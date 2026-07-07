Kita Innovation Days: Sebastian Götz fordert digitale Souveränität und echte Entlastung für Fachkräfte

Auf den Kita Innovation Days forderte Sebastian Götz digitale Souveränität. Mit dem Launch des dezentralen KI-Modells EleMo präsentierte er eine Lösung gegen die Dokumentationslast in Kitas.

Schifferstadt / München, 07. Juli 2026. Auf den diesjährigen Kita Innovation Days in München diskutierten Branchenexperten intensiv über die Zukunft der frühkindlichen Bildung. Mittendrin: Sebastian Götz, Gründer von _Kita Digital_ , der auf dem Podium ein klares Plädoyer gegen globale Cloud-Dienste sowie digitale Dokumentationsbürokratie hielt und im Rahmen der Diskussionsrunde zum Thema "Mensch und KI: Chancen und Herausforderungen für Bildung und Gesellschaft" eine spürbare Entlastung von Erzieherinnen und Erziehern forderte.

"Digitalisierungsprojekte in Kindertagesstätten scheitern meistens dann, wenn Technologie rein top-down von der Verwaltung aus gedacht wird und nicht von der Basis", betonte Götz vor dem stark besuchten Fachpublikum. Wenn neue Software für die Fachkräfte im ohnehin stressigen Alltag lediglich bedeute, zusätzliche Passwörter, Software-Updates und Excel-Tabellen zu verwalten, entstünde keine Entlastung, sondern ein neuer administrativer Wasserkopf. Die Motivation in den Teams sinke dadurch verständlicherweise gegen null.

Die Lösung: Ein unsichtbarer Assistent auf Anti-Bias-Basis. Technologie müsse sich stattdessen wie ein unsichtbarer Assistent anfühlen, der wertvolle Zeit für die pädagogische Arbeit am Kind zurückschenkt. Als konkrete Lösung stellte der Schifferstadter Unternehmer dem Fachpublikum das von ihm entwickelte elementarpädagogische Modell "EleMo" vor. Die spezialisierte KI wurde gezielt auf die Kriterien einer vorurteilsbewussten Pädagogik hin feingetuned: Das Modell ist darauf optimiert, nach Anti-Bias-Prinzipien zu agieren und sensibel auf Diversität zu achten.

EleMo unterstützt pädagogische Fachkräfte dabei, aus kurzen, unstrukturierten pädagogischen Beobachtungen in Sekundenschnelle fachlich fundierte Bildungsdokumentationen oder Entwicklungsberichte zu erstellen. Im Schnitt verbringen Fachkräfte heute pro Kind 30 bis 50 Minuten mit dem Verfassen solcher Berichte, meist, weil sie vor dem sprichwörtlichen "weißen Blatt" sitzen.

Der datenschutzfreundliche Burggraben: 100 % lokal und offline. Besonders wichtig ist Götz dabei die Abkehr von globalen Cloud-Diensten hin zu digitaler Souveränität: Das KI-System läuft dezentral und vollständig offline auf lokaler Hardware direkt in den Institutionen, um den strengen Datenschutzanforderungen der DSGVO konsequent zu begegnen. Durch die enorme Zeitersparnis bei den Berichten soll das drohende Deskilling (der Verlust eigener pädagogischer Urteilskraft an Algorithmen) in der Praxis durch gezielte, assistierte Reflexion in ein qualitatives Upskilling verwandelt werden.

Das große Interesse aus dem Fachpublikum und von Trägerseite direkt im Nachgang der Veranstaltung zeigte deutlich, wie brennend das Thema Datensicherheit und spürbare Entlastung in der heutigen Kita-Landschaft ist. Götz nutzte die Plattform in München erfolgreich für intensive Fachgespräche, um Träger über die dezentrale Infrastruktur zu informieren und bereits in dieser Phase wichtige Neukunden zu gewinnen.

Starke Medienpräsenz, Fachbuch und regionale Verwurzelung. Wie der Spagat zwischen technologischer Innovation und kompromisslosem Datenschutz im elementarpädagogischen Alltag gelingt, vertieft Götz zudem in seinem nächsten großen Projekt: Für das kommende Jahr ist die Veröffentlichung seines praxisnahen Fachbuchs über den Einsatz von KI in Kindertagesstätten im renommierten Kohlhammer Verlag geplant.

Dass zukunftsweisende technologische Innovation und tiefe Heimatverbundenheit eine kraftvolle Symbiose eingehen können, beweist auch ein bevorstehendes regionales Highlight, welches die breite Medienaufmerksamkeit für den Gründer unterstreicht: Sebastian Götz wurde offiziell zum Weinpaten 2026 des Rhein-Pfalz-Kreises ernannt. Die feierliche Zeremonie wird am 14. August 2026 im historischen Ambiente des Schlossgartens Fußgönheim stattfinden und fungiert für das Startup als exzellenter Multiplikator, um Entscheidungsträger aus Politik, Verbänden und kommunalen Trägern zusammenzubringen.

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Kita Digital, gegründet von dem Elementarpädagogik-Experten und Unternehmer Sebastian Götz mit Sitz in Schifferstadt, widmet sich der praxisnahen und datenschutzkonformen Digitalisierung von Kindertagesstätten. Mit innovativen Ansätzen wie der KI-Insel und dem KI-Modell EleMo unterstützt das Unternehmen pädagogische Fachkräfte dabei, den administrativen Aufwand signifikant zu reduzieren, damit mehr Zeit für die eigentliche pädagogische Arbeit am Kind bleibt. Im Fokus stehen dabei stets digitale Souveränität, dezentrale Infrastrukturen und kompromisslose DSGVO-Konformität im modernen Bildungswesen.

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