenverbindungen und einem soliden Sachversicherungsanteil.

Im Mittelpunkt steht dabei nicht allein der Erwerb eines Bestandes, sondern eine partnerschaftliche und diskrete Nachfolgelösung. Die Übernahme erfolgt strukturiert, transparent und mit dem klaren Anspruch, das Lebenswerk des bisherigen Inhabers verantwortungsvoll fortzuführen. Bestehende Kunden sollen sich auch nach der Übergabe auf eine persönliche Betreuung und langfristige Kontinuität verlassen können.

Der Makler Nachfolger Club e.V. unterstützt Maklerinnen und Makler dabei, frühzeitig die passende Nachfolgelösung zu finden. Eine rechtzeitig geplante Unternehmensnachfolge schafft Sicherheit für Kunden, Mitarbeitende und Unternehmer gleichermaßen und ermöglicht eine Übergabe ohne Zeitdruck.

Maklerinnen und Makler, die sich unverbindlich über Möglichkeiten einer Bestandsübergabe informieren oder den Verkauf ihres Maklerunternehmens vorbereiten möchten, können sich diskret an den Makler Nachfolger Club e.V. wenden. Auf Wunsch wird der Kontakt zum Kaufinteressenten hergestellt. Sämtliche Gespräche werden vertraulich behandelt.

Kontaktanfrage Bestandsnachfolger Bad Nauheim Nr.: 75260209

Thomas Suchoweew, Geschäftsführer bei Suchoweew Consulting GmbH & Co KG und Vorstand im Makler Nachfolger Club e.V. Betreiber von Bestandsnachfolge24 .

Die TOP Experten für erfolgreiche Nachfolgeplanung für Makler und Maklerunternehmen im Raum Baden-Württemberg.

Bei Interesse an einer Zusammenarbeit oder zur Vereinbarung eines vertraulichen Erstgesprächs nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf und senden uns eine E-Mail an info@suchoweew.de oder nützen Sie unser Kontaktformular wir werden uns dann umgehend bei Ihnen melden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Makler Nachfolger Club e.V.

Herr Thomas Suchoweew

Rothenbühlstraße 1

96163 Gundelsheim bei Bamberg

Deutschland

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web ..: https://www.makler-nachfolger-club.de

email : suchoweew@makler-nachfolger-club.de

Der ersten deutschen Makler Nachfolger Club e.V. hat sich darauf spezialisiert Maklern und Unternehmen auf die Übergabe ihres Bestands vorzubereiten. Dazu bringt der Verein Maklerunternehmen mit den passenden Nachfolgerkandidaten oder potenziellen Kaufinteressenten zusammen. Mit einem bundesweiten Nachfolger-Poll von über 2.000 Kandidaten ist der Verein in der Lage den optimalen Nachfolger zu vermitteln. Zu den Zielen des Makler-Nachfolger-Clubs gehören die Sicherstellung eines nachhaltigen Generationenwechsels, und damit des aufgebauten Lebenswerks sowie eine nachhaltige Betreuung der Kundenbestände. Dazu kommt auch die Erzielung eines optimalen Verkaufspreises, allerdings immer mit dem Ziel, einen würdigen Nachfolger zu finden, der den Unternehmenswert zu schätzen weiß. Mit dieser Arbeit leistet der Makler-Nachfolger-Club sowohl einen Beitrag zur Sicherstellung persönlich erarbeiteter Assets Werte als auch zur Fortführung wirtschaftlich gesunder Unternehmen.

Pressekontakt:

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